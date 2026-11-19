Die Fresenius Medical Care Aktie (ISIN DE0005785802, Ticker FME) schloss am 19. November 2026 im Xetra-Handel bei 36,79 Euro und war mit einem Minus von 4,59 Prozent das Schlusslicht im DAX. Die Fresenius Medical Care Aktienprognose der Analysten ist ungewöhnlich einheitlich vorsichtig: Berenberg nennt 37 Euro, Barclays 35 Euro, Jefferies 30 Euro.
Fresenius Medical Care Aktie Prognose: Kursziele von 30 bis 37 Euro bei 36,79 Euro Kurs – wie weit reicht der Abschlag nach Platzierung und US-Beben?
Die Fresenius Medical Care Aktie war am 19. November mit 4,59 Prozent Minus DAX-Schlusslicht und schloss bei 36,79 Euro. Die Fresenius Medical Care Aktienprognose der Analysten: Berenberg senkt das Kursziel auf 37 Euro, Barclays sieht 35 Euro, Jefferies 30 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresenius Medical Care AG
- ISIN / Ticker
- DE0005785802 / FME
- Index
- DAX
- Q3-Umsatz
- 4,94 Mrd. €
- Nächster Termin
- Q4-Zahlen am 22.02.2027
Stand: 19.11.2026, Xetra-Schlusskurs; Hoch der letzten 52 Wochen nicht belegt
Damit liegt der Kurs genau im Bereich der Kursziele – ein seltenes Bild bei einem DAX-Wert. Wer nach der Fresenius Medical Care Aktie Prognose sucht, findet keine Erholungsfantasie à la „Kursziel weit über dem Kurs“, sondern die Frage, ob der Dialysekonzern nach Aktienplatzierung, Abstufungen und Druck aus den USA schon genug abgeschlagen ist.
Was ist bei der Fresenius Medical Care Aktie passiert?
Neues vom Unternehmen gab es am 19. November nicht. Der Druck kam von außen: In den USA waren Krankenversicherer wie UnitedHealth am 18. November um mehr als zehn Prozent eingebrochen, nachdem Pläne der Regierung zur schärferen Prüfung von Medicare-Advantage-Vergütungen bekannt wurden. Das belastet die Stimmung für Gesundheitswerte mit US-Erlösen. Hinzu kommt der Aktienverkauf: Fresenius hat im November rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care zu 39 Euro bei institutionellen Investoren platziert und den Anteil von rund 25 auf rund 20 Prozent gesenkt. Der Kurs liegt nun unter diesem Platzierungspreis, das 52-Wochen-Tief steht bei 34,58 Euro. Am 18. November hatte Berenberg das Kursziel gesenkt.
Das Geschäftsmodell: Wie verdient Fresenius Medical Care sein Geld?
Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Dialysebehandlungen und Dialyseprodukten. Der Großteil des Umsatzes entsteht in Nordamerika, wo Behandlungen überwiegend von staatlichen Programmen und Versicherern vergütet werden. Deshalb reagiert die Fresenius Medical Care Aktie sensibel auf Vergütungsregeln in den USA, Behandlungszahlen und Kosten.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose liefert Fresenius Medical Care?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 5 Prozent auf 545 Millionen Euro und lag damit über den erwarteten rund 518 Millionen Euro; die Marge betrug 11,0 Prozent. Der Konzerngewinn fiel um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro, belastet auch durch Restrukturierungskosten in China. Berenberg verweist auf ein um rund 5 Prozent über dem Konsens liegendes bereinigtes operatives Ergebnis, aber auch auf einen Rückgang der Behandlungen je US-Klinik um 1,1 Prozent vergleichbar.
Zum Ausblick für 2026 gibt es unterschiedliche Darstellungen: Das Unternehmen peilt für das bereinigte operative Ergebnis nach Berichten eine Entwicklung zwischen stabil und einem mittleren einstelligen Rückgang an beziehungsweise das untere Ende seiner Spanne. Der Wortlaut der Unternehmensmitteilung sollte vor einer Verwendung geprüft werden.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|4,94 Mrd. €
|+1 %
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|545 Mio. €
|−5 %
|Marge
|11,0 %
|–
|Konzerngewinn
|160 Mio. €
|−42 %
Zahlen laut Unternehmensmitteilung zum dritten Quartal 2026 (11.11.2026). Ergebnis je Aktie und belastbare Konsensschätzungen für 2027 liegen hier nicht vor.
