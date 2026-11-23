Mitte Oktober habe sich die SMA50 zunächst als hartnäckiger Widerstand erwiesen. Erst nach einem weiteren kurzen Rücksetzer unter alle drei Durchschnittslinien sei den Bullen ein Befreiungsschlag gelungen, der das Wertpapier bis über die Marke von 42,00 EUR getrieben habe. Doch dieses Niveau sei nicht nachhaltig gewesen: Erneute Gewinnmitnahmen hätten den Kurs wieder unter sämtliche gleitenden Durchschnitte gedrückt. Eine kleine Entlastungsbewegung ausgehend von der SMA50 sei mangels Kaufinteresse verpufft, sodass sich die Aktie mittlerweile unterhalb dieser Linie etabliert habe.