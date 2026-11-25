Während Chip- und KI-Werte einbrechen, flüchten Anleger in defensive Titel: Die Fresenius Medical Care Aktie (ISIN: DE0005785802, FSE: FME) schließt am Dienstag bei 38,32 Euro und war morgens DAX-Spitzenreiter. Der CEO kaufte zuletzt Aktien, der Rückkauf läuft, die Bewertung ist niedrig. Die FMC Aktie Prognose bleibt dennoch gespalten.
Fresenius Medical Care Aktienanalyse: CEO kauft Aktien für 500.000 Dollar - Defensiver Hafen im KI-Crash oder Value-Falle?
Die Aktie von Fresenius Medical Care schließt am Dienstag 0,6% im Plus bei 38,32 Euro und ist ein gefragter Zufluchtsort. Die FMC Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Insiderkauf, den Q3-Zahlen und der gesenkten Prognose steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresenius Medical Care AG
- ISIN
- DE0005785802
- WKN
- 578580
- Ticker
- FME (Xetra, DAX); ADR FMS (NYSE)
- Sitz
- Bad Homburg
- Branche
- Dialyse
- CEO
- Shervin J. Korangy (seit 12.10.2026)
- Patienten
- rund 289.000 in 3.512 Kliniken
Stand: 24.11.2026, Xetra-Schluss am 24.11.2026
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) profitiert von der Rotation aus Technologiewerten in den Gesundheitssektor. Schon am 20. November war FMC mit +2,4% auf 37,60 Euro größter DAX-Gewinner im Crash. Vorbörslich notiert die Aktie am Mittwoch bei 38,56 Euro (+0,63%).
Insiderkauf
Der CEO setzt ein Zeichen
CEO Shervin Korangy kaufte am 18. November über ein Gemeinschaftsdepot mit seiner Ehefrau ADRs an der NYSE für 503.377,41 Dollar (Durchschnittskurs 20,9741 Dollar, rund 24.000 Stück). Die Pflichtmitteilung erschien am 20. November. Ein Insiderkauf ist ein positives Signal, aber kein Wendepunkt.
Gestützt wird die Aktie zusätzlich durch den Rückkauf: Vom 16. bis 20. November wurden 1.107.296 Aktien erworben, in der ersten Tranche bislang 12.359.833 Stück. Sie endet voraussichtlich am 15. Dezember.
Quartalszahlen
Q3 2026: Prognose gesenkt, Effizienz im Fokus
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|4,937 Mrd. €
|+1%
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|545 Mio. €
|-5%
|Bereinigte Marge
|11,0%
|zuvor 11,7%
|Konzernergebnis berichtet
|160 Mio. €
|-42%
|Bereinigtes EPS
|1,11 €
|stabil
|Free Cashflow
|564 Mio. €
|-
|Nettoverschuldung
|9,8 Mrd. €
|2,6-faches EBITDA
Bereinigt = ohne Sondereffekte. Prognose 2026: Umsatz währungsbereinigt stabil.
Quelle: FMC, Mitteilung vom 03.11.2026
Der Umsatz lag im Rahmen, das bereinigte operative Ergebnis mit 545 Mio. Euro über den erwarteten 518 Mio. Euro. Das berichtete Ergebnis litt unter 108 Mio. Euro Einmalkosten für die China-Strategie. Die Prognose für 2026 wurde auf die untere Hälfte der Spanne eingeengt: Das bereinigte operative Ergebnis soll zwischen stabil und einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Für 2027 drohen laut Unternehmen 300 bis 350 Mio. Euro Belastung durch die Medicare-Änderung TDAPA. Das Effizienzprogramm FME25+ soll bis Ende 2027 1,2 Mrd. Euro einsparen.
Analysten
Was Analysten zur FMC Aktie Prognose sagen
Die Analysten bleiben skeptisch. UBS bestätigte am 24. November Sell mit 33 Euro, Jefferies sieht Underperform bei 28 Euro, Barclays Underweight bei 35 Euro. Neutral bis Halten stehen Goldman Sachs (37,50 Euro), Berenberg (37 Euro) und Deutsche Bank (38 Euro). Die DZ Bank rät zu Kaufen. Das sind Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Chartbild
FMC Aktie technisch: unter den Durchschnitten
Der Kurs liegt unter den gleitenden Durchschnitten GD20, GD50 und GD200 (rund 39 bis 40 Euro). Unterstützungen werden bei 36,15, 35,31 und 34,58 Euro genannt, Widerstände bei 38,04 Euro (zuletzt überwunden), 39,04 Euro und im Bereich um 40 Euro. Die 52-Wochen-Spanne reicht von rund 34,5 bis 45,9 Euro (Quellen weichen leicht ab). Das KGV 2026e liegt bei rund 9,4, die Marktkapitalisierung bei rund 10,5 Mrd. Euro.
Ausblick
FMC Aktie Prognose: drei Perspektiven
Kurzfristig: Rotation hält die Aktie
Solange Geld aus Technologie in defensive Werte fließt, hat FMC Rückenwind. Dreht die Rotation, fehlt der Katalysator. Beobachtungsmarken: 38,04 und 39,04 Euro.
Mittelfristig: Prognose 2027 im Februar
Die volle Prognose 2027 folgt im Februar 2027. Sie zeigt, wie stark Medicare und Effizienzprogramm wirken. Die Sperrfrist für die Fresenius-SE-Platzierung läuft bis Februar.
Langfristig: Restrukturierung entscheidet
Gelingt FME25+, könnte die Marge Richtung Wettbewerber steigen. Das sind Einschätzungen der Redaktion, keine Anlageempfehlung.
Häufige Fragen
FAQ zur FMC Aktie
Warum steigt die FMC Aktie? Rotation in den Gesundheitssektor, Rückkauf und der CEO-Kauf stützen den Kurs.
Zahlt FMC Dividende? Für 2025 wurden 1,49 Euro je Aktie gezahlt, die Rendite liegt bei rund 4%.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Prognose 2027 wird im Februar 2027 erwartet.
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