Mitte Oktober habe sich die SMA50 zunächst als hartnäckiger Deckel erwiesen, den die Fresenius Medical Care Aktie erst nach mehreren Anläufen habe überwinden können. Nach einem kurzen Rücksetzer unter alle drei Durchschnittslinien sei den Käufern schließlich ein dynamischer Schub nach Norden über die Marke von 42,00 EUR gelungen. Dieses Niveau habe jedoch keinen Bestand gehabt: Erneute Gewinnmitnahmen hätten das Kursgeschehen dominiert und den Kurs wieder unter alle drei gleitenden Durchschnitte gedrückt. Eine kleine Entlastungsbewegung ausgehend von der SMA50 habe sich als substanzlos erwiesen. In den vergangenen beiden Handelstagen habe das Wertpapier deutlich zurückgesetzt und sich nun nachhaltig unter der SMA50 etabliert.