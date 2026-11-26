Wenn der Chef eigenes Geld investiert, horchen Anleger auf. Vorstandschef Javier Korangy kaufte am 18. November ADR-Papiere von Fresenius Medical Care für rund 503.000 Dollar. Die Fresenius Medical Care Aktie schloss am Montag bei 38,32 Euro. Parallel kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück: Die erste Tranche umfasst bis zu 12,36 Millionen Aktien und läuft bis zum 15. Dezember.
Fresenius Medical Care Aktie: Der Chef kauft selbst – was hinter dem Insiderkauf und dem Rückkauf steckt
Der Vorstandschef von Fresenius Medical Care hat Aktien für rund eine halbe Million Dollar gekauft. Gleichzeitig läuft ein Rückkaufprogramm. Die FMC Aktie notiert bei rund 38 Euro, belastet von einer Kürzung in den USA ab 2027.
Die Belastung
Weniger Geld aus dem US-Gesundheitssystem
Der Grund für die Kursschwäche liegt in den USA. Eine Übergangsvergütung für neue Dialysemedikamente, bekannt unter dem Kürzel TDAPA, fällt weg. Fresenius Medical Care rechnet für 2027 mit einer Belastung von 300 bis 350 Millionen Euro. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen ein Ergebnis in der unteren Hälfte der Zielspanne.
Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 4,94 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis bei 545 Millionen Euro.
Das Signal
Insiderkauf und Rückkauf zugleich
Insiderkäufe sind kein Garant für steigende Kurse. Sie zeigen aber, dass das Management den aktuellen Preis für vertretbar hält. Zusammen mit dem Rückkauf setzt Fresenius Medical Care damit ein deutliches Zeichen. Gleichzeitig hat Großaktionär Fresenius weitere FMC-Aktien zu 39 Euro verkauft, das zusätzliche Angebot kann auf den Kurs drücken.
Für die FMC Aktie kommt es nun darauf an, ob das Unternehmen die Belastung aus den USA durch Kostensenkungen ausgleichen kann. Die Dividende lag zuletzt bei 1,49 Euro je Aktie.
Bei der Fresenius Medical Care Aktie stehen sich ein kaufender Vorstand und eine bekannte Belastung für 2027 gegenüber. Der Markt wartet auf den Ausgleichsplan.
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie
Wer hat FMC-Aktien gekauft?
Vorstandschef Javier Korangy kaufte am 18. November ADRs für rund 503.000 Dollar.
Wie lange läuft der Rückkauf?
Die erste Tranche läuft bis zum 15. Dezember 2026.
Was belastet 2027?
Der Wegfall der US-Übergangsvergütung TDAPA, mit erwarteten 300 bis 350 Millionen Euro.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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