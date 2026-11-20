Wie hoch ist die Frühstartrente? Der Staat zahlt 10 Euro im Monat für jedes Kind vom vollendeten 6. bis zum 18. Lebensjahr, insgesamt 1.440 Euro pro Kind.

Wann startet die Frühstartrente? Das Gesetz tritt überwiegend am 1. Januar 2027 in Kraft, beginnend mit dem Geburtsjahrgang 2020.

Muss ich die Frühstartrente beantragen? Nein, die Förderung erfolgt laut Bundesrat über die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen ohne gesonderten Antrag.

Kann ich selbst Geld in das Depot einzahlen? Ja, bei einem zertifizierten Standarddepot sind Aufstockungen bis 6.840 Euro pro Kalenderjahr möglich.

Wann wird die Frühstartrente ausgezahlt? Erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres; die Förderung ist nicht beleihbar, nicht veräußerbar und nicht pfändbar.