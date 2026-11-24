Der DAX startet am Dienstag nach der Rally vom Montag ohne klare Richtung, und ausgerechnet ein Sorgenkind der vergangenen Wochen setzt sich an die Spitze. Die Fresenius Medical Care Aktie notiert kurz nach der Eröffnung bei 38,40 Euro, ein Plus von 0,31 Euro oder 0,81 Prozent. Kein anderer DAX-Wert mit einem Kurs vom Dienstag legt zu diesem Zeitpunkt stärker zu.
Fresenius Medical Care Aktie: Vom Schlusslicht an die DAX-Spitze – der Konzern kauft sich selbst zurück
Die Fresenius Medical Care Aktie steigt zum Handelsstart am Dienstag um 0,81 Prozent auf 38,40 Euro und führt die DAX-Gewinnerliste an. Der Dialysekonzern hat in der Vorwoche mehr als 1,1 Millionen eigene Aktien gekauft. Der Kurs steht genau an einer Marke, die Charttechniker im Blick haben.
Die Nachricht
Der Rückkauf läuft auf Hochtouren
Fresenius Medical Care hat gemeldet, zwischen dem 16. und 20. November insgesamt 1.107.296 eigene Aktien erworben zu haben. Seit Beginn der ersten Tranche summieren sich die Käufe damit auf 12.359.833 Stück. Ein Unternehmen, das in dieser Größenordnung eigene Aktien aus dem Markt nimmt, wirkt wie ein ständiger Käufer im Orderbuch. In schwachen Marktphasen stützt das den Kurs, in ruhigen Phasen wie am Dienstagmorgen genügt es für einen Platz an der Spitze.
Die Vorgeschichte
Eine Aktie zwischen zwei Extremen
Die Fresenius Medical Care Aktie hat turbulente Tage hinter sich. Am Donnerstag war sie der schwächste Wert im DAX, am Freitag der stärkste. Auslöser der Unruhe war der Großaktionär: Fresenius verkaufte am 12. November 13,4 Millionen Aktien zu 39,00 Euro und senkte seine Beteiligung auf rund 20 Prozent. Der Kurs liegt seither unter diesem Preis. Analysten sind zurückhaltend: Berenberg nennt ein Kursziel von 37 Euro, Barclays 35 Euro, Jefferies 30 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der XTB-Analyst Jens Klatt sieht das Chartbild unter 38,50 Euro als angeschlagen.
Einordnung der Redaktion: Der Spitzenplatz der Fresenius Medical Care Aktie ist ein Ergebnis eines sehr ruhigen Morgens. Ein Plus von 0,81 Prozent reicht nur deshalb für Rang eins, weil sich nach dem Kurssprung vom Montag kaum etwas bewegt. Interessanter ist die Marke: Mit 38,40 Euro steht der Kurs unmittelbar an der Schwelle von 38,50 Euro. Erst darüber und über dem Platzierungspreis von 39 Euro hätte die Erholung nach unserer Einordnung mehr Substanz.
FAQ
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie
Warum steigt die Fresenius Medical Care Aktie heute?
Der Konzern meldete weitere Aktienrückkäufe. Der Gesamtmarkt bewegt sich nach der Rally vom Montag kaum.
Wie viele Aktien hält Fresenius noch?
Nach der Platzierung vom 12. November rund 20 Prozent des Grundkapitals.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fresenius Medical Care Aktie?
ISIN DE0005785802, WKN 578580. Handelssymbol an deutschen Börsen: FME. US-Handelssymbol (ADR an der NYSE): FMS.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.