Friedrich-Vorwerk-Aktie: Berenberg-Analyst Lasse Stueben bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 115 Euro

Das Management hob daraufhin die Jahresprognose zum zweiten Mal an: Für 2026 werden nun 760 bis 790 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA von 220 bis 230 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 180 bis 200 Millionen Euro. Schwächer lief der Auftragseingang: Er fiel in den ersten neun Monaten inklusive Joint Ventures um 24 Prozent auf 618 Millionen Euro. Der Auftragsbestand lag bei 1,245 Milliarden Euro – genau hier setzt Stuebens Argument an, dass die Delle zeitlich und nicht strukturell bedingt sei.