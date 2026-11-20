Die Aktie der Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) musste am Donnerstag (19.11.2026) deutliche Abschläge hinnehmen und belegte mit einem Minus von 3,94 Prozent den letzten Platz im deutschen Leitindex, so die Experten von XTB.
Fresenius Medical Care Aktie: Technisches Verkaufssignal
Richtungsentscheidung an der SMA200
Nach dem Erreichen des Jahreshochs Anfang August hätten viele Marktteilnehmer das erreichte Kursniveau für umfangreiche Gewinnmitnahmen genutzt. Die Aktie sei mit einem Abwärts-Gap (Kurslücke) unter die SMA20 (aktuell bei 40,11 EUR) und im weiteren Verlauf auch unter die SMA50 (aktuell bei 39,41 EUR) gerutscht. Zwar sei ebenfalls die langfristig wichtige SMA200 (aktuell bei 39,72 EUR) aufgegeben worden, doch habe sich der Titel zunächst im unmittelbaren Dunstkreis dieser Durchschnittslinie halten können. Im Tageschart lasse sich gut ablesen, dass die Bullen seit Anfang September intensiv um diese Marke gekämpft hätten.
Mitte Oktober habe sich die SMA50 zunächst als hartnäckiger Deckel erwiesen, den die Fresenius Medical Care Aktie erst nach mehreren Anläufen habe überwinden können. Nach einem kurzen Rücksetzer unter alle drei Durchschnittslinien sei den Käufern schließlich ein dynamischer Schub nach Norden über die Marke von 42,00 EUR gelungen. Dieses Niveau habe jedoch keinen Bestand gehabt: Erneute Gewinnmitnahmen hätten das Kursgeschehen dominiert und den Kurs wieder unter alle drei gleitenden Durchschnitte gedrückt. Eine kleine Entlastungsbewegung ausgehend von der SMA50 habe sich als substanzlos erwiesen. In den vergangenen beiden Handelstagen habe das Wertpapier deutlich zurückgesetzt und sich nun nachhaltig unter der SMA50 etabliert.
Tages-Szenarien für Anleger
Bärisches Szenario: Werde der schwache Tagesschluss von gestern im heutigen Handel durch eine weitere rote Tageskerze bestätigt, dürfte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. In diesem Fall drohe ein direkter Test des Jahrestiefs. Werde auch dieses unterschritten, liege das nächste Kursziel im Bereich von 32,50 EUR.
Bullisches Szenario: Gelinge heute eine Gegenbewegung in Form einer grünen Tageskerze, besitze die Aktie Erholungspotenzial bis in den Bereich von 38,50 EUR. Sollte sich die übergeordnete Laufrichtung wieder nach Norden drehen, wäre langfristig ein Anlauf an die SMA50 denkbar.
Übergeordnete Einschätzung (Daily-Chart): Bärisch
Auch der Blick auf das kurzfristige Zeitfenster bestätige die angespannte Lage. Bereits Anfang Oktober habe die Fresenius Medical Care Aktie deutlich von der SMA200 (aktuell bei 39,60 EUR) zurückgesetzt. Zwar sei im Anschluss die Rückeroberung gelungen, doch erst nach einem weiteren Rücksetzer Anfang November habe sich der Kurs nachhaltig nach oben lösen und dynamisch bis über die 42-EUR-Marke ansteigen können.
Die darauffolgenden Gewinnmitnahmen hätten den Titel jedoch wieder an und schließlich unter die SMA200 gedrückt. Eine kurzzeitige Erholung zu Beginn dieser Handelswoche sei exakt an der SMA50 (aktuell bei 40,10 EUR) gescheitert. Nachdem der Support im Bereich der SMA200 in den letzten Handelstagen endgültig aufgegeben worden sei, habe sich die Abwärtsdynamik spürbar beschleunigt.
Solange die Aktie unter der fallenden SMA20 (aktuell bei 39,16 EUR) notiere, bleibe das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung Jahrestief hoch. Kurzfristige Erholungen seien maximal bis in den Bereich der SMA20 zu erwarten. Sollte diese Linie in den kommenden Handelstagen erreicht werden, sollten Anleger die Kursmuster dort engmaschig beobachten.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): Bärisch
Tagesprognose für heute (20.11.2026): Aufwärts (technische Gegenbewegung möglich)
Wichtige Kursmarken für die Fresenius Medical Care Aktie im Überblick
Widerstände (in EUR): 38,04, 39,04, 39,16 (SMA20 4h), 39,41 (SMA50 Daily), 39,60 (SMA200 4h), 40,09 / 40,11 (SMA20 Daily), 40,21, 41,49
Unterstützungen (in EUR): 36,15, 36,13 (GAP), 35,31, 34,58, 33,41, 32,50 (Analyse vom 20.11.2026)
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