Quelle: Fresenius Medical Care, Quartalsmitteilung Q3 2026
Wie lautet die Fresenius Medical Care Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist hier nicht belegt, die Einzelstimmen sind aber eindeutig. Barclays stufte die Aktie von Equal Weight auf Underweight ab und senkte das Ziel von 44,50 auf 35 Euro. Begründet wird das mit dem Auslaufen einer US-Sonderzahlung für neue Dialysemittel (TDAPA), die den operativen Gewinn 2027 nach Schätzung der Analysten um 300 bis 350 Millionen Euro belasten könnte. In einer Branchenstudie zählt Barclays Fresenius Medical Care zudem zu den schwächsten Medizintechnik-Werten für 2027. Berenberg beließ die Einstufung auf Hold und senkte das Kursziel von 42 auf 37 Euro. Jefferies rät mit Sell zum Verkauf und nennt 30 Euro. Goldman Sachs warnte nach den Q3-Zahlen vor einem schwachen Schlussquartal, ohne dass hier ein Kursziel belegt ist.
Welches Kursziel trauen Analysten der Fresenius Medical Care Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Berenberg
|Hold
|37 € (zuvor 42 €)
|17./18.11.2026
|Barclays
|Underweight (abgestuft)
|35 € (zuvor 44,50 €)
|Anfang 11.2026
|Jefferies
|Sell
|30 €
|11.2026
Kursziele und Ratings Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Gemessen am Schlusskurs von 36,79 € liegen die Ziele zwischen −18 % und +1 %.
Quelle: Studien der genannten Analystenhäuser
Wie ist die Fresenius Medical Care Aktie bewertet?
Konsens-Kennzahlen wie KGV oder Dividendenrendite sind hier nicht belegt und werden deshalb nicht genannt. Belegt ist der Blick auf den Kursverlauf: Das Papier lag 2018 bei rund 94 Euro und hat auf fünf Jahre rund 31 Prozent verloren. Das erklärt, warum Analysten wie Barclays die Bewertung nicht als Schnäppchen sehen, solange der Gewinn 2027 unter Druck steht.
Was sagt die Charttechnik zur Fresenius Medical Care Aktie?
Der Kurs hat den Platzierungspreis von 39 Euro verloren und nähert sich dem 52-Wochen-Tief von 34,58 Euro; Unterstützung liegt damit im Bereich der Barclays-Marke von 35 Euro. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen nicht belegt vor.
Fresenius Medical Care Aktie 2027: Bull-Case und Bear-Case
|Szenario
|Wer
|Kursziel
|Bull
|Berenberg (höchstes genanntes Ziel)
|37 €
|Base
|Barclays
|35 €
|Bear
|Jefferies
|30 €
Zusammenstellung aus den oben genannten Analystenhäusern.
Was beobachten Anleger bei der Fresenius Medical Care Aktie jetzt?
Im Fokus stehen die Entscheidungen der US-Regierung zu Medicare-Vergütungen, die Frage nach dem TDAPA-Wegfall und der Termin am 22. Februar 2027, wenn Fresenius Medical Care die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr vorlegt. Im selben Monat endet die Haltefrist für den bei Fresenius verbliebenen Anteil.
FAQ: Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktienprognose
Wie lautet die Fresenius Medical Care Aktienprognose der Analysten? Die hier genannten Häuser sind vorsichtig: Hold von Berenberg, Underweight von Barclays, Sell von Jefferies.
Welches Kursziel hat die Fresenius Medical Care Aktie? Die Kursziele liegen bei 37 Euro (Berenberg), 35 Euro (Barclays) und 30 Euro (Jefferies).
Warum fällt die Fresenius Medical Care Aktie? Genannt werden der Druck auf US-Krankenversicherer, die Platzierung zu 39 Euro, die Barclays-Abstufung und die Kürzung des Berenberg-Ziels.
Wie entwickelt sich die Fresenius Medical Care Aktie 2026 und 2027? Das Unternehmen erwartet 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis nahe dem unteren Ende seines Ausblicks; für 2027 warnen Analysten vor dem Wegfall der TDAPA-Zahlung.
Wann kommen die nächsten Fresenius-Medical-Care-Zahlen? Die Q4-Zahlen sind für den 22. Februar 2027 angekündigt.
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