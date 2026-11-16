Kaum ein Unternehmen im SDAX verdient derzeit so viel an jedem Euro Umsatz wie Friedrich Vorwerk. Die Friedrich Vorwerk Aktie setzte ihre Erholung in dieser Woche fort und legte um 9,92 Prozent zu – Platz fünf unter den SDAX-Gewinnern. Am Donnerstag bestätigte der vollständige Quartalsbericht die Rekordwerte, die das Unternehmen bereits im Oktober vorab gemeldet hatte. Mit rund 74 Euro notiert die Aktie dennoch klar unter ihren Hochs, auf Jahressicht steht ein Minus von knapp 16 Prozent. Unsere Friedrich Vorwerk Aktienanalyse zeigt, ob der Weg zurück Richtung 100 Euro frei ist – und was die Friedrich Vorwerk Aktienprognose bestimmt.
Friedrich Vorwerk Aktie: 35 Prozent Marge, Prognose zweimal erhöht – Aktienanalyse: Nimmt der Netzausbau-Star wieder Kurs auf 100 Euro?
Plus 9,92 Prozent in einer Woche: Die Friedrich Vorwerk Aktie gehört zu den Top-5 im SDAX. Der Spezialist für Gas-, Strom- und Wasserstoffleitungen erzielt eine Rekordmarge von 35 Prozent und hat seine Jahresziele binnen drei Monaten zweimal angehoben. Doch das Auftragsbuch wird dünner, und die Erdkabel-Debatte belastet. Unsere Friedrich Vorwerk Aktienanalyse zeigt, wie viel Potenzial in der Aktie steckt und was die Friedrich Vorwerk Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Friedrich Vorwerk Group SE
- Sitz
- Tostedt bei Hamburg
- Ticker
- VH2 (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 74 Euro
- Börsenwert
- rund 1,5 Milliarden Euro
- Großaktionär
- MBB SE
- Vorstandschef
- Torben Kleinfeldt
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Das Geschäft
Leitungen für die Energiewende: Gas, Strom, Wasserstoff
Friedrich Vorwerk plant, baut und betreibt Energieinfrastruktur: Gasleitungen, Erdkabel für Stromtrassen, Umspannwerke und erste Wasserstoffnetze. Damit sitzt das Unternehmen aus Tostedt mitten im milliardenschweren Ausbau der deutschen Netze. Großaktionär ist die Berliner Beteiligungsgesellschaft MBB, für die Vorwerk längst der mit Abstand wichtigste Ergebnislieferant ist. Die Friedrich Vorwerk Aktie ist damit eine der direktesten Wetten auf die Netzwende an der deutschen Börse.
Die Quartalszahlen
Mehr als ein Drittel Marge: ein Rekordquartal
Für jede Friedrich Vorwerk Aktienanalyse sticht eine Zahl heraus: die Marge.
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 13 Prozent auf 228,3 Millionen Euro, das EBITDA stieg um 58 Prozent auf 80,9 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge kletterte damit auf 35,4 Prozent nach 25,4 Prozent ein Jahr zuvor – für ein Bauunternehmen ein außergewöhnlicher Wert. Nach neun Monaten stehen 565,6 Millionen Euro Umsatz und 173,4 Millionen Euro EBITDA, ein Plus von 64 Prozent. Die Produktionsleistung wuchs sogar um 40 Prozent auf 791,7 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg von 2,87 auf 4,90 Euro. Getrieben wurde die Marge von einem höheren Anteil an Arbeitsgemeinschaften und deutlich gesunkenen Materialkosten.
Friedrich Vorwerk: EBITDA-Marge im dritten Quartal
Prozent
Quelle: Friedrich Vorwerk, Mitteilung vom 21. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|EBITDA-Marge
|Q3 2025
|25,4
|Q3 2026
|35,4
Der Ausblick
Zweite Anhebung in drei Monaten: was das für das Schlussquartal heißt
Für 2026 erwartet der Vorstand nun 760 bis 790 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA von 220 bis 230 Millionen Euro. Noch im Juli lag das Ziel bei 180 bis 200 Millionen Euro. Rechnerisch bleiben für das Schlussquartal 46,6 bis 56,6 Millionen Euro EBITDA – deutlich weniger als im dritten Quartal. Das lässt Spielraum für eine positive Überraschung, deutet aber auch an, dass die Rekordmarge nicht zum Normalfall wird. Ein Warnsignal ist der Auftragsbestand: Er liegt unter dem Vorjahresniveau, auch wenn der Auftragseingang im engeren Sinne auf 451,4 Millionen Euro stieg.
Die Analysten
Zwischen 65 und 110 Euro: die Experten sind gespalten
Kaum eine Aktie im SDAX spaltet die Analysten so stark. Die Spanne der Kursziele reichte zuletzt von 65 Euro bei Jefferies, die zum Halten raten, bis 110 Euro am oberen Ende. Metzler-Analyst Nikolas Demeter zeigte sich nach den Oktoberzahlen überrascht, wie stark das operative Ergebnis gestiegen ist; das neue Jahresziel liege über seiner bereits optimistischen Prognose. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich nach eigener Rechnung ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Friedrich Vorwerk Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Neue Großaufträge
Vorwerk füllt das Auftragsbuch mit neuen Netzprojekten, die Politik bleibt beim Erdkabel. Dann könnte die Aktie Richtung der optimistischen Analystenziele um 100 Euro laufen.
Szenario 2: Stabile Erholung
Die Prognose wird erreicht, der Auftragsbestand stabilisiert sich. Die Aktie pendelt zwischen 70 und 85 Euro.
Szenario 3: Politischer Gegenwind
Entscheidet sich die Politik für mehr Freileitungen und schrumpft der Auftragsbestand weiter, drohen Rückschläge unter 65 Euro.
Häufige Fragen zur Friedrich Vorwerk Aktienanalyse
Warum ist die Friedrich Vorwerk Aktie SDAX-Gewinner der Woche?
Die Aktie setzte ihre Erholung nach der zweiten Prognoseanhebung fort; der Quartalsbericht vom 12. November bestätigte die Rekordwerte. Sie stieg in der Woche um 9,92 Prozent.
Was erwartet Friedrich Vorwerk für 2026?
Einen Umsatz von 760 bis 790 Millionen Euro und ein EBITDA von 220 bis 230 Millionen Euro.
Was bedeutet die Erdkabel-Debatte?
Die Politik prüft, beim Stromnetzausbau verstärkt auf günstigere Freileitungen zu setzen. Das könnte die Nachfrage nach Erdkabelprojekten bremsen, einem wichtigen Geschäft von Vorwerk.
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