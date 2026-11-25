Der Umsatz lag im Rahmen, das bereinigte operative Ergebnis mit 545 Mio. Euro über den erwarteten 518 Mio. Euro. Das berichtete Ergebnis litt unter 108 Mio. Euro Einmalkosten für die China-Strategie. Die Prognose für 2026 wurde auf die untere Hälfte der Spanne eingeengt: Das bereinigte operative Ergebnis soll zwischen stabil und einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Für 2027 drohen laut Unternehmen 300 bis 350 Mio. Euro Belastung durch die Medicare-Änderung TDAPA. Das Effizienzprogramm FME25+ soll bis Ende 2027 1,2 Mrd. Euro einsparen.