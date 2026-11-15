Fresenius Medical Care Aktie: DAX Verlierer nach Barclays-Abstufung und Aktienverkauf – Prognose: Wo liegt der Boden?

Die Fresenius Medical Care Chartanalyse zeigt eine Aktie direkt an einer psychologisch wichtigen Unterstützung. Die runde Marke von 40 Euro hat am Freitag gerade noch gehalten. Fällt sie per Schlusskurs, rückt der Bereich um 38 Euro in den Fokus, von dem aus die Aktie vor einem Monat ihre Erholung gestartet hatte. Nach oben liegt die erste Hürde bei rund 42 Euro, dem Niveau vor dem Wochenstart. Darüber wäre die Zone um 44 bis 45 Euro das nächste Ziel – dort lag das alte Kursziel von Barclays. Trotz des Wochenverlusts liegt die Aktie auf Monatssicht noch gut 5 Prozent im Plus.