Furukawa-Electric-Aktie im Nikkei 225 vorn: Glasfaser-Spezialist zieht an

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Furukawa-Electric-Aktie zählt am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Der Kabel- und Glasfaserhersteller profitiert von der Erholung der KI-nahen Werte in Tokio.

Die Furukawa-Electric-Aktie legt am 26. November 2026 deutlich zu und gehört zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 9,50 Euro, ein Plus von 3,93 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Die Gründe Erholung bei KI-nahen Werten Eine eigene Unternehmensmeldung zu Furukawa Electric liegt nicht vor. Das Unternehmen stellt Kabel, optische Komponenten und Glasfasertechnik her und zählt damit zum Umfeld der KI-Rechenzentren. Nach dem Ausverkauf am Mittwoch erholten sich solche Werte in Tokio. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 185 von 225 Werten stiegen. Furukawa-Aktie in Frankfurt am Morgen +3,93 % Kurs (26.11.2026) 9,50 € Nikkei-Werte im Plus 185 von 225 Quelle : comdirect, Reuters Einordnung Mitläufer im Rebound Der Nikkei 225 Gewinner Furukawa Electric folgt damit der Marktbewegung, ohne eigenen Auslöser. Das Papier bleibt abhängig von der Stimmung bei Technologiewerten. Der Index steht im November rund acht Prozent im Minus. Risiken Fällt die KI-Stimmung wieder, gehören Zulieferer zu den ersten Verlierern.

Neue US-Zollpläne gegen mehrere Handelspartner, darunter Japan, belasten Exportwerte. Wertpapierdaten: ISIN JP3827200001, WKN 854857, Tokioter Symbol 5801, Frankfurter Symbol FKA, US-Symbol FUWAF.

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