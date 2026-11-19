Wie viel Geld bekommt mein Kind? 10 Euro im Monat vom 6. bis zum 18. Geburtstag, insgesamt 1.440 Euro.

Muss ich ein Depot eröffnen? Nein. Ohne eigenes Depot legt die Bundesbank das Geld gesammelt an; mit Depot wählen Eltern einen zertifizierten Anbieter.

Ab wann gilt die Frühstartrente? Geplanter Start ist der 1. Januar 2027, vorausgesetzt der Bundesrat stimmt am 20. November zu.

Gibt es eine Garantie? Nein, die Anlage in Aktien oder Aktienfonds schwankt; der Bund gleicht Verluste laut Berichten nicht aus.