Der Abwärtstrend geht weiter. Die Fresenius Medical Care Aktie (ISIN: DE0005785802, FSE: FME) verliert bis zum Donnerstagmittag 1,97 Prozent auf 37,80 Euro und gehört damit zum zweiten Mal in dieser Woche zu den größten Verlierern im DAX. Eine eigene Nachricht hat der Dialysekonzern heute nicht geliefert. Der Druck kommt von außen: aus Washington, von der Wall Street und aus den Research-Abteilungen der Banken.
Fresenius Medical Care Aktie rutscht unter 38 Euro: Beben bei US-Krankenversicherern, Berenberg kappt das Ziel - Wie tief kann der Dialyse-Riese noch fallen?
Die Fresenius Medical Care Aktie verliert 2 Prozent auf 37,80 Euro und zählt erneut zu den größten DAX Verlierern. In den USA bricht UnitedHealth nach neuen Erstattungsplänen um 10 Prozent ein, Berenberg senkt das Kursziel für FMC auf 37 Euro. Der Kurs liegt inzwischen unter dem Preis, zu dem Großaktionär Fresenius vor einer Woche Aktien verkauft hat. Die Analyse zur Fresenius Medical Care Aktie.
Der Schock aus den USA
Washington will bei den Erstattungen genauer hinsehen
Am Mittwoch brach die Aktie des US-Krankenversicherers UnitedHealth um mehr als 10 Prozent ein, auch Humana, Centene und CVS Health gaben kräftig nach. Auslöser sind Pläne der US-Regierung, die Erstattungen an private Versicherer im Programm Medicare Advantage strenger zu prüfen. FMC ist kein Versicherer. Aber der Konzern erwirtschaftet den größten Teil seines Geschäfts in den USA und hängt dort an staatlichen Vergütungen. Nach unserer Einordnung lesen Anleger die Pläne als weiteres Signal, dass Washington im Gesundheitswesen sparen will – und das trifft die Stimmung für den gesamten Sektor.
Für FMC-Aktionäre ist das kein neues Gefühl. Erst im Oktober hatte ein Plan des US-Gesundheitsministeriums zur Reform der Nierenversorgung die Aktie belastet, der US-Konkurrent DaVita verlor damals mehr als 7 Prozent. Im Sommer hatte ein enttäuschender Vorschlag zur Dialysevergütung für einen Kursrutsch gesorgt.
Die Analysten
Berenberg senkt, Barclays bleibt skeptisch
Die Analysten machen es der Aktie nicht leichter. Berenberg hat am Mittwoch das Kursziel für die Fresenius Medical Care Aktie von 42 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung „Hold“ bestätigt. Barclays zählt FMC in einer Branchenstudie zu den schwächsten Medizintechnikwerten für 2027. Jefferies rät mit einem Ziel von 30 Euro zum Verkauf. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marke
39 Euro: Wer vor einer Woche kaufte, liegt im Minus
Besonders bitter ist der Blick auf eine Zahl. In der vergangenen Woche hat der frühere Mutterkonzern Fresenius 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39,00 Euro bei Investoren platziert und seinen Anteil auf rund 20 Prozent gesenkt. Wer damals zugriff, sitzt bereits auf Verlusten. Operativ lief es zuletzt verhalten: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis sank um 5 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt FMC das untere Ende der eigenen Prognose an. Das 52-Wochen-Tief bei 34,58 Euro rückt näher.
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie
Warum fällt die Fresenius Medical Care Aktie heute?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Belastend wirken der Ausverkauf bei US-Krankenversicherern nach neuen Erstattungsplänen sowie gesenkte Kursziele, zuletzt von Berenberg.
Was hat Berenberg entschieden?
Berenberg hat das Kursziel von 42 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung „Hold“ bestätigt.
Wie viele FMC-Aktien hält Fresenius noch?
Nach dem Verkauf von 13,4 Millionen Aktien liegt der Anteil bei rund 20 Prozent.
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