Die Fresenius Medical Care-Aktie rückt erneut in den Fokus institutioneller Leerverkäufer. Während sich die Papiere des weltweit tätigen Dialysespezialisten mit einem leichten Kursplus von 0,13 Prozent auf 39,81 Euro behaupten, sorgt eine deutliche Ausweitung der Short-Position durch Millennium International Management LP für Aufmerksamkeit. Der Hedgefonds hat seine Wette auf fallende Kurse am 16. November 2026 von 0,41 Prozent auf 0,59 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals erhöht. Gleichzeitig halten weitere namhafte Investoren bedeutende Netto-Leerverkaufspositionen. Besonders auffällig: Mit Kintbury Capital LLP ist ein Hedgefonds mit einer Short-Quote von mehr als einem Prozent engagiert. Für Anleger stellt sich damit eine brisante Frage: Wissen die professionellen Leerverkäufer mehr über mögliche Risiken bei Fresenius Medical Care oder unterschätzen sie das Erholungspotenzial des Gesundheitskonzerns?