Warum fällt die Fresenius Medical Care Aktie heute?

Berenberg senkt das Kursziel von 42 auf 37 Euro (Einstufung „Hold“), und Barclays zählt FMC zu den schwächsten MedTech-Werten für 2027. Um 09:25 Uhr lag die Aktie auf Xetra 0,93 Prozent im Minus bei 39,34 Euro.

Was sind Kürzel und ISIN der Fresenius Medical Care Aktie?

Das Xetra-Kürzel lautet FME, die ISIN DE0005785802.

Wann legt FMC die nächsten Zahlen vor?

Die Jahreszahlen 2026 folgen am 23. Februar 2027.

Wie groß ist der Anteil von Fresenius noch?

Nach der Platzierung im November hält Fresenius noch etwa 20 Prozent an FMC.

Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Harry Gillis). Die Original-Studie wurde am 17.11.2026 um 17:45 Uhr (GMT) fertiggestellt. Einstufung („Hold“) und Kursziel (37 Euro) wurden unverändert übernommen; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab. Offenlegungen von Berenberg. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.