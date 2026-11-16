Fresenius Medical Care Aktie: DAX Gewinner zum Wochenstart – Platzierung abgewickelt, ist der Boden bei 39 Euro gefunden?

Die Analysten trauen dem jüngsten Anstieg wenig. Barclays stufte die Aktie am 9. November von „Equal Weight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 44,50 auf 35 Euro. Als Gründe nannte die britische Bank Druck auf die Erstattungssätze, schwaches Mengenwachstum und Inflation. Goldman Sachs bleibt bei „Neutral“ mit einem Ziel von 37,50 Euro, die UBS rät mit einem Kursziel von 36 Euro zum Verkauf und sieht Korrekturrisiken für die Markterwartungen 2027 wegen schwächerer Behandlungszahlen. JPMorgan führt die Aktie mit „Underweight“ und 32,30 Euro. Der Kurs von gut 40 Euro liegt damit über vielen Zielen der Analysten. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.