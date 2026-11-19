Warum fällt die Fresenius Medical Care Aktie heute?

Eine eigene Meldung gibt es nicht. Belastend wirken der Ausverkauf bei US-Krankenversicherern nach neuen Erstattungsplänen sowie gesenkte Kursziele, zuletzt von Berenberg.

Was hat Berenberg entschieden?

Berenberg hat das Kursziel von 42 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung „Hold“ bestätigt.

Wie viele FMC-Aktien hält Fresenius noch?

Nach dem Verkauf von 13,4 Millionen Aktien liegt der Anteil bei rund 20 Prozent.