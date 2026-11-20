Die Frühstartrente kommt: Der Bundesrat hat dem Gesetz am Freitag, 20. November 2026, zugestimmt. Der Staat zahlt künftig 10 Euro im Monat in ein Altersvorsorgedepot für jedes Kind zwischen dem sechsten und dem 18. Geburtstag, insgesamt 1.440 Euro pro Kind. Am selben Tag schloss der DAX bei 24.802,78 Punkten mit einem Minus von 2,6 Prozent unter der 25.000er-Marke, der sechste Verlusttag in Folge. Reicht das neue Aktiensparen für Kinder, um den Kapitalmarkt langfristig zu stärken?
Frühstartrente: Bundesrat gibt grünes Licht für 10 Euro im Monat je Kind – wer verdient am Aktiensparen ab 2027?
Der Bundesrat hat am 20. November 2026 der Frühstartrente zugestimmt: 10 Euro im Monat vom Staat für jedes Kind von 6 bis 18 Jahren, insgesamt 1.440 Euro, ab 1. Januar 2027. Was die Regel für Anleger, Fonds und den DAX bedeutet.
Die Frühstartrente soll Kindern früh den Zugang zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge öffnen. Für die Börse ist sie kein kurzfristiger Kurstreiber: Die Beträge sind klein, sie fließen über Jahre, und die Kapitalmarktanlage erfolgt über zertifizierte Depots. Für Anleger, Fondsanbieter und Broker ist sie dennoch ein Signal, wohin die Politik die private Vorsorge lenkt.
Beschluss
Was hat der Bundesrat zur Frühstartrente beschlossen?
Nach der Darstellung des Bundesrats (BundesratKOMPAKT, 1070. Sitzung) stimmten die Länder dem Gesetz zu. Eine Stimmenzahl nennt die Seite nicht. Die zentralen Eckpunkte im Überblick:
|Merkmal
|Regelung
|Staatlicher Beitrag
|10 Euro pro Monat, 1.440 Euro je Kind insgesamt
|Zielgruppe
|Kinder vom vollendeten 6. bis zum 18. Lebensjahr, beginnend mit dem Geburtsjahrgang 2020
|Anlageform
|Individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot, privatwirtschaftlich organisiert
|Eltern-Option
|Zertifiziertes Standarddepot, Aufstockung bis 6.840 Euro pro Kalenderjahr
|Ohne Elternvertrag
|Der Bund legt die Mittel kollektiv am Kapitalmarkt an, verwaltet von der Deutschen Bundesbank
|Auszahlung
|Erst nach dem 65. Lebensjahr; nicht beleihbar, nicht veräußerbar, nicht pfändbar
|Start
|Überwiegend am 1. Januar 2027
Quelle: Bundesrat, BundesratKOMPAKT zur 1070. Sitzung (20.11.2026); Kosten für den Bundeshaushalt sind dort nicht beziffert
Die Förderung läuft über die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA), ein gesonderter Antrag ist nicht nötig. Ab dem 18. Lebensjahr kann das Depot weitergeführt oder in einen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag überführt werden.
Anleger
Was bedeutet die Frühstartrente für Aktiensparer und ETF-Anbieter?
Das Gesetz schreibt keine bestimmte Anlageklasse vor, spricht aber von einem kapitalgedeckten Depot. Für zertifizierte Anbieter wie Fondsgesellschaften, Banken und Broker eröffnet sich ein neues Kundensegment: Kinderdepots, auf die Eltern bis zu 6.840 Euro im Jahr einzahlen dürfen. Welche Produkte zertifiziert werden und zu welchen Kosten, ist nach den vorliegenden Quellen noch offen. Einschätzung der Redaktion: Ob breite Indexfonds auf DAX, MSCI World oder S&P 500 profitieren, hängt von der Zertifizierung ab, nicht vom Gesetz selbst.
Die Bundesbank-Lösung ohne Elternvertrag ist bemerkenswert: Der Bund würde die Gelder gebündelt am Kapitalmarkt anlegen. Wie die Anlagestrategie aussieht, nennt die Seite des Bundesrats nicht. Genau diese Frage dürfte für die Branche entscheidend sein, denn davon hängt ab, wie viel Geld in Aktien und Anleihen fließt.
Markt
Warum hilft die Frühstartrente dem DAX nicht sofort?
Am Tag der Entscheidung dominierten andere Themen: KI-Sorgen, Zinsängste und ein starker US-Dollar drückten den DAX laut dpa-AFX auf 24.802,78 Punkte. Das Wochenminus lag bei mehr als sieben Prozent, der Index fiel unter die 200-Tage-Linie. Die Frühstartrente spielt dagegen im Zeitraum von Jahren: Wer ab 2027 für einen Sechsjährigen einzahlt, erreicht die volle Förderung erst mit dem 18. Geburtstag.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Frühstartrente jetzt?
Wichtig sind die Zertifizierung der Depotprodukte, die Kostenstruktur und die Anlagerichtlinien der Bundesbank-Lösung. Der Start ist überwiegend für den 1. Januar 2027 vorgesehen; die nächste Sitzung des Bundesrats ist am 18. Dezember 2026. Für den DAX stehen bis dahin Inflationsdaten, die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember und die EZB-Sitzung am 17. Dezember im Vordergrund.
FAQ zur Frühstartrente
Wie hoch ist die Frühstartrente? Der Staat zahlt 10 Euro im Monat für jedes Kind vom vollendeten 6. bis zum 18. Lebensjahr, insgesamt 1.440 Euro pro Kind.
Wann startet die Frühstartrente? Das Gesetz tritt überwiegend am 1. Januar 2027 in Kraft, beginnend mit dem Geburtsjahrgang 2020.
Muss ich die Frühstartrente beantragen? Nein, die Förderung erfolgt laut Bundesrat über die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen ohne gesonderten Antrag.
Kann ich selbst Geld in das Depot einzahlen? Ja, bei einem zertifizierten Standarddepot sind Aufstockungen bis 6.840 Euro pro Kalenderjahr möglich.
Wann wird die Frühstartrente ausgezahlt? Erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres; die Förderung ist nicht beleihbar, nicht veräußerbar und nicht pfändbar.
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