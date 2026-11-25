Goldaktien melden sich zurück: Die G Mining Ventures Aktie (Handelssymbol Toronto: GMIN, deutsches Handelssymbol: W97) gehört mit einem Plus von 5,87 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 2,34 Dollar auf 42,19 kanadische Dollar.
G Mining Ventures Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Goldproduzent aus Brasilien holt fast 6 Prozent auf
Die G Mining Ventures Aktie steigt in Toronto um 5,87 Prozent auf 42,19 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Gold erholte sich vom tiefsten Stand seit 14 Monaten, Minenwerte drehten kräftig. Der Betreiber der Mine Tocantinzinho gehört zu den größten Profiteuren.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold fängt sich: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Am Morgen fiel der Goldpreis auf 3.476 US-Dollar je Unze, den tiefsten Stand seit 14 Monaten. Danach setzte eine Erholung ein, gegen Mittag notierte das Metall wieder nahe 3.500 Dollar. Für Minenaktien, die zuvor stark gelitten hatten, war das der Startschuss zu einer kräftigen Gegenbewegung. Der Materialsektor führte den S&P/TSX Composite an und half dem Index, einen Verlust von mehr als 700 Punkten aufzuholen.
Gegenbewegung im Goldsektor
Nach dem Ausverkauf der Vortage griffen Anleger bei Minenwerten wieder zu.
Laufende Produktion
Die Mine Tocantinzinho in Brasilien lieferte im dritten Quartal 44.960 Unzen Gold, verkauft wurden 43.110 Unzen.
Wachstumsprojekt
Mit Oko West in Guyana entwickelt das Unternehmen eine zweite, größere Mine.
Einordnung
Vom Entwickler zum Produzenten
G Mining Ventures hat den Sprung zum Produzenten geschafft und finanziert aus den Einnahmen in Brasilien den Ausbau in Guyana. Das macht die Aktie besonders empfindlich für den Goldpreis: Sinkt er, schrumpft der Spielraum für das Wachstumsprojekt. Seit Jahresbeginn hat Gold fast 19 Prozent verloren. Vom 52-Wochen-Hoch bei 58,74 Dollar ist die Aktie trotz des Tagesgewinns weit entfernt.
Häufige Fragen zur G Mining Ventures Aktie
Warum ist die G Mining Ventures Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 5,87 Prozent auf 42,19 kanadische Dollar. Auslöser war die Erholung des Goldpreises vom tiefsten Stand seit 14 Monaten.
Wie viel Gold produziert G Mining Ventures?
Im dritten Quartal waren es 44.960 Unzen aus der Mine Tocantinzinho in Brasilien.
Welche Projekte hat das Unternehmen?
Neben der Mine in Brasilien entwickelt es das Projekt Oko West in Guyana.
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