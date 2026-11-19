Die Fresenius Medical Care-Aktie befindet sich in einer angespannten Ausgangslage. Während der Aktienkurs um 0,68 Prozent auf 37,95 Euro fällt, hat Millennium International Management LP seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,59 auf 0,72 Prozent erhöht. Das entspricht einem Anstieg um rund 22 Prozent gegenüber der zuvor gemeldeten Position. Zusammen mit den Positionen von Kintbury Capital LLP, Marshall Wace LLP und Pertento Partners LLP ergeben sich zuletzt gemeldete Short-Engagements von insgesamt 3,18 Prozent des Aktienkapitals. Die jüngste Aufstockung durch Millennium zeigt, dass zumindest ein bedeutender institutioneller Investor sein Engagement auf der Short-Seite deutlich ausgebaut hat. Für Anleger entsteht dadurch eine interessante Konstellation: Während mehrere Hedgefonds auf fallende Kurse positioniert sind, zeigt sich die Aktie aktuell schwächer. Sollte Fresenius Medical Care operativ überzeugen und die Geschäftsperspektiven verbessern, könnten Leerverkäufer zunehmend unter Druck geraten. Bleiben dagegen wirtschaftliche Herausforderungen bestehen, könnten die Short-Positionen von weiteren Kursverlusten profitieren. Die kommenden Unternehmensnachrichten und Positionsmeldungen dürften deshalb besonders spannend werden. Bei Fresenius Medical Care könnte sich zeigen, ob die Hedgefonds den richtigen Riecher haben oder ihnen eine überraschende Erholung des Dialyse-Spezialisten einen Strich durch die Rechnung macht.\