Fresenius Medical Care Aktie: Droht nach dem Kursrutsch die nächste Verkaufswelle?

Die FMC-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer schwierigen Ausgangslage. Während der Aktienkurs auf Xetra um 3,3 % auf 39,18 Euro fällt, bestätigt Jefferies-Analyst James Vane-Tempest das Rating "underperform" und hält am Kursziel 30 Euro fest. Die aktuelle FMC-Aktienanalyse zeigt, warum die Investmentbank trotz einer positiven operativen Überraschung skeptisch bleibt. Das bereinigte operative Ergebnis von 545 Millionen Euro übertraf die Markterwartungen von rund 518 Millionen Euro. Verantwortlich dafür waren insbesondere die Fortschritte des Transformations- und Effizienzprogramms. Gleichzeitig sank der ausgewiesene Nettogewinn um 42 %, und die US-Behandlungszahlen entwickelten sich schwach. Besonders problematisch ist die reduzierte Jahresprognose, die verdeutlicht, dass regulatorische Belastungen und Inflation die Profitabilität weiterhin beeinträchtigen. Positiv sind dagegen die starke Cashflow-Entwicklung, das Wachstum im Produktgeschäft und die Einführung neuer Dialysetechnologien. Für Jefferies und James Vane-Tempest überwiegen dennoch die Risiken. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs signalisiert das Kursziel 30 Euro ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 23,4 %. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann das neue Management die strukturellen Probleme schneller lösen als erwartet, oder wird die FMC-Aktie noch länger unter der schwachen Gewinnentwicklung leiden? Jefferies bleibt mit dem Rating "underperform" auf der vorsichtigen Seite. Für Anleger dürfte vor allem entscheidend sein, ob die operativen Fortschritte künftig auch im ausgewiesenen Nettogewinn sichtbar werden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026