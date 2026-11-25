Am Dienstag stieg die Furukawa Electric Aktie (ISIN: JP3827200001, WKN: 854857, Tokio-Kürzel: 5801, deutsches Handelssymbol: FKA, US-Handelssymbol: FUWAF) noch um 187 Yen oder gut 11 Prozent auf 1.807 Yen. Am Mittwoch folgte die Kehrtwende: Furukawa Electric ist einer der größten Nikkei 225 Verlierer des Tages. Im frühen Tokioter Handel lag das Minus bei 10,93 Prozent. Im deutschen Handel notierte die Furukawa Electric Aktie am Morgen bei 8,937 Euro, ein Minus von 9,05 Prozent.
Furukawa Electric Aktie Nikkei 225 Verlierer: Kabelwerte im Ausverkauf – die schwächste Branche des Tages
Die Furukawa Electric Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Verlierern des Tages. Der Kabel- und Glasfaserkonzern verlor in Tokio im frühen Handel fast 11 Prozent. Der Grund: KI-Infrastrukturwerte werden nach dem Einbruch der US-Chipaktien auf breiter Front verkauft, und eine Abstufung beim Wettbewerber Fujikura belastet die ganze Branche.
Die Gründe für den Kursverlust
KI-Infrastruktur wird auf breiter Front verkauft
Schwächste Branche des Tages
Nichteisenmetalle, zu denen die großen Kabelhersteller gehören, führten in Tokio die Verliererliste der Branchen an. Am Vormittag lag der Sektor mehr als 8 Prozent im Minus.
Abstufung beim Wettbewerber
Nomura hat den Rivalen Fujikura abgestuft und Zweifel an der Dauer der hohen Margen bei optischen Komponenten für Rechenzentren geäußert. Das strahlt auf die gesamte Branche aus.
US-Vorgaben
Der Halbleiterindex SOX brach am Dienstag um 7,88 Prozent ein, Nvidia verlor rund 6 Prozent. KI-Werte gaben weltweit die Gewinne des Vortags wieder ab.
Regulierung und Zölle
Die Debatte über Auflagen für neue Rechenzentren in den USA trifft das Wachstumsgeschäft der Kabelhersteller direkt. Dazu kommen erwartete US-Zölle nach einer Section-301-Untersuchung.
Einordnung
Vom Kupferkabel zum KI-Zulieferer
Furukawa Electric hat sich in den vergangenen Jahren vom klassischen Kabelhersteller zu einem Ausrüster für Rechenzentren gewandelt. Glasfaser, optische Komponenten und Kühlmodule für Hochleistungsserver haben die Aktie zu einem der gefragtesten KI-Titel in Tokio gemacht. Zusammen mit Fujikura gilt Furukawa als einer der beiden führenden Kabelwerte des Landes. Diese Stellung macht die Aktie verwundbar, wenn der Markt die Investitionen in Rechenzentren infrage stellt. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht – der Nikkei 225 Verlierer fällt mit seiner Branche.
Häufige Fragen zur Furukawa Electric Aktie
Warum ist die Furukawa Electric Aktie heute Nikkei 225 Verlierer?
KI-Infrastrukturwerte wurden nach dem Einbruch der US-Chipaktien verkauft. Zusätzlich belastete eine Abstufung des Wettbewerbers Fujikura die Kabelbranche.
Gab es eine Meldung von Furukawa Electric?
Nein. Der Kursrückgang folgt dem Sektor.
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