Einordnung der Redaktion: Der Spitzenplatz der Fresenius Medical Care Aktie ist ein Ergebnis eines sehr ruhigen Morgens. Ein Plus von 0,81 Prozent reicht nur deshalb für Rang eins, weil sich nach dem Kurssprung vom Montag kaum etwas bewegt. Interessanter ist die Marke: Mit 38,40 Euro steht der Kurs unmittelbar an der Schwelle von 38,50 Euro. Erst darüber und über dem Platzierungspreis von 39 Euro hätte die Erholung nach unserer Einordnung mehr Substanz.