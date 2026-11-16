Rückenwind von der Analystenseite: Die Privatbank Berenberg hebt das Kursziel für die Friedrich-Vorwerk-Aktie von 110 auf 115 Euro an und bleibt bei der Einstufung „Buy“. Analyst Lasse Stueben sieht den Spezialisten für Energie-Infrastruktur nach einem weiteren soliden Quartal auf Kurs. Die Börse reagiert prompt: Die Friedrich-Vorwerk-Aktie kletterte am Montag zeitweise um 8 Prozent auf 79,65 Euro – das höchste Niveau seit Mai.
Friedrich-Vorwerk-Aktie: Berenberg-Analyst Lasse Stueben bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 115 Euro
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2): Kaufen, Kursziel 115,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg (Analyst Lasse Stueben) vom 13.11.2026, 18:40 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 12:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 12:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Berenberg legt bei der Friedrich-Vorwerk-Aktie nach: Analyst Lasse Stueben bestätigt „Buy“ und hebt das Kursziel von 110 auf 115 Euro. Zum Kurs von 77,25 Euro errechnet sich ein Potenzial von knapp 49 Prozent. Die Aktie springt zeitweise um 8 Prozent auf das höchste Niveau seit Mai.
Steckbrief
- Unternehmen
- Friedrich Vorwerk Group SE
- Handelssymbol
- VH2 (Xetra)
- ISIN
- DE000A255F11
- Analyst
- Lasse Stueben
- Bank
- Berenberg
- Rating
- Buy (unverändert)
- Kursziel
- 115 Euro (zuvor 110 Euro)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Börse Express, 11:30 Uhr
Berenberg zur Friedrich-Vorwerk-Aktie
Neues Ziel über dem Rekordhoch – Stueben bleibt bullish
Mit 115 Euro liegt das neue Berenberg-Kursziel sogar über der bisherigen Bestmarke der Friedrich-Vorwerk-Aktie von 109,20 Euro, die vor gut einem Jahr erreicht wurde.
Gemessen am Kurs von 77,25 Euro am Montag um 11:30 Uhr signalisiert das Berenberg-Ziel ein Kurspotenzial von knapp 49 Prozent. Die Einstufung „Buy“ bestätigt Lasse Stueben unverändert – die Kurszielanhebung um rund 4,5 Prozent unterstreicht seine positive Haltung zur Friedrich-Vorwerk-Aktie.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Buy
|Kursziel
|110 Euro
|115 Euro
|Abstand zum Kurs von 77,25 €
|+42 %
|+49 %
Quelle: dpa-AFX Analyser, Börse Express, 16.11.2026
Die Argumente des Berenberg-Analysten
Laut dpa-AFX und Börse Express stützt Lasse Stueben seine Kaufempfehlung für die Friedrich-Vorwerk-Aktie auf folgende Punkte:
Ein weiteres solides Quartal
Friedrich Vorwerk habe erneut ein Quartal abgeliefert, in dem die Erwartungen solide erfüllt wurden.
Joint Ventures als Gewinnhebel
Gemeinschaftsunternehmen spielten im Projektmix eine starke Rolle und sorgten für ein überproportionales Ergebniswachstum.
Auftragsdelle nur zeitlich bedingt
Den Rückgang beim Auftragseingang wertet Stueben als Schwankung durch zeitliche Verschiebungen – nicht als strukturelles Problem.
Große Ausschreibungen in Sicht
In naher Zukunft erwartet der Analyst bedeutende Ausschreibungschancen für den Konzern.
Rekordquartal und zweimal angehobene Prognose
Die Zahlen geben Stueben Rückendeckung. Im dritten Quartal 2026 steigerte Friedrich Vorwerk den Umsatz laut Eckdaten vom Oktober um 13 Prozent auf 228,3 Millionen Euro, das EBITDA sprang um 58 Prozent auf den Rekordwert von 80,9 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge erreichte 35,4 Prozent. Nach neun Monaten stehen 565,6 Millionen Euro Umsatz und 173,4 Millionen Euro EBITDA zu Buche.
Das Management hob daraufhin die Jahresprognose zum zweiten Mal an: Für 2026 werden nun 760 bis 790 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA von 220 bis 230 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 180 bis 200 Millionen Euro. Schwächer lief der Auftragseingang: Er fiel in den ersten neun Monaten inklusive Joint Ventures um 24 Prozent auf 618 Millionen Euro. Der Auftragsbestand lag bei 1,245 Milliarden Euro – genau hier setzt Stuebens Argument an, dass die Delle zeitlich und nicht strukturell bedingt sei.
Einordnung: Berenberg am oberen Ende
Mit 115 Euro markiert Berenberg das obere Ende der Analystenschätzungen: Die Kursziele reichen laut Börse Express von 72 bis 115 Euro. Die Friedrich-Vorwerk-Aktie notierte am Montag um 11:30 Uhr bei 77,25 Euro, ein Plus von knapp 6 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 72,90 Euro. Auf Monatssicht beträgt der Zuwachs rund 18 Prozent, auf Jahressicht liegt die Aktie dagegen noch gut 7 Prozent im Minus.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG), Analyst Lasse Stueben. Die Originalstudie datiert laut dpa-AFX Analyser vom 13.11.2026, 17:40 Uhr GMT. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 115 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: berenberg.de – Disclosures Investment Recommendations; ergänzend Hinweise zur Offenlegungspflicht von dpa-AFX unter web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Quelle der Empfehlung: Berenberg (Analyst Lasse Stueben).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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