Die Fresenius Medical Care Aktie (ISIN: DE0005785802, Ticker: FME) gibt am Donnerstagmittag um 0,21% auf 38,30 Euro nach und gehört damit zu den DAX Verlierern am Mittag. Der Abschlag ist klein, doch er fällt in eine Phase, in der Anleger der FMC-Aktie wenig zutrauen: Nach dem Kursrutsch Mitte November bleibt die Skepsis der Analysten hoch, und die Aktie notiert unter dem Platzierungspreis von 39,00 Euro.
Fresenius Medical Care Aktie: DAX Verlierer am Mittag - Platzierung und Analystenskepsis belasten, hält die Marke von 38 Euro?
Die Fresenius Medical Care Aktie gibt am Donnerstagmittag um 0,21% auf 38,30 Euro nach und zählt zu den DAX Verlierern. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht, doch Platzierung, Analystenabstufungen und der Druck im US-Geschäft halten die FMC-Aktie unter Spannung. Was dahintersteckt und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Keine neue Nachricht: warum die Fresenius Medical Care Aktie bröckelt
Der Verlust ist klein, die Gemengelage nicht. Mehrere Belastungen aus den vergangenen Wochen wirken weiter.
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nach Redaktionsrecherche am Donnerstag nicht. Nach Einschätzung der Redaktion wirken die Belastungen der vergangenen Wochen nach, die Fresenius Medical Care Aktie findet bislang keinen klaren Boden.
Platzierung drückt auf den Kurs
Fresenius SE hat am 12. November 13,4 Mio. FMC-Aktien zu 39,00 Euro verkauft und rund 524 Mio. Euro eingenommen. Der Anteil an der Tochter sinkt damit von rund 25% auf rund 20%. Die Aktie notiert nun unter dem Platzierungspreis.
Analysten bleiben skeptisch
Barclays stufte die FMC-Aktie am 9. November auf "Underweight" ab und senkte das Kursziel von 44,50 auf 35 Euro. Die UBS bestätigte am 24. November ihr "Sell" mit 33 Euro, Jefferies bleibt bei "Underperform" mit 30 Euro.
US-Geschäft bleibt die Baustelle
Die UBS verweist auf Volumendruck im US-Geschäft und das Risiko eines weiteren Jahres mit sinkenden Gewinnen. Die endgültige Entscheidung zur Vergütung von Dialysebehandlungen in den USA könnte 2027 zusätzlich belasten.
Neuer Chef, große Aufgabe
Seit Anfang Oktober führt Shervin Korangy den Konzern. Die UBS sieht vor ihm eine Herkulesaufgabe.
Am 19. November war die Fresenius Medical Care Aktie DAX-Schlusslicht und schloss bei 36,79 Euro. Seitdem hat sich der Kurs erholt. Zur Stütze wurde auch der laufende Aktienrückkauf: In der vergangenen Woche kaufte der Konzern mehr als 1,1 Mio. eigene Aktien.
Die Fundamentaldaten
Besser als befürchtet, aber ohne Wachstum
Im dritten Quartal sank das bereinigte operative Ergebnis um 5% auf 545 Mio. Euro. Das lag über dem Analystenkonsens von 518 Mio. Euro. Der Umsatz stieg währungsbedingt um 1% auf 4,94 Mrd. Euro. Belastend wirkte die Neuausrichtung des China-Geschäfts mit 108 Mio. Euro, das berichtete Nettoergebnis fiel um mehr als 40% auf 160 Mio. Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|545 Mio. €
|-5%
|Konsens bereinigtes operatives Ergebnis
|518 Mio. €
|-
|Umsatz
|4,94 Mrd. €
|+1%
|Berichtetes Nettoergebnis
|160 Mio. €
|mehr als -40%
Quelle: Fresenius Medical Care, Q3-Zahlen vom 3.11.2026; Konsens laut Reuters/Vara Research
Die Prognose für 2026 grenzte der Konzern ein: Beim bereinigten operativen Ergebnis erwartet er währungsbereinigt eine Entwicklung zwischen Stagnation und einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Management peilt die untere Hälfte der Spanne an. Beim Umsatz plant FMC ungefähr mit Vorjahresniveau.
Die Analysten
Kursziele von 29 bis 67 Euro: die Profis sind gespalten
Die Spanne der Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie ist groß. Am unteren Ende stehen BNP Paribas mit 29 Euro, Morgan Stanley mit 32 Euro, die UBS mit 33 Euro, Barclays mit 35 Euro und Berenberg mit 37 Euro. Goldman Sachs nennt 37,50 Euro. Optimistischer sind Oddo BHF mit 54 Euro, DZ Bank und LBBW mit je 50 Euro. Der Konsens lag am 23. November bei 41,98 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Fresenius Medical Care Aktie: 38,50 Euro als Gradmesser
Charttechnisch notiert die Fresenius Medical Care Aktie mit 38,30 Euro unter der Marke von 38,50 Euro, unterhalb derer XTB-Analyst Jens Klatt das Chartbild als angeschlagen sieht. Nach oben muss die FMC-Aktie zunächst den Platzierungspreis von 39,00 Euro zurückerobern. Nach unten liegt der Schlusskurs vom 19. November bei 36,79 Euro, darunter das 52-Wochen-Tief von 34,58 Euro.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie
Warum ist die Fresenius Medical Care Aktie heute DAX Verlierer?
Der Abschlag von 0,21% ist gering, eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion belasten Platzierung, Analystenskepsis und das US-Geschäft weiter.
Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Medical Care Aktie?
Die ISIN lautet DE0005785802, die WKN 578580, das Handelssymbol FME.
Wie hat Fresenius Medical Care im dritten Quartal abgeschnitten?
Das bereinigte operative Ergebnis sank um 5% auf 545 Mio. Euro und lag damit über dem Konsens von 518 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 1% auf 4,94 Mrd. Euro.
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