Zwei Schläge in drei Tagen: Für Fresenius Medical Care war es eine Woche zum Vergessen. Die Fresenius-Medical-Care-Aktie ist mit einem Minus von 5,09 Prozent einer der größten DAX Verlierer der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 40,11 Euro. Am Montag stufte Barclays die Aktie auf „Underweight“ ab, am Mittwochabend kündigte der Großaktionär Fresenius den Verkauf von rund 5 Prozent der Anteile an. Während der DAX über 27.000 Punkte stieg, rutschte der Dialyse-Riese gefährlich nah an die Marke von 40 Euro. Unsere Fresenius-Medical-Care-Aktie Prognose zeigt, wo der Boden liegen könnte.
Fresenius Medical Care Aktie: DAX Verlierer nach Barclays-Abstufung und Aktienverkauf – Prognose: Wo liegt der Boden?
Die Fresenius-Medical-Care-Aktie ist einer der größten DAX Verlierer der Woche: Minus 5,09 Prozent nach einer Abstufung auf „Underweight“ durch Barclays und dem Verkauf von rund 5 Prozent der Aktien durch den Großaktionär Fresenius. Unsere Fresenius-Medical-Care-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Fresenius Medical Care Chartanalyse kurzfristig bestimmen, wie groß die Gewinnlücke 2027 ist und was mittel- bis langfristig für den Dialysekonzern spricht.
Die Woche
Abstufung und Platzierung: warum der Dialyse-Riese abrutschte
Zum Wochenstart verlor die Aktie 2,64 Prozent. Barclays stufte von „Equal Weight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 44,50 auf 35 Euro. Die Analysten rechnen damit, dass das Auslaufen einer US-Sondervergütung für bestimmte Dialysemedikamente den operativen Gewinn 2027 um 300 bis 350 Millionen Euro belastet. Am Mittwochabend kündigte Fresenius an, rund 13,4 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern zu platzieren und den Anteil von rund 25 auf etwa 20 Prozent zu senken. Die zusätzlichen Aktien drückten den Kurs am Donnerstag, erst am Freitag gelang eine leichte Erholung um 1,39 Prozent.
Die Quartalszahlen
Prognose gesenkt, US-Behandlungen rückläufig
Die ersten Zahlen unter dem neuen Vorstandschef Shervin Korangy fielen gemischt aus. Der Umsatz stieg im dritten Quartal nur um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 5 Prozent auf 545 Millionen Euro – immerhin mehr als die erwarteten rund 518 Millionen Euro. Die Marge fiel auf 11,0 Prozent, der Konzerngewinn brach um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro ein, auch wegen Umbaukosten in China. FMC senkte die Jahresprognose: Das bereinigte Ergebnis soll 2026 stagnieren oder im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken.
Auslaufende US-Sondervergütung
Die US-Gesundheitsbehörde zahlt für neue Dialysemedikamente nur befristet einen Zuschlag (TDAPA). Fällt er weg, fehlen 2027 laut Barclays bis zu 350 Millionen Euro beim operativen Gewinn.
Weniger Behandlungen in den USA
Die Behandlungen je US-Zentrum sanken im dritten Quartal um 1,1 Prozent – der Trend verschlechtert sich seit Jahresbeginn.
Großaktionär auf dem Rückzug
Fresenius hält nach der Platzierung noch rund 20 Prozent und könnte nach der 90-tägigen Sperrfrist weiter verkaufen.
Kurzfristige Prognose
Fresenius Medical Care Chartanalyse: die 40-Euro-Marke wackelt
Die Fresenius Medical Care Chartanalyse zeigt eine Aktie direkt an einer psychologisch wichtigen Unterstützung. Die runde Marke von 40 Euro hat am Freitag gerade noch gehalten. Fällt sie per Schlusskurs, rückt der Bereich um 38 Euro in den Fokus, von dem aus die Aktie vor einem Monat ihre Erholung gestartet hatte. Nach oben liegt die erste Hürde bei rund 42 Euro, dem Niveau vor dem Wochenstart. Darüber wäre die Zone um 44 bis 45 Euro das nächste Ziel – dort lag das alte Kursziel von Barclays. Trotz des Wochenverlusts liegt die Aktie auf Monatssicht noch gut 5 Prozent im Plus.
Szenario 1: Erholung Richtung 42 Euro
Ist der Platzierungsdruck verarbeitet, könnte die Aktie die Verluste der Woche teilweise aufholen und den Bereich um 42 Euro zurückerobern.
Szenario 2: Seitwärts um 40 Euro
Ohne neue Impulse pendelt der Kurs um die 40-Euro-Marke, bis der neue Konzernchef seine Pläne für 2027 konkretisiert.
Szenario 3: Rückfall unter 38 Euro
Weitere Abstufungen oder schwache US-Patientenzahlen könnten die Aktie unter die Unterstützung bei 38 Euro drücken.
Die Analysten
Skeptiker in der Überzahl: Kursziele zwischen 35 und 42 Euro
Barclays sieht mit dem neuen Ziel von 35 Euro weiteres Abwärtspotenzial und rechnet für 2027 kaum mit Wachstum bei den US-Behandlungen. Berenberg hält die Aktie nur noch für fair bewertet und nennt 42 Euro. Goldman Sachs warnte nach den Quartalszahlen vor einem schwachen Schlussquartal. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Fresenius Medical Care Aktienprognose: ein Turnaround mit Fragezeichen
Mittel- bis langfristig ist die Fresenius Medical Care Aktienprognose eine Wette auf den neuen Chef. Im Jahr 2018 kostete die Aktie noch rund 94 Euro, auf Sicht von fünf Jahren steht ein Minus von gut 31 Prozent. Personalkosten in den USA, die Pandemie und neue Medikamente gegen Diabetes und Übergewicht, die langfristig die Zahl der Nierenkranken senken könnten, haben den Kurs gedrückt. Für FMC spricht ein stabiles Geschäft: Dialysepatienten sind auf regelmäßige Behandlungen angewiesen, die Nachfrage bricht nicht weg. Gegen eine schnelle Erholung sprechen die Gewinnlücke 2027 und der mögliche weitere Rückzug von Fresenius. Für die langfristige Fresenius-Medical-Care-Aktie Prognose entscheidet, ob Korangy einen glaubwürdigen Plan zur Schließung der Ergebnislücke vorlegt.
Häufige Fragen zur Fresenius-Medical-Care-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Fresenius-Medical-Care-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist die Marke von 40 Euro entscheidend. Hält sie, ist eine Erholung in Richtung 42 Euro denkbar, ein Bruch würde den Bereich um 38 Euro in den Fokus rücken.
Warum ist die FMC-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Barclays stufte auf „Underweight“ mit Kursziel 35 Euro ab, zudem platzierte Fresenius rund 5 Prozent der Aktien. Die Aktie verlor 5,09 Prozent.
Was ist TDAPA?
Eine befristete Zusatzvergütung der US-Gesundheitsbehörde für neue Dialysemedikamente. Ihr Auslaufen belastet laut Barclays den Gewinn 2027 um 300 bis 350 Millionen Euro.
Wie viel hält Fresenius noch an FMC?
Nach der Platzierung rund 20 Prozent, zuvor etwa 25 Prozent.
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