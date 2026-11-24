Die Aussicht auf ein weiteres schwieriges Gewinnjahr dürfte für viele Anleger besonders enttäuschend sein. Fresenius Medical Care benötigt eine nachhaltige Verbesserung der operativen Ertragskraft, um das Vertrauen des Kapitalmarktes zurückzugewinnen. Ein erneuter Gewinnrückgang könnte diese Erwartungen empfindlich dämpfen. Bereits in einer früheren Aktienanalyse vom 29.10.2026 hatte Graham Doyle von der UBS auf zunehmende Belastungen für die Ergebnisentwicklung im Jahr 2027 hingewiesen. Anlass war damals die endgültige Entscheidung über die Vergütung von Dialysebehandlungen in den USA. Für die Bewertung der FCM-Aktie ergibt sich daraus eine entscheidende Frage: Kann das Unternehmen seine Produktivität und Effizienz schneller steigern, als sich das wirtschaftliche Umfeld verschlechtert? Sollte dies nicht gelingen, könnten sinkende Gewinnerwartungen weitere Kursbelastungen nach sich ziehen. Das unveränderte Kursziel 33 Euro der UBS zeigt, dass Graham Doyle bislang keinen ausreichenden Anlass für eine optimistischere Einschätzung sieht.