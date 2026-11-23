Die Fresenius Medical Care Aktie stand in der Vorwoche unter Druck. Auf Xetra beendete sie die Woche mit einem Minus von 6,26 Prozent bei 37,60 Euro, nach 40,11 Euro am Freitag zuvor. Auslöser war die Platzierung von Fresenius: Der Mutterkonzern verkaufte 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39,00 Euro und erlöste rund 524 Millionen Euro. Der Anteil von Fresenius sank damit von rund 25 auf rund 20 Prozent, für die verbleibenden Aktien gilt eine Haltefrist von 90 Tagen.