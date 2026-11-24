Am 17. November sprang die Aktie nach den Zahlen um zwölf Prozent auf 8,29 Dollar. Sechs Tage später schloss sie bei 5,51 Dollar, ein Rückgang um rund ein Drittel (eigene Rechnung) und der tiefste Stand seit einem Jahr. Dazwischen lag eine Mitteilung: Am 18. November reichte Fubo bei der US-Börsenaufsicht Unterlagen für ein Wertpapierangebot ein. Unsere Lesart: Anleger fürchten, dass neue Aktien auf den Markt kommen. Analysten nennen im Schnitt ein Kursziel von 14,88 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.