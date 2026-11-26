764 Millionen gehandelte Aktien an einem einzigen Tag: Bei der Fujian Qingshan Paper Aktie (Handelssymbol Shanghai: 600103) war am Donnerstag außergewöhnlich viel los. Der Kurs stieg um 10,05 Prozent auf 4,16 Yuan und schloss am Tageslimit. Damit gehört der Papierhersteller aus der Provinz Fujian zu den SSE Composite Gewinnern des Tages. Mehr als ein Drittel aller frei handelbaren Aktien wechselte den Besitzer.
Fujian Qingshan Paper Aktie SSE Composite Gewinner: Mehr als ein Drittel der Aktien an einem Tag gehandelt – Kurssprung ans Limit
Die Fujian Qingshan Paper Aktie ist SSE Composite Gewinner des Tages: plus 10,05 Prozent auf 4,16 Yuan bei einem außergewöhnlich hohen Handelsumsatz. Der Papierhersteller aus Fujian profitiert von der Rally der Branche und von der Fantasie rund um seine Tochter für optische Module. Die Analyse zeigt Gründe und Risiken des Kursgewinns.
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Die Gründe
Papier-Rally trifft auf Technologie-Fantasie
Am Nachmittag setzte sich die gesamte chinesische Papierbranche in Bewegung. Auslöser war die Rückkehr von Shanying International (Handelssymbol Shanghai: 600567) in den Handel: Der angeschlagene Verpackungspapier-Riese stieg nach einer Handelsaussetzung sofort ans Limit. Neben Fujian Qingshan Paper erreichte auch Yueyang Forest & Paper (Handelssymbol Shanghai: 600963) das Tageslimit.
Bei Fujian Qingshan Paper kommt eine Besonderheit hinzu, die die Aktie für kurzfristig orientierte Anleger interessant macht: Über die Tochter Shenzhen Hengbaotong ist das Unternehmen an optischen Modulen beteiligt, also an Bauteilen für die Datenübertragung in Rechenzentren. Schon vor einem Jahr hatte die Arbeit an schnellen 400G- und 800G-Modulen die Aktie ans Limit getrieben. Papier und Rechenzentrumstechnik in einer Aktie, dazu ein niedriger Kurs: Diese Mischung zieht spekulatives Geld an.
Branchenrally
Der Index der Papierhersteller gewann 1,73 Prozent und gehörte zu den stärksten Sektoren des Tages.
Spezialist für Sackpapier
Qingshan Paper ist führend bei dehnbarem Papier für Zementsäcke und hat eigene Zellstoffketten aus Holz und Bambus.
Ergebnis erholt sich
Im dritten Quartal stieg der Gewinn auf 25,36 Millionen Yuan, ein Plus von 184,64 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal.
Staatlicher Eigentümer
Hinter dem Unternehmen steht die Vermögensverwaltung der Provinz Fujian.
Einordnung
Der Gewinnsprung relativiert sich
Der starke Quartalsgewinn klingt besser, als er ist: Über die ersten neun Monate summiert sich der Gewinn auf 65,59 Millionen Yuan, das ist nur 0,93 Prozent mehr als im Vorjahr. Gemessen daran ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 166 sehr teuer. In 30 Tagen hat der Kurs bereits um ein Drittel zugelegt. Ein Handelsumsatz von mehr als einem Drittel der Aktien an einem Tag zeigt zudem, dass viele Käufer nur kurz bleiben wollen.
Häufige Fragen zur Fujian Qingshan Paper Aktie
Warum ist die Fujian Qingshan Paper Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Die Papierbranche zog am Nachmittag geschlossen an. Die Aktie stieg um 10,05 Prozent auf 4,16 Yuan.
Was macht Fujian Qingshan Paper?
Das Unternehmen stellt Zellstoff, Sackpapier und Papierprodukte her und ist über eine Tochter an optischen Modulen beteiligt.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 600103.
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