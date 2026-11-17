Die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) rückt erneut ins Rampenlicht der Analysten. Während der Gesundheitskonzern aus Bad Homburg mit steigenden Gewinnen und einer verbesserten Jahresprognose überzeugt, eröffnet eine strategische Partnerschaft völlig neue Perspektiven für das milliardenschwere Geschäft mit biopharmazeutischen Arzneimitteln. Die DZ BANK reagiert mit einer deutlichen Neubewertung: In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 17. November 2026 hebt Analyst Sven Kürten den fairen Wert von 58 auf 65 Euro an und bestätigt das Rating "kaufen". Das entspricht einer Erhöhung des fairen Werts um rund 12,1 Prozent. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 53,82 Euro, einem Tagesminus von 0,1 Prozent, ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,8 Prozent. Doch warum sieht die DZ BANK ausgerechnet jetzt so viel Potenzial? Die Antwort liegt in einer Kombination aus operativen Fortschritten, neuen Biosimilar-Produkten und einer strategischen Veränderung, die den Konzern langfristig profitabler machen könnte.
Fresenius Aktie: Warum der Gesundheitskonzern noch lange nicht am Ziel ist
DZ BANK sieht neue Chancen
DZ BANK: Fairer Wert 65 Euro – Sven Kürten bleibt optimistisch
Die neue Fresenius-Aktienanalyse der DZ BANK sendet ein positives Signal an den Kapitalmarkt. Analyst Sven Kürten erhöht den fairen Wert auf 65 Euro und bestätigt gleichzeitig das Rating "kaufen". Damit hält die DZ BANK die Fresenius-Aktie weiterhin für attraktiv bewertet. Gegenüber dem bisherigen fairen Wert von 58 Euro entspricht die Anhebung einem Plus von 7 Euro. Besonders bemerkenswert ist der Abstand zum aktuellen Aktienkurs: Bei 53,82 Euro müsste die Fresenius-Aktie um 11,18 Euro steigen, um den von Sven Kürten ermittelten fairen Wert zu erreichen. Die Studie wurde am 17. November 2026 veröffentlicht und berücksichtigt sowohl die jüngsten Quartalszahlen als auch wichtige strategische Veränderungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Partnerschaft mit WuXi Biologics. Gleichzeitig fließt die reduzierte Beteiligung am Dialyseanbieter Fresenius Medical Care in die neue Bewertung ein. Für die DZ BANK entsteht daraus ein attraktiveres langfristiges Unternehmensprofil.
WuXi-Partnerschaft: Der entscheidende Grund für die höhere Bewertung
Der wichtigste strategische Impuls kommt aus dem Biopharma-Geschäft. Fresenius erweitert durch die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics seine Möglichkeiten bei der Entwicklung und Vermarktung sogenannter Biosimilars. Dabei handelt es sich um biologische Arzneimittel, die bereits zugelassenen Referenzpräparaten hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit hochgradig ähnlich sind. Sie können nach Ablauf entsprechender Schutzrechte zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten schaffen und den Wettbewerb im Arzneimittelmarkt erhöhen. Analyst Sven Kürten von der DZ BANK sieht in der Partnerschaft erhebliches langfristiges Potenzial. Nach der veröffentlichten Zusammenfassung seiner Aktienanalyse erweitert die Kooperation das Biosimilar-Portfolio von Fresenius und eröffnet zusätzliche Wachstumschancen für die Zeit nach 2030. Gerade dieser langfristige Zeithorizont ist entscheidend: Die Vereinbarung verspricht keine sofortigen Milliardengewinne, könnte aber die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns über viele Jahre beeinflussen. Für Sven Kürten ist diese Perspektive ein wichtiges Argument für den fairen Wert 65 Euro.
Warum Biosimilars für Fresenius zum Wachstumsmotor werden könnten
Der internationale Markt für biologische Arzneimittel bietet erhebliche Chancen. Viele moderne Therapien basieren auf komplexen biotechnologischen Herstellungsverfahren und verursachen hohe Behandlungskosten. Biosimilars können nach dem Ende relevanter Schutzrechte dazu beitragen, diese Medikamente einem größeren Patientenkreis zugänglich zu machen. Für Fresenius eröffnet sich damit die Möglichkeit, sein bestehendes Pharmageschäft um zusätzliche Produkte zu erweitern. Besonders interessant ist die Kombination aus langfristiger Nachfrage nach medizinischen Behandlungen und dem Kostendruck in den Gesundheitssystemen. Krankenversicherungen, Krankenhäuser und staatliche Kostenträger haben ein Interesse an wirtschaftlichen Therapiealternativen. Allerdings ist der Biosimilar-Markt anspruchsvoll: Entwicklung, klinische Prüfungen, regulatorische Zulassungen und Markteinführungen erfordern Zeit und erhebliche Investitionen. Zudem konkurrieren zahlreiche internationale Unternehmen um Marktanteile. Die DZ BANK bewertet die Partnerschaft mit WuXi dennoch positiv. Analyst Sven Kürten sieht darin die Grundlage für zusätzliches Wachstum nach 2030.
Fresenius Medical Care: Warum die reduzierte Beteiligung wichtig ist
Ein zweiter zentraler Aspekt der Aktienanalyse betrifft Fresenius Medical Care, kurz FMC. Der Dialysespezialist gehörte lange zu den wichtigsten Beteiligungen des Fresenius-Konzerns. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung hat Fresenius seine Beteiligung reduziert und die operative Konzentration auf die Kerngeschäfte verstärkt. Analyst Sven Kürten berücksichtigt die veränderte FMC-Beteiligung ausdrücklich in seinem neuen Bewertungsmodell. Für Anleger ist dieser Punkt wichtig, weil Beteiligungen den wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens beeinflussen und zugleich die Komplexität seiner Konzernstruktur erhöhen können. Eine geringere Beteiligung verändert die Zusammensetzung der Vermögenswerte und kann zusätzliche strategische Flexibilität schaffen. Allerdings lässt sich aus der öffentlich verfügbaren Zusammenfassung der DZ-BANK-Studie nicht ableiten, welchen isolierten Beitrag die Anpassung der FMC-Beteiligung zur Erhöhung des fairen Werts leistet. Fest steht: Sven Kürten berücksichtigt sowohl die langfristigen Biosimilar-Chancen als auch die veränderte Beteiligungsstruktur bei seiner Neubewertung der Fresenius-Aktie.
Starke Quartalszahlen: Fresenius liefert überzeugende Ergebnisse
Die optimistische Einschätzung der DZ BANK trifft auf einen Konzern, der seine operative Entwicklung bereits deutlich verbessert hat. Im dritten Quartal 2026 erzielte Fresenius einen Konzernumsatz von 5,803 Milliarden Euro. Organisch entspricht dies einem Wachstum von 5 Prozent. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen erreichte 638 Millionen Euro und verbesserte sich währungsbereinigt um 10 Prozent. Die operative Marge stieg um 50 Basispunkte auf 11,0 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung des Kern-Konzernergebnisses, das auf 403 Millionen Euro zulegte. Das Kern-Ergebnis je Aktie erhöhte sich währungsbereinigt um 14 Prozent auf 0,72 Euro. Diese Zahlen zeigen, dass Fresenius nicht ausschließlich auf langfristige Zukunftsprojekte angewiesen ist. Der Gesundheitskonzern verbessert bereits heute seine Profitabilität und erwirtschaftet steigende operative Ergebnisse. Für Anleger bildet diese Entwicklung eine wichtige Grundlage für die Bewertung des fairen Werts von 65 Euro.
Fresenius Kabi: Biopharma wächst um 29 Prozent
Besonders dynamisch entwickelt sich Fresenius Kabi. Der Geschäftsbereich umfasst unter anderem klinische Ernährung, Infusionslösungen, intravenös verabreichte Arzneimittel und biopharmazeutische Produkte. Im dritten Quartal 2026 erzielte Fresenius Kabi einen Umsatz von 2,304 Milliarden Euro und ein organisches Wachstum von 6 Prozent. Die strategischen Wachstumsfelder entwickelten sich noch deutlich stärker: Sie erreichten insgesamt ein organisches Wachstum von 9 Prozent. Besonders beeindruckend war das Biopharma-Geschäft mit einem organischen Umsatzplus von 29 Prozent. Diese Entwicklung verdeutlicht, warum die DZ BANK dem Ausbau des Biosimilar-Portfolios große Aufmerksamkeit widmet. Fresenius verfügt bereits über ein dynamisch wachsendes Geschäftsfeld, das durch die Partnerschaft mit WuXi langfristig zusätzliche Impulse erhalten könnte. Allerdings sollten Anleger zwischen den bereits erzielten Wachstumsraten und den zukünftigen Möglichkeiten der Kooperation unterscheiden. Der tatsächliche wirtschaftliche Erfolg neuer Produkte hängt von deren Entwicklung, Zulassung und Vermarktung ab.
Fresenius Helios: Das Krankenhausgeschäft gewinnt an Stabilität
Auch das Krankenhausgeschäft liefert wichtige Beiträge zur positiven Konzernentwicklung. Fresenius Helios erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 3,405 Milliarden Euro. Das organische Wachstum lag bei 5 Prozent. Das operative Ergebnis erreichte 293 Millionen Euro. Die Entwicklung wurde durch eine verbesserte Kostenbasis und ein solides Umsatzwachstum unterstützt. Allerdings profitierten die Ergebnisse auch von zeitlich begrenzten positiven Effekten im deutschen Krankenhausgeschäft. Deshalb sollte die Entwicklung nicht unkritisch auf zukünftige Quartale übertragen werden. Langfristig bleibt Helios ein bedeutender Stabilitätsfaktor für Fresenius, weil die Nachfrage nach medizinischer Versorgung grundsätzlich weniger konjunkturabhängig ist als viele industrielle Geschäftsbereiche. Gleichzeitig stehen Krankenhäuser unter erheblichem Kostendruck. Steigende Personalaufwendungen, regulatorische Veränderungen und Anforderungen an die medizinische Infrastruktur können die Profitabilität belasten. Für die Fresenius-Aktie ist deshalb entscheidend, ob Helios seine operative Effizienz dauerhaft verbessern kann.
Fresenius hebt die Gewinnprognose für 2026 an
Die guten Quartalszahlen haben das Management veranlasst, die Erwartungen an die Profitabilität zu erhöhen. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Fresenius weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 4 und 7 Prozent. Beim währungsbereinigten Kern-Ergebnis je Aktie erwartet das Unternehmen inzwischen eine Entwicklung in der oberen Hälfte der bisherigen Wachstumsspanne von 10 bis 15 Prozent. Gleichzeitig soll die operative Konzernmarge oberhalb von 11,5 Prozent liegen. Zuvor hatte Fresenius einen Wert von ungefähr 11,5 Prozent in Aussicht gestellt. Diese Verbesserung zeigt, dass die Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz Wirkung entfalten. Für Fresenius Kabi erwartet das Management eine operