Die Fresenius Medical Care Aktie (ISIN: DE0005785802, Ticker: FME) gibt am Donnerstagmittag um 0,21% auf 38,30 Euro nach und gehört damit zu den DAX Verlierern am Mittag. Der Abschlag ist klein, doch er fällt in eine Phase, in der Anleger der FMC-Aktie wenig zutrauen: Nach dem Kursrutsch Mitte November bleibt die Skepsis der Analysten hoch, und die Aktie notiert unter dem Platzierungspreis von 39,00 Euro.