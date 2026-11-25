Bei der Fujikura Aktie (ISIN: JP3811000003, WKN: 859317, Tokio-Kürzel: 5803, deutsches Handelssymbol: FJK, US-Handelssymbol: FKURF) kam am Mittwoch gleich zweierlei zusammen: der Ausverkauf bei KI-Werten und eine Abstufung durch ein großes japanisches Wertpapierhaus. Die Folge: Fujikura ist einer der größten Nikkei 225 Verlierer des Tages. Schon vor Handelsbeginn stauten sich die Verkaufsaufträge, am Vormittag stand die Aktie in Tokio bei 2.080 Yen und damit 338 Yen unter dem Vortag, zeitweise betrug das Minus knapp 15 Prozent. Im deutschen Handel notierte die Fujikura Aktie am Morgen bei 11,80 Euro, ein Minus von 9,81 Prozent.
Fujikura Aktie Nikkei 225 Verlierer: Analysten-Abstufung trifft KI-Liebling – wie lange hält der Glasfaser-Boom?
Die Fujikura Aktie zählt zu den größten Nikkei 225 Verlierern des Tages. Der Glasfaser- und Kabelspezialist verlor in Tokio zeitweise rund 15 Prozent. Neben dem allgemeinen Ausverkauf bei KI-Werten belastet eine Abstufung durch Nomura: Die Analysten zweifeln daran, dass die hohen Margen im Rechenzentrumsgeschäft von Dauer sind.
Die Gründe für den Kursverlust
Eine Abstufung zum ungünstigsten Zeitpunkt
Nach übereinstimmenden japanischen Marktberichten hat Nomura Securities die Einstufung der Fujikura Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ gesenkt und das Kursziel deutlich reduziert. Die Begründung der Analysten: Das Geschäftsjahr bis März 2027 dürfte zwar stark ausfallen. Der Treiber dahinter – optische Komponenten für Rechenzentren, vor allem mit Kunden in Südostasien – werde seine hohe Profitabilität ab dem Geschäftsjahr 2027/28 aber nicht halten können. Für dieses Jahr erwarten die Analysten einen Rückgang des operativen Gewinns, für das Folgejahr nur eine kleine Erholung.
KI-Ausverkauf als Verstärker
Die Abstufung fiel auf einen Tag, an dem KI-Werte ohnehin unter Druck standen. Der US-Halbleiterindex SOX hatte 7,88 Prozent verloren, Nvidia rund 6 Prozent.
Schwächste Branche des Tages
Nichteisenmetalle, zu denen die Kabelhersteller zählen, waren in Tokio der schwächste Sektor. Am Vormittag lag das Branchenminus bei mehr als 8 Prozent.
Zweifel an den Rechenzentren
Mögliche Auflagen für den Bau neuer Rechenzentren in den USA treffen genau das Geschäft, das Fujikura zuletzt beflügelt hat.
Zollsorgen
Erwartete US-Zölle nach einer Section-301-Untersuchung belasten exportstarke japanische Werte zusätzlich.
Einordnung
Die Frage nach der Haltbarkeit der Margen
Fujikura gilt neben Furukawa Electric als einer der beiden großen japanischen Kabelwerte, die vom Ausbau der KI-Rechenzentren profitieren. Glasfaserkabel und Steckverbindungen aus dem Haus verbinden die Server in den Hallen der Cloud-Konzerne. Die Abstufung stellt nicht das laufende Geschäft infrage, sondern die Dauer des Booms. Genau diese Debatte führt der Markt gerade für den gesamten KI-Sektor – bei Fujikura hat sie nun ein Analystenhaus in Zahlen gegossen.
Häufige Fragen zur Fujikura Aktie
Warum ist die Fujikura Aktie heute Nikkei 225 Verlierer?
Nomura hat die Aktie abgestuft, weil die hohen Margen im Rechenzentrumsgeschäft nach Einschätzung der Analysten nicht von Dauer sind. Gleichzeitig wurden KI-Werte weltweit verkauft.
Hat Fujikura schlechte Zahlen gemeldet?
Nein. Die Abstufung bezieht sich auf die Erwartungen für die kommenden Geschäftsjahre.
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