Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius Medical Care AG (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker: FME) unter die Lupe.
Fresenius Medical Care Aktie: Gelingt jetzt der Ausbruch?
Fresenius Medical Care führt mit 2,94% Kursplus den DAX an, während Klatt für Montag weitere Gewinne erwartet und das übergeordnete Chartbild neutral einstuft.
In seinen heutigen Aktien News blicke Klatt auf den jüngsten Spitzenreiter im deutschen Leitindex: Die Fresenius Medical Care Aktie habe sich am Freitag (13.11.2026) mit einem deutlichen Kursplus an die Spitze des DAX 40 gesetzt. In einem insgesamt freundlichen Marktumfeld – 31 DAX-Werte hätten per Xetra im Plus geschlossen, lediglich 9 mit Abschlägen – habe sich das Papier des Dialysespezialisten um 2,94% verteuert. Dahinter seien E.ON mit einem Zuwachs von 2,29% sowie Brenntag mit plus 2,09% gefolgt.
Nach den Gewinnmitnahmen der vergangenen Handelswoche stelle sich für Anleger nun die entscheidende Frage: Sei der Freitagsanstieg der Startschuss für eine neue Aufwärtswelle oder nur eine kurze technische Gegenbewegung gewesen?
📌 Die 3 Key Takeaways zur Fresenius Medical Care Aktie
Tagesgewinner im DAX 40: Die Fresenius Medical Care Aktie habe am Freitag per Xetra-Schluss um 2,94% zugelegt und damit E.ON (+2,29%) und Brenntag (+2,09%) hinter sich gelassen.
Wichtige Chartmarken im Fokus: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart habe sich das Papier über die jeweils entscheidende SMA200-Linie (39,76 EUR bzw. 39,60 EUR) schieben können.
Ausblick für den heutigen Handel: Während die übergeordneten Zeitebenen (Daily und 4h) aktuell als neutral eingestuft würden, laute die konkrete Tagesprognose für den heutigen Montag aufwärts.
Chartcheck: Die Fresenius Medical Care Aktie im Tageschart
Ein Blick auf das übergeordnete Tageschart zeige, dass das Jahreshoch von Anfang August von Marktteilnehmern für Gewinnmitnahmen genutzt worden sei. In der Folge sei der Kurs mit einem Abwärts-Gap unter die 20-Tage-Linie (SMA20, aktuell bei 40,13 EUR) und anschließend auch unter die 50-Tage-Linie (SMA50, aktuell bei 39,43 EUR) gerutscht. Zwar sei auch die langfristig relevante 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 39,76 EUR) temporär aufgegeben worden, das Wertpapier habe sich jedoch im direkten Dunstkreis dieser Durchschnittslinie stabilisieren können. Bereits seit Anfang September liefere sich der Kurs ein intensives Ringen um diese Marke.
Mitte Oktober habe zunächst die SMA50 als hartnäckiger Deckel fungiert, bevor nach einem kurzen Rücksetzer unter alle drei gleitenden Durchschnitte eine dynamische Bewegung nach Norden über die 42,00-EUR-Marke gelungen sei. In der letzten Handelswoche hätten allerdings erneut Gewinnmitnahmen das Geschehen dominiert und die Fresenius Medical Care Aktie wieder unter alle drei Durchschnittslinien gedrückt.
Das aktuelle Setup im Tageschart:
Bullisches Szenario: Die Entlastungsbewegung am Freitag habe dazu geführt, dass der Docht der Tageskerze exakt die SMA20 bei 40,13 EUR erreicht habe, während der Kerzenkörper knapp über der SMA200 (39,76 EUR) geschlossen habe. Werde dieses Niveau im heutigen Handel bestätigt, dürfte eine weitere grüne Tageskerze folgen. Gelinge ein Tagesschluss über der SMA20, der am Dienstag bestätigt werde, rücke erneut das Monatshoch als Kursziel in den Fokus.
Bearisches Szenario: Bilde sich heute hingegen eine rote Tageskerze aus und falle der Tagesschluss unter die SMA50 bei 39,43 EUR, trübe sich das Chartbild spürbar ein. Eine Bestätigung dieses Bruchs am Folgetag würde den Fokus wieder klar auf die Unterseite lenken.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): Neutral
Kurzfristige Perspektive: Betrachtung im 4-Stunden-Chart
Im 4-Stunden-Chart werde die hohe technische Bedeutung der SMA200 (aktuell bei 39,60 EUR) noch deutlicher. Nachdem sich die Aktie Anfang Oktober spürbar von dieser Linie nach unten abgesetzt habe, seien erst Anfang November nach einem erneuten Rücksetzer die nachhaltige Rückeroberung und der dynamische Anstieg bis über die 42,00-EUR-Marke gelungen.
Die Gewinnmitnahmen der vergangenen Woche hätten den Anteilsschein zwar wieder an und kurzzeitig unter die 4h-SMA200 gedrückt, doch die Kaufwelle vom Freitag habe den Kurs zurück über diese wichtige Unterstützung gehievt.
Worauf Trader im 4h-Chart jetzt achten müssten:
Aufwärtspotenzial: Könne sich die Fresenius Medical Care Aktie oberhalb der SMA200 (39,60 EUR) behaupten, lägen die nächsten Anlaufziele an der SMA20 (aktuell bei 40,31 EUR) und bei ausreichender Dynamik an der SMA50 (aktuell bei 40,51 EUR). Im Bereich der SMA50 sollten die Kursmuster engmaschig auf mögliche Abpraller beobachtet werden.
Abwärtsrisiken: Ein erneutes Unterschreiten der SMA200 wäre erst dann kritisch zu werten, wenn die Aktie den direkten Kontakt zu dieser Linie verliere. In diesem Fall könnte sich die Schwäche bis in den Bereich von 38,10 EUR beziehungsweise 37,25 EUR ausdehnen.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): Neutral
Tagesprognose für heute (16.11.2026): Aufwärts
Wichtige Kursmarken: Widerstände und Unterstützungen
Für das aktive Risikomanagement würden sich aus der aktuellen Chartstruktur folgende relevante Marken ergeben:
Widerstände (EUR):
40,13: SMA20 Daily
40,25
40,31: SMA20 4h
40,57: nahe SMA50 4h
40,65
42,44
Unterstützungen (EUR):
39,76: SMA200 Daily
39,72
39,60: SMA200 4h
39,51
39,43: SMA50 Daily
39,34
38,08
36,15
Daten- und Chartbasis: xStation5
(Analyse vom 16.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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