Fresenius Medical Care Aktie: Gelingt jetzt der Ausbruch?

Ein Blick auf das übergeordnete Tageschart zeige, dass das Jahreshoch von Anfang August von Marktteilnehmern für Gewinnmitnahmen genutzt worden sei. In der Folge sei der Kurs mit einem Abwärts-Gap unter die 20-Tage-Linie (SMA20, aktuell bei 40,13 EUR) und anschließend auch unter die 50-Tage-Linie (SMA50, aktuell bei 39,43 EUR) gerutscht. Zwar sei auch die langfristig relevante 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 39,76 EUR) temporär aufgegeben worden, das Wertpapier habe sich jedoch im direkten Dunstkreis dieser Durchschnittslinie stabilisieren können. Bereits seit Anfang September liefere sich der Kurs ein intensives Ringen um diese Marke.