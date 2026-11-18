Die Fresenius Medical Care Aktie (Xetra-Kürzel FME, ISIN DE0005785802) steht am Mittwochmorgen erneut unter Druck. Gegen 09:25 Uhr notiert der Dialysespezialist auf Xetra bei 39,34 Euro und damit 0,93 Prozent unter dem Vortagesschluss von 39,71 Euro. Das bedeutet Platz vier unter den DAX Verlierern. Auslöser sind zwei Analystenstimmen, die die Nachrichtenagentur dpa-AFX am Morgen verbreitet hat.
Fresenius Medical Care Aktie DAX Verlierer: Berenberg senkt das Kursziel, Barclays bleibt skeptisch – hält die Zone um 39 Euro?
Die Fresenius Medical Care Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten DAX Verlierern: Um 09:25 Uhr notiert sie auf Xetra bei 39,34 Euro, 0,93 Prozent unter dem Vortag. Belastend wirken eine Kurszielsenkung durch Berenberg und eine skeptische Branchenstudie von Barclays.
Der Auslöser
Warum fällt die Fresenius Medical Care Aktie heute?
Berenberg-Analyst Harry Gillis belässt FMC auf „Hold“, senkt das Kursziel aber von 42 auf 37 Euro. Die Studie wurde am 17. November um 17:45 Uhr (GMT) fertiggestellt und am Mittwochmorgen von dpa-AFX verbreitet.
Gillis erkennt zwar an, dass das bereinigte operative Ergebnis im dritten Quartal rund 5 Prozent über den Konsensschätzungen lag. Er verweist aber auf die Behandlungsvolumina in den USA, die vergleichbar um 1,1 Prozent zurückgingen – während der US-Konkurrent DaVita leicht zulegte. Für einen Dialysekonzern, dessen Geschäft stark von US-Patientenzahlen abhängt, ist das ein empfindlicher Punkt.
Niedrigeres Kursziel von Berenberg
Das Ziel sinkt um 5 Euro auf 37 Euro und liegt damit unter dem aktuellen Kurs; die Einstufung bleibt „Hold“.
Barclays zählt FMC zu den Schwächsten
In einer Branchenstudie nennt Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel Carl Zeiss Meditec, FMC und Smith & Nephew als schwächste europäische MedTech-Werte für 2027.
Druck durch Großaktionär
Fresenius hat vergangene Woche rund 5 Prozent der FMC-Aktien platziert und seinen Anteil auf etwa 20 Prozent reduziert.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Fundamentaldaten
Wie steht Fresenius Medical Care nach dem dritten Quartal da?
Anfang November meldete FMC für das dritte Quartal einen Umsatz von 4,94 Milliarden Euro (+1 Prozent) und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 545 Millionen Euro (-5 Prozent). Der Konzerngewinn brach um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro ein, unter anderem wegen Kosten in China. Die Jahresprognose wurde gesenkt: Das bereinigte operative Ergebnis soll 2026 stabil bleiben oder im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen, eher am unteren Ende.
Seit Oktober führt Shervin Korangy den Konzern als Nachfolger von Helen Giza. Seine Strategie und den Ausblick für 2027 will er mit den Jahreszahlen vorlegen.
Chartbild
Wo steht die Fresenius Medical Care Aktie?
Nach der Platzierung durch Fresenius und einer Abstufung durch Barclays Anfang November hatte die Aktie in einer Woche gut 5 Prozent verloren. Bis zum 13. November lag sie seit Jahresbeginn 1,59 Prozent im Minus. Mit dem heutigen Kurs von 39,34 Euro bewegt sie sich in der unteren Hälfte ihrer 52-Wochen-Spanne zwischen 34,57 und 45,90 Euro.
Termine
Was sollten Anleger bei Fresenius Medical Care jetzt beachten?
Die Jahreszahlen 2026 und den Ausblick auf 2027 legt FMC am 23. Februar 2027 vor. Etwa zur gleichen Zeit endet die 90-tägige Sperrfrist, die Fresenius nach der Platzierung eingegangen ist.
FAQ zur Fresenius Medical Care Aktie
Warum fällt die Fresenius Medical Care Aktie heute?
Berenberg senkt das Kursziel von 42 auf 37 Euro (Einstufung „Hold“), und Barclays zählt FMC zu den schwächsten MedTech-Werten für 2027. Um 09:25 Uhr lag die Aktie auf Xetra 0,93 Prozent im Minus bei 39,34 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der Fresenius Medical Care Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet FME, die ISIN DE0005785802.
Wann legt FMC die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 folgen am 23. Februar 2027.
Wie groß ist der Anteil von Fresenius noch?
Nach der Platzierung im November hält Fresenius noch etwa 20 Prozent an FMC.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Harry Gillis). Die Original-Studie wurde am 17.11.2026 um 17:45 Uhr (GMT) fertiggestellt. Einstufung („Hold“) und Kursziel (37 Euro) wurden unverändert übernommen; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab. Offenlegungen von Berenberg. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Fresenius Medical Care AG (FME): Halten, Kursziel 37,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg (Analyst Harry Gillis) vom 17.11.2026, 18:45 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 09:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 09:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Berenberg (Analyst Harry Gillis).
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