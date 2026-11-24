Furukawa Electric Aktie: Plus 11,5 Prozent – Japans Glasfaser-Pionier reitet die KI-Welle

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:34 2 Min.

Die Furukawa Electric Aktie schließt am Dienstag 11,54 Prozent höher bei 1.807 Yen und ist fünftgrößter Gewinner im Nikkei 225. Der Kabelhersteller liefert Glasfasern und Bauteile für Rechenzentren. Reuters zählt ihn zu den Werten, die die Rally in Tokio anführten.

Bild: Denny Müller / Unsplash

Ein Unternehmen, das 1884 als Kupferschmelze begann, gehört heute zu den Gewinnern des KI-Booms. Die Furukawa Electric Aktie schloss am Dienstag bei 1.807 Yen, ein Plus von 187 Yen oder 11,54 Prozent. Reuters nennt den Kabel- und Glasfaserhersteller in einem Atemzug mit Murata und Advantest als einen der Werte, die den Nikkei 225 nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia nach oben zogen. Schlusskurs der Furukawa Electric Aktie 1.807 JPY Tagesgewinn, Platz 5 im Nikkei 225 +11,54 % Stand am Vormittag +13,15 % Schlussstand des Nikkei 225 58.644,63 Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Reuters via Rallies Das Geschäft Daten reisen mit Licht, und Furukawa liefert die Leitungen In modernen Rechenzentren werden Tausende Prozessoren über Glasfasern verbunden, weil Kupferkabel bei den nötigen Datenmengen an Grenzen stoßen. Furukawa Electric liefert dafür Fasern, Steckverbindungen und Laserbauteile. Dieselbe Entwicklung hat am Montag an der Wall Street die Optikwerte beflügelt. In Japan zählen neben Furukawa auch Fujikura und Sumitomo Electric zu dieser Gruppe, die Anleger als Kabel-Trio handeln. Der Tag Vom Vormittagshoch blieb der größte Teil erhalten Zur Mittagspause stand die Furukawa Electric Aktie 13,15 Prozent im Plus, zum Schluss waren es 11,54 Prozent. Der Rückgang im Tagesverlauf fiel damit moderat aus. Der Sektor der Nichteisenmetalle, zu dem die Kabelhersteller an der Tokioter Börse zählen, war laut japanischen Marktberichten der stärkste des Tages. Am Freitag hatte derselbe Sektor die Verliererliste angeführt. Was für die Furukawa Electric Aktie spricht Glasfasertechnik für KI-Rechenzentren

Stärkster Sektor in Tokio am Dienstag

Tagesgewinn weitgehend gehalten

Optikwerte weltweit gefragt Was Anleger bedenken sollten Am Freitag noch unter den schwächsten Sektoren

Klassisches Kabelgeschäft mit niedrigen Margen

Hohe Schwankungen im KI-Umfeld

Aktuelle Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Furukawa Electric Aktie steht für den Teil der KI-Geschichte, der weniger Schlagzeilen macht als Chips: die Verkabelung. Ohne schnelle Verbindungen nützt die beste Rechenleistung nichts. Der heutige Kurssprung folgt dem Muster des Marktes. Ob er trägt, hängt daran, ob die großen Cloudkonzerne ihre Investitionspläne nach den Turbulenzen um Nvidia unverändert lassen. FAQ Häufige Fragen zur Furukawa Electric Aktie Wie hat die Furukawa Electric Aktie heute geschlossen?

Bei 1.807 Yen, 11,54 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Was hat Furukawa Electric mit künstlicher Intelligenz zu tun?

Das Unternehmen liefert Glasfasern und optische Bauteile, mit denen Rechenzentren vernetzt werden. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Furukawa Electric Aktie?

ISIN JP3827200001. Handelssymbol in Tokio: 5801. Handelssymbol an deutschen Börsen: FKA. Die WKN wird nachgetragen.

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