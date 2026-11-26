Der Grund für die Kursschwäche liegt in den USA. Eine Übergangsvergütung für neue Dialysemedikamente, bekannt unter dem Kürzel TDAPA, fällt weg. Fresenius Medical Care rechnet für 2027 mit einer Belastung von 300 bis 350 Millionen Euro. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen ein Ergebnis in der unteren Hälfte der Zielspanne.

Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 4,94 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis bei 545 Millionen Euro.