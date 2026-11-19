Der Gesamtmarkt litt unter Sorgen um KI-Werte. Nach einem schwachen Wochenverlauf hoffte der Markt zunächst auf den Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic in den USA. Der DAX gab frühe Gewinne wieder ab und liegt rund fünf Prozent unter dem Rekord von vor einer Woche. SAP war mit einem Minus von 3,29 Prozent zweitgrößter Verlierer, Rheinmetall und Henkel folgten. Zusätzlich richteten Anleger den Blick auf ein Dreiertreffen von Trump, Xi und Putin in China. Die FMC Aktie litt also doppelt: unter einem schwachen Markt und unter eigenen, sektorspezifischen Sorgen.