Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 5 Prozent auf 545 Millionen Euro und lag damit über den erwarteten rund 518 Millionen Euro; die Marge betrug 11,0 Prozent. Der Konzerngewinn fiel um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro, belastet auch durch Restrukturierungskosten in China. Berenberg verweist auf ein um rund 5 Prozent über dem Konsens liegendes bereinigtes operatives Ergebnis, aber auch auf einen Rückgang der Behandlungen je US-Klinik um 1,1 Prozent vergleichbar.

Zum Ausblick für 2026 gibt es unterschiedliche Darstellungen: Das Unternehmen peilt für das bereinigte operative Ergebnis nach Berichten eine Entwicklung zwischen stabil und einem mittleren einstelligen Rückgang an beziehungsweise das untere Ende seiner Spanne. Der Wortlaut der Unternehmensmitteilung sollte vor einer Verwendung geprüft werden.