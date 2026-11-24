Ein Umsatzplus von 378 Prozent in drei Jahren schafft kaum ein Unternehmen. Fubo hat es geschafft, und die Aktie hat im selben Zeitraum 84,6 Prozent verloren. So steht es in einer Auswertung von Fiscal.ai, die 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen auflistet. Die Fubo Aktie belegt Platz zwei.
Fubo Aktie: Sechs Milliarden Dollar Rekordumsatz – und der Kurs fällt auf ein Jahrestief
Die Fubo Aktie hat am Montag bei 5,51 Dollar den tiefsten Stand seit einem Jahr markiert. Dabei meldete der Streaming-Anbieter gerade erst einen Rekordumsatz von sechs Milliarden Dollar. In einer Auswertung von Fiscal.ai steht Fubo auf Platz zwei der Unternehmen, bei denen Zahlen und Kurs auseinanderlaufen.
Die Zahlen
Rekordjahr nach dem Zusammenschluss mit Hulu
Der Umsatzsprung hat einen besonderen Grund. Fubo wurde mit dem Live-TV-Geschäft von Hulu zusammengelegt, Disney hält seitdem die Mehrheit. Das Geschäftsjahr 2026 schloss das Unternehmen mit einem Rekordumsatz von rund sechs Milliarden Dollar ab und übertraf die eigene Gewinnprognose. Im Schlussquartal lag der bereinigte Gewinn bei 0,03 Dollar je Aktie bei 1,5 Milliarden Dollar Umsatz, beides über den Erwartungen. Ein großer Teil des Wachstums ist also zugekauft und nicht aus eigener Kraft entstanden.
Der Kurs
Erst plus zwölf Prozent, dann ein Drittel weniger
Am 17. November sprang die Aktie nach den Zahlen um zwölf Prozent auf 8,29 Dollar. Sechs Tage später schloss sie bei 5,51 Dollar, ein Rückgang um rund ein Drittel (eigene Rechnung) und der tiefste Stand seit einem Jahr. Dazwischen lag eine Mitteilung: Am 18. November reichte Fubo bei der US-Börsenaufsicht Unterlagen für ein Wertpapierangebot ein. Unsere Lesart: Anleger fürchten, dass neue Aktien auf den Markt kommen. Analysten nennen im Schnitt ein Kursziel von 14,88 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Bei der Fubo Aktie täuscht die Statistik in beide Richtungen. Das Wachstum ist echt, aber großteils zusammengelegt. Der Kursverlust ist echt, aber er betrifft ein Unternehmen, das es in dieser Form vor drei Jahren nicht gab. Wer die Aktie beurteilt, sollte auf das neue Unternehmen schauen und auf die Frage, wem künftige Gewinne zufließen.
FAQ
Häufige Fragen zur Fubo Aktie
Warum fällt die Fubo Aktie trotz Rekordumsatz?
Nach den Zahlen reichte das Unternehmen Unterlagen für ein Wertpapierangebot ein. Die Aktie fiel danach auf den tiefsten Stand seit einem Jahr.
Wem gehört Fubo?
Disney hält nach dem Zusammenschluss mit dem Live-TV-Geschäft von Hulu die Mehrheit.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fubo Aktie?
ISIN US35953D4016. US-Handelssymbol: FUBO (NYSE). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.