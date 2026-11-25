Warum ist der Gewinn von FMC so stark gesunken?

Vor allem wegen Kosten von 108 Millionen Euro für die Neuausrichtung des China-Geschäfts.

Was erwartet FMC für 2026?

Ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen Stagnation und einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, angepeilt ist die untere Hälfte.

Wer führt Fresenius Medical Care?

Seit Oktober leitet Shervin J. Korangy den Konzern, er folgte auf Helen Giza.