Friedrich Vorwerk Aktie: 35 Prozent Marge, Prognose zweimal erhöht – Aktienanalyse: Nimmt der Netzausbau-Star wieder Kurs auf 100 Euro?

Kaum ein Unternehmen im SDAX verdient derzeit so viel an jedem Euro Umsatz wie Friedrich Vorwerk. Die Friedrich Vorwerk Aktie setzte ihre Erholung in dieser Woche fort und legte um 9,92 Prozent zu – Platz fünf unter den SDAX-Gewinnern. Am Donnerstag bestätigte der vollständige Quartalsbericht die Rekordwerte, die das Unternehmen bereits im Oktober vorab gemeldet hatte. Mit rund 74 Euro notiert die Aktie dennoch klar unter ihren Hochs, auf Jahressicht steht ein Minus von knapp 16 Prozent. Unsere Friedrich Vorwerk Aktienanalyse zeigt, ob der Weg zurück Richtung 100 Euro frei ist – und was die Friedrich Vorwerk Aktienprognose bestimmt.