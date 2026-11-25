Bei der Fujikura Aktie (ISIN: JP3811000003, WKN: 859317, Tokio-Kürzel: 5803, deutsches Handelssymbol: FJK, US-Handelssymbol: FKURF) kam am Mittwoch gleich zweierlei zusammen: der Ausverkauf bei KI-Werten und eine Abstufung durch ein großes japanisches Wertpapierhaus. Die Folge: Fujikura ist einer der größten Nikkei 225 Verlierer des Tages. Schon vor Handelsbeginn stauten sich die Verkaufsaufträge, am Vormittag stand die Aktie in Tokio bei 2.080 Yen und damit 338 Yen unter dem Vortag, zeitweise betrug das Minus knapp 15 Prozent. Im deutschen Handel notierte die Fujikura Aktie am Morgen bei 11,80 Euro, ein Minus von 9,81 Prozent.