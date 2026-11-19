Die Frühstartrente steht vor ihrer letzten parlamentarischen Hürde: Der Bundesrat entscheidet am Freitag, 20. November 2026, über das Gesetz, das der Bundestag am 16. Oktober beschlossen hat. Der Staat zahlt demnach für jedes Kind zwischen dem 6. und dem 18. Geburtstag 10 Euro im Monat ein, zusammen 1.440 Euro, angelegt in breit gestreuten globalen Aktien oder Aktienfonds. Für den DAX (^GDAXI, ISIN DE0008469008), der am Donnerstagmorgen laut finanzen.net um 09:25 Uhr als LUS-DAX-Indikation bei 25.886 Punkten notierte, ist das Gesetz kein Kurstreiber. Für Fondsgesellschaften und die Frage, wie viel Aktienquote in der Altersvorsorge ankommt, ist es dagegen ein Strukturthema. Der Bundesrats-Finanzausschuss empfiehlt laut netz-trends.de die Zustimmung.
Frühstartrente: 10 Euro im Monat für jedes Kind - Bundesrat entscheidet am Freitag, wer profitiert vom Aktiensparen für Sechsjährige?
Der Bundesrat stimmt am 20. November über die Frühstartrente ab: 10 Euro im Monat vom 6. bis 18. Geburtstag, insgesamt 1.440 Euro je Kind, angelegt in globalen Aktien oder Aktienfonds. Was geplant ist, was die Verbraucherzentralen kritisieren und was das Gesetz für den DAX und Fondsanbieter bedeutet.
Die Eckpunkte
Was genau sieht die Frühstartrente vor?
Nach den Berichten von netz-trends.de, cash-online.de und nord24.de gilt: Der Staat überweist 10 Euro monatlich, ohne dass Eltern einen Antrag stellen müssen; Voraussetzungen sind der Hauptwohnsitz in Deutschland und eine steuerliche Identifikationsnummer. Start soll der 1. Januar 2027 sein, zunächst für den Jahrgang 2020, der die Förderung für 2026 rückwirkend erhält. Danach kommt jedes Jahr ein neuer Jahrgang hinzu; ältere Kinder erhalten keine staatliche Förderung. Das Geld ist bis zum 65. Geburtstag gebunden, die spätere Auszahlung unterliegt der Einkommensteuer. Zahlungsstelle ist die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen.
|Punkt
|Stand laut Berichten
|Staatliche Einzahlung
|10 € je Monat, 6. bis 18. Geburtstag, insgesamt 1.440 €
|Anlage
|breit gestreute globale Aktien oder Aktienfonds, keine Garantie
|Kostendeckel
|höchstens 1 % pro Jahr im Standarddepot, keine Abschluss- und Vertriebskosten bis 18
|Private Aufstockung
|bis 6.840 € pro Jahr möglich, ohne staatliche Förderung
|Auszahlung
|grundsätzlich ab 65; Rente voll steuerpflichtig
|Kosten für den Bund
|198 Mio. € (2027), bis 411 Mio. € (2030)
|Gesetzgebung
|Kabinett 12.08., Bundestag 16.10., Bundesrat 20.11.2026
Die Quellen weichen bei Start-Jahrgängen (2020 oder 2020 und 2021), Übertragungsfrist und steuerlicher Behandlung privater Zuzahlungen voneinander ab.
Quelle: netz-trends.de, cash-online.de, buerger-geld.org, nord24.de (02.–18.11.2026)
Das Depot
Wo landet das Geld – und was passiert ohne eigenes Depot?
Eltern können bei einem zugelassenen Anbieter ein zertifiziertes Standarddepot auf den Namen des Kindes eröffnen. Wer das nicht tut, verliert den Anspruch nicht: Die Deutsche Bundesbank legt das Geld dann gesammelt an, die Sammelanlage soll laut netz-trends.de etwa ein Jahr nach dem sechsten Geburtstag starten. Genannt werden in cash-online.de als Anbieterbeispiele die Deka mit 0,1 Prozent und die DWS mit 0,1 Prozent in den ersten zwei Jahren und danach 0,28 Prozent, jeweils Angaben der Anbieter. Das ist für Fondsgesellschaften ein Wachstumsfeld, wie groß es für einzelne Häuser wird, lässt sich aus den Berichten nicht ableiten.
Die Rechnung
Wie viel Vermögen kann daraus werden?
Die Bundesregierung rechnet laut nord24.de und netz-trends.de bei 7 Prozent nominaler Rendite mit rund 2.200 Euro mit 18 Jahren und rund 53.000 Euro zum Rentenbeginn. Finanztip kommt auf rund 25.000 Euro zum Rentenbeginn, der Verbraucherzentrale Bundesverband hält rund 2.000 Euro mit 18 für realistisch. Die Spanne zeigt: Renditeannahme, Kosten und Laufzeit entscheiden. Nach Rechnungen der Verbraucherzentralen macht der Unterschied zwischen 0,2 und 1 Prozent Kosten bis zum Alter von 68 Jahren rund 27.781 Euro aus (Annahme 7,5 Prozent Rendite).
Die Börse
Was bedeutet die Frühstartrente für den DAX und Aktien?
Mit 198 Millionen Euro im Jahr 2027 und bis zu 411 Millionen Euro im Jahr 2030 sind die Summen im Verhältnis zum Aktienmarkt klein. Der DAX und die Aktienmärkte insgesamt dürften davon kurzfristig kaum bewegt werden; das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose. Relevanter ist der langfristige Effekt: Ein staatlich unterstützter Kapitalmarktzugang ab dem sechsten Lebensjahr kann die Aktienkultur verbreitern. Ob und wie stark Fondsgesellschaften, Banken und Broker profitieren, hängt von Wettbewerb und Kostendeckel ab.
Termine
Was beobachten Anleger und Eltern jetzt?
FAQ
Häufige Fragen zur Frühstartrente
Wie viel Geld bekommt mein Kind? 10 Euro im Monat vom 6. bis zum 18. Geburtstag, insgesamt 1.440 Euro.
Muss ich ein Depot eröffnen? Nein. Ohne eigenes Depot legt die Bundesbank das Geld gesammelt an; mit Depot wählen Eltern einen zertifizierten Anbieter.
Ab wann gilt die Frühstartrente? Geplanter Start ist der 1. Januar 2027, vorausgesetzt der Bundesrat stimmt am 20. November zu.
Gibt es eine Garantie? Nein, die Anlage in Aktien oder Aktienfonds schwankt; der Bund gleicht Verluste laut Berichten nicht aus.
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