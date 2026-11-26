Silber gewinnt am Donnerstag 2,56 Prozent auf 41,08 Dollar je Unze. Der Gold-Future steigt um 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar, Platin und Palladium legen jeweils mehr als 3 Prozent zu. In London führen die Minenwerte die Gewinnerliste an; Marktberichte nennen Fresnillo an erster Stelle. Auch Kupfer verteuert sich.

Hinzu kommt die bessere Stimmung am Gesamtmarkt. Der FTSE 100 liegt am Vormittag rund 1,4 Prozent im Plus, getragen von der Erholung der Technologiewerte in Asien. Am Mittwoch hatte der Index noch 0,4 Prozent verloren, nachdem die US-Regierung neue Zölle gegen 14 Handelspartner angekündigt hatte.