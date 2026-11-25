Furukawa Electric hat sich in den vergangenen Jahren vom klassischen Kabelhersteller zu einem Ausrüster für Rechenzentren gewandelt. Glasfaser, optische Komponenten und Kühlmodule für Hochleistungsserver haben die Aktie zu einem der gefragtesten KI-Titel in Tokio gemacht. Zusammen mit Fujikura gilt Furukawa als einer der beiden führenden Kabelwerte des Landes. Diese Stellung macht die Aktie verwundbar, wenn der Markt die Investitionen in Rechenzentren infrage stellt. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht – der Nikkei 225 Verlierer fällt mit seiner Branche.