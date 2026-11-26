Erst am Dienstag war sie auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen. Am Donnerstagvormittag dreht die Fresnillo-Aktie (ISIN: GB00B2QPKJ12, WKN: A0MVZE, Symbol London: FRES, Symbol Deutschland: FNL, US-Symbol: FNLPF) nach oben: plus 4,61 Prozent auf 2.172 Pence. Damit gehört der weltgrößte Silberproduzent zu den FTSE 350 Gewinnern.
Fresnillo-Aktie FTSE 350 Gewinner: Vom Jahrestief nach oben – Silber zieht den Weltmarktführer mit
Die Fresnillo-Aktie legt am Donnerstagvormittag um 4,6 Prozent zu und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Silber verteuert sich um 2,6 Prozent, Gold und Platin steigen ebenfalls. Nach einer Woche mit neuen Tiefständen ist es die erste deutliche Gegenbewegung.
FTSE 350 Gewinner Fresnillo
Warum die Fresnillo-Aktie steigt: Die Metalle holen Luft
Der Grund steht nicht in einer Unternehmensmeldung, sondern an der Rohstoffbörse.
Silber gewinnt am Donnerstag 2,56 Prozent auf 41,08 Dollar je Unze. Der Gold-Future steigt um 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar, Platin und Palladium legen jeweils mehr als 3 Prozent zu. In London führen die Minenwerte die Gewinnerliste an; Marktberichte nennen Fresnillo an erster Stelle. Auch Kupfer verteuert sich.
Hinzu kommt die bessere Stimmung am Gesamtmarkt. Der FTSE 100 liegt am Vormittag rund 1,4 Prozent im Plus, getragen von der Erholung der Technologiewerte in Asien. Am Mittwoch hatte der Index noch 0,4 Prozent verloren, nachdem die US-Regierung neue Zölle gegen 14 Handelspartner angekündigt hatte.
Hintergrund
Silber im Depot: Was die Fresnillo-Aktie antreibt
Fresnillo fördert in Mexiko mehr Silber aus Primärproduktion als jedes andere Unternehmen der Welt und ist zugleich ein großer Goldproduzent. Für 2026 peilt das Management 42 bis 46,5 Millionen Unzen Silber an und spricht von einem Übergangsjahr. Für 2027 und 2028 werden jeweils 45 bis 51 Millionen Unzen erwartet.
Silberpreis
Der wichtigste Faktor. Die Fresnillo-Aktie bewegt sich wie ein verstärktes Abbild des Metalls.
US-Zinsen
Die US-Kerninflation fiel im Oktober mit 3,3 Prozent höher aus als erwartet. Eine Zinserhöhung am 9. Dezember gilt als wahrscheinlich.
Zölle
Neue US-Zölle belasten die Aussichten für die Industrienachfrage, von der Silber stärker abhängt als Gold.
Produktion
Die Jahresziele hat Fresnillo zuletzt bestätigt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresnillo plc
- Geschäft
- Silber- und Goldproduzent in Mexiko
- ISIN
- GB00B2QPKJ12
- WKN
- A0MVZE
- Symbol London / Deutschland
- FRES / FNL
- US-Symbol
- FNLPF
- Kurs London
- 2.172 Pence (+4,61 %)
- 52-Wochen-Hoch
- 4.472 Pence
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Fresnillo-Aktie
Warum ist die Fresnillo-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Silber, Gold und Platin erholen sich am Donnerstag deutlich. Fresnillo verdient sein Geld fast ausschließlich mit Silber und Gold.
Ist das die Trendwende?
Das lässt sich aus einem Handelstag nicht ableiten. Der Kurs liegt weiter nahe seinem Jahrestief.
Gab es eine Unternehmensmeldung?
Nein, am Donnerstag hat Fresnillo nichts Kursrelevantes veröffentlicht.
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