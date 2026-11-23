Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker: FME) unter die Lupe.
Fresenius Medical Care Aktie: Chartbild bleibt bärisch
Fresenius Medical Care führt mit 1,96% Plus den DAX an, doch unter 38,50 Euro bleibt das Chartbild angeschlagen.
In seinen heutigen Aktien-News blicke Klatt auf den deutschen Leitindex DAX 40. Zum Xetra-Handelsschluss am Freitag (20.11.2026) hätten sich die Anleger insgesamt zurückhaltend gezeigt: Lediglich 7 Titel hätten den Handelstag im Plus beendet, während 33 Werte Abschläge verzeichnet hätten.
An die Spitze der DAX-Gewinnerliste habe sich die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Kursplus von 1,96% gesetzt. Damit habe sich der Dialyse-Spezialist zumindest kurzfristig rehabilitiert, nachdem das Papier noch am Vortag die Liste der Xetra-Tagesverlierer angeführt habe. Auf den weiteren Plätzen seien die Hannover Rück (+1,28%) sowie die Deutsche Telekom (+0,98%) gefolgt.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Fresenius Medical Care-Aktie
Tagesgewinner im DAX: Die Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802 / WKN: 578580) habe am Freitag (20.11.2026) mit einem Plus von 1,96% als stärkster Wert im deutschen Leitindex geschlossen.
Charttechnik bleibt angeschlagen: Trotz der technischen Gegenbewegung notiere das Papier sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200).
Entscheidende Kursmarken: Für eine nachhaltige Entspannung müsse die Hürde bei 38,50 EUR überwunden werden. Falle der Kurs unter 37,27 EUR zurück, drohe ein Test des Jahrestiefs und perspektivisch ein Rücksetzer bis 32,50 EUR.
Chartcheck: Fresenius Medical Care-Aktie im Tageschart (Daily)
Nach dem Jahreshoch Anfang August hätten Investoren das erhöhte Kursniveau konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt. In der Folge sei die Fresenius Medical Care-Aktie mit einer Abwärtskurslücke (Gap down) unter die 20-Tage-Linie (SMA20, aktuell bei 39,97 EUR) sowie unter die 50-Tage-Linie (SMA50, aktuell bei 39,39 EUR) gerutscht. Zwar sei auch die langfristig relevante 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 39,71 EUR) unterschritten worden, doch habe sich der Kurs seit Anfang September zumindest im direkten Umfeld dieser Marke behaupten können.
Mitte Oktober habe sich die SMA50 zunächst als hartnäckiger Widerstand erwiesen. Erst nach einem weiteren kurzen Rücksetzer unter alle drei Durchschnittslinien sei den Bullen ein Befreiungsschlag gelungen, der das Wertpapier bis über die Marke von 42,00 EUR getrieben habe. Doch dieses Niveau sei nicht nachhaltig gewesen: Erneute Gewinnmitnahmen hätten den Kurs wieder unter sämtliche gleitenden Durchschnitte gedrückt. Eine kleine Entlastungsbewegung ausgehend von der SMA50 sei mangels Kaufinteresse verpufft, sodass sich die Aktie mittlerweile unterhalb dieser Linie etabliert habe.
Ausblick für den heutigen Handel: Am Freitag habe nach zwei verlustreichen Handelstagen eine Gegenbewegung eingesetzt. Allerdings zeige die Tageskerze durch ihren oberen Docht, dass bis zum Handelsschluss bereits wieder Teile der Tagesgewinne abgegeben worden seien.
Bullisches Szenario: Werde das Freitagshoch heute bestätigt und bilde sich eine weitere grüne Tageskerze aus, habe die Fresenius Medical Care-Aktie Erholungspotenzial bis 38,50 EUR und übergeordnet bis an die SMA50 (39,39 EUR).
Bärisches Szenario: Bilde sich heute hingegen eine rote Tageskerze aus, dürfte das Jahrestief erneut getestet werden. Ein Bruch dieser Unterstützung eröffne Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 32,50 EUR.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): Bärisch
Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Auch das kurzfristigere Bild bestätige die aktuelle Schwächephase. Nachdem die Aktie Anfang Oktober deutlich von der SMA200 (aktuell bei 39,55 EUR) zurückgesetzt habe, sei erst Anfang November eine dynamische Aufwärtsbewegung über die 42,00-EUR-Marke gelungen. Die anschließenden Abgaben hätten den Kurs jedoch wieder unter die SMA200 gedrückt. Ein Erholungsversuch zu Beginn der vergangenen Handelswoche sei exakt an der SMA50 (aktuell bei 39,65 EUR) gescheitert.
In den letzten Handelstagen sei schließlich auch die Unterstützung im Bereich der SMA200 endgültig aufgegeben worden. Solange die Fresenius Medical Care-Aktie unterhalb der SMA20 (aktuell bei 38,50 EUR) notiere, bleibe das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung Jahrestief akut. Sollte der Kurs in den kommenden Tagen die 38,50-EUR-Marke erreichen, müssten die dortigen Kursmuster engmaschig auf eine mögliche Trendwende oder ein erneutes Abprallen beobachtet werden.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): Bärisch
Tagesprognose für heute: Abwärts
Wichtige Kursmarken für die Fresenius Medical Care-Aktie im Überblick
Widerstände (Resistances):
38,28 EUR
38,50 EUR (SMA20 4h)
39,39 EUR (SMA50 Daily)
39,55 EUR (SMA200 4h)
39,65 EUR / 39,66 EUR
39,71 EUR (SMA200 Daily)
39,98 EUR / 41,49 EUR
Unterstützungen (Supports):
37,27 EUR
36,13 EUR (Gap-Marke)
35,31 EUR
34,58 EUR
33,41 EUR
32,50 EUR
(Analyse vom 23.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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