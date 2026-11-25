Am Morgen fiel der Goldpreis auf 3.476 US-Dollar je Unze, den tiefsten Stand seit 14 Monaten. Danach setzte eine Erholung ein, gegen Mittag notierte das Metall wieder nahe 3.500 Dollar. Für Minenaktien, die zuvor stark gelitten hatten, war das der Startschuss zu einer kräftigen Gegenbewegung. Der Materialsektor führte den S&P/TSX Composite an und half dem Index, einen Verlust von mehr als 700 Punkten aufzuholen.