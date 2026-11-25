Bei der Fresenius Medical Care Aktie hat der neue Konzernchef Shervin Korangy gleich zu Beginn einen Strich durch die Wachstumshoffnungen gemacht. Im dritten Quartal setzte der Dialysekonzern 4,94 Milliarden Euro um, der Nettogewinn brach jedoch um gut 40 Prozent auf rund 160 Millionen Euro ein. Hauptgrund waren Kosten von 108 Millionen Euro für die Neuausrichtung in China, wo FMC Produktion und Vertrieb älterer Dialysesysteme beendet.
Fresenius Medical Care Aktie: Neuer Chef, Gewinn minus 42 Prozent, Wachstum aus der Prognose gestrichen – wie tief geht der Umbau?
Der China-Umbau kostet, die US-Behandlungszahlen sinken, und der neue Konzernchef kassiert das Plus aus dem Ausblick. Warum die Fresenius Medical Care Aktie vor einem schwierigen Schlussquartal steht.
Der Ausblick
Das Plus ist gestrichen
Für 2026 erwartet FMC beim bereinigten operativen Ergebnis nun eine Entwicklung zwischen Stagnation und einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich – und peilt die untere Hälfte dieser Spanne an. Zuvor hatte die Prognose auch ein Wachstum in ähnlicher Größenordnung zugelassen. Das Umsatzziel bestätigte Korangy, der erst seit Oktober im Amt ist und die überraschend abgelöste Helen Giza ersetzt hat. Für das Schlussquartal impliziert die Prognose einen deutlichen Ergebnisrückgang.
Die Lichtblicke
Besser als befürchtet
Es gibt aber auch Lichtblicke: Das bereinigte operative Ergebnis lag mit 545 Millionen Euro über den Markterwartungen von 518 Millionen Euro. Das Sparprogramm soll 2026 rund 250 Millionen Euro bringen, der operative Mittelzufluss stieg um acht Prozent. Für Bewegung sorgt zudem der Großaktionär: Fresenius hat seinen Anteil an der Fresenius Medical Care Aktie jüngst auf rund 20 Prozent reduziert.
Der neue Chef räumt auf, bevor er Ziele verspricht. Kurzfristig belastet das, langfristig kann ein ehrlicher Ausblick Vertrauen schaffen.
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie
Warum ist der Gewinn von FMC so stark gesunken?
Vor allem wegen Kosten von 108 Millionen Euro für die Neuausrichtung des China-Geschäfts.
Was erwartet FMC für 2026?
Ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen Stagnation und einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, angepeilt ist die untere Hälfte.
Wer führt Fresenius Medical Care?
Seit Oktober leitet Shervin J. Korangy den Konzern, er folgte auf Helen Giza.
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