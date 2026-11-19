Die Fresenius Medical Care Aktie (ISIN: DE0005785802, Xetra-Kürzel: FME) ist am Donnerstag der größte DAX Verlierer: Zum Xetra-Schluss notiert das Papier bei 36,79 Euro, ein Minus von 4,59 Prozent. Gegenüber dem Vortagesschluss von 38,56 Euro sind das 1,77 Euro weniger. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nach unseren Recherchen nicht; die Bewegung speist sich aus dem Umfeld im US-Gesundheitswesen und aus der Analystenstimmung.
Fresenius Medical Care Aktie DAX Verlierer: Schlusslicht mit 4,59 Prozent Minus auf 36,79 Euro – wie lange hält der Druck aus den USA an?
Die Fresenius Medical Care Aktie ist am Donnerstag größter DAX Verlierer: Zum Xetra-Schluss notiert das Papier mit 36,79 Euro 4,59 Prozent tiefer. Ohne eigene Unternehmensnachricht belasten der Ausverkauf bei US-Krankenversicherern, zurückgenommene Analystenschätzungen und der Abstand zum Platzierungspreis von 39 Euro. Die Tagesbilanz zur FMC Aktie.
Die Tagesbilanz
Wie fällt die Bilanz des DAX-Tages für die FMC Aktie aus?
Der DAX Performance-Index steht laut Kurstabelle der Redaktion um 17:30 Uhr bei 25.498,91 Punkten, ein Minus von 0,92 Prozent. Der Performance-Index schließt Dividenden ein und weicht daher vom Kursindex ab. Die FMC Aktie verlor damit deutlich mehr als der Markt. Rund 33 Millionen gehandelte Aktien zeigen, dass der Abgabedruck im Tagesverlauf anhielt, auch wenn SAP mit rund 467 Millionen Euro Handelsvolumen bei den Umsätzen klar vorn lag.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Gewinner 1
|Deutsche Bank
|30,195
|+0,67 %
|Gewinner 2
|Siemens
|267,45
|+0,55 %
|Gewinner 3
|Siemens Energy
|127,08
|+0,33 %
|Verlierer 1
|Fresenius Medical Care
|36,79
|-4,59 %
|Verlierer 2
|SAP
|187,54
|-3,29 %
|Verlierer 3
|Rheinmetall
|724,70
|-2,62 %
|Verlierer 4
|Fresenius
|52,11
|-2,47 %
|Verlierer 5
|Henkel Vz.
|85,92
|-2,21 %
Kurse in Euro, Xetra, Stand 17:29/17:30 Uhr; Veränderung zum Vortagesschluss. Airbus (+0,02 %) wäre sechster Wert im Plus.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion (Stefan Lindam)
Der Auslöser
Warum fällt die Fresenius Medical Care Aktie ohne eigene Nachricht?
Der Druck kommt aus den USA. Am Mittwoch gerieten US-Krankenversicherer weiter unter Druck: Hintergrund ist eine geplante Verschärfung der Erstattungen im Programm Medicare Advantage, bei dem UnitedHealth zeitweise rund 8,6 Prozent einbüßte. FMC ist kein Versicherer, erwirtschaftet aber den größten Teil seines Geschäfts in den USA und ist dort von staatlichen Vergütungen abhängig. Nach unserer Einordnung lesen Anleger solche Signale als Hinweis, dass Washington im Gesundheitswesen stärker auf die Kosten achtet; die Quellen selbst stellen diesen Zusammenhang für FMC nicht her.
Dazu kommt die Stimmung unter den Analysten. In den vergangenen Tagen haben mehrere Häuser ihre Einschätzungen zu FMC zurückgenommen, darunter Berenberg nach den Quartalszahlen. Konkrete Ziele und Einstufungen geben wir hier bewusst nicht wieder. Entscheidend für die Tagesbilanz ist: Die Aktie reagierte auf das Umfeld, nicht auf eine neue Zahl des Konzerns.
Das Marktumfeld
Wie schwach war der Gesamtmarkt am Donnerstag?
Der Gesamtmarkt litt unter Sorgen um KI-Werte. Nach einem schwachen Wochenverlauf hoffte der Markt zunächst auf den Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic in den USA. Der DAX gab frühe Gewinne wieder ab und liegt rund fünf Prozent unter dem Rekord von vor einer Woche. SAP war mit einem Minus von 3,29 Prozent zweitgrößter Verlierer, Rheinmetall und Henkel folgten. Zusätzlich richteten Anleger den Blick auf ein Dreiertreffen von Trump, Xi und Putin in China. Die FMC Aktie litt also doppelt: unter einem schwachen Markt und unter eigenen, sektorspezifischen Sorgen.
Die Einordnung
Was bedeutet der Kurs für die Marke von 39 Euro?
Der Schlusskurs liegt klar unter dem Preis von 39 Euro, zu dem der frühere Mutterkonzern Fresenius in der Vorwoche 13,4 Millionen FMC-Aktien platziert hat. Wer dort zugriff, sitzt auf einem Verlust von rund 6 Prozent. Das 52-Wochen-Tief liegt laut Börse Stuttgart bei 34,58 Euro; der Abstand beträgt rund 6 Prozent. Operativ war das dritte Quartal gemischt: Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis sank um 5 Prozent. Die nächsten Zahlen, für das vierte Quartal, stehen laut ad-hoc-news.de am 22. Februar 2027 an.
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie
Warum fällt die Fresenius Medical Care Aktie heute?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Belastend wirken der Ausverkauf bei US-Krankenversicherern, gesunkene Analystenschätzungen und ein schwacher Gesamtmarkt.
Wie stark verliert die FMC Aktie zum Xetra-Schluss?
Mit 36,79 Euro (Kürzel FME) liegt der Kurs um 4,59 Prozent unter dem Vortagesschluss von 38,56 Euro.
Welche DAX Verlierer gab es noch?
Hinter FMC folgten SAP (-3,29 %), Rheinmetall (-2,62 %), Fresenius (-2,47 %) und Henkel Vz. (-2,21 %).
Wie lautet die ISIN der Fresenius Medical Care Aktie?
DE0005785802.
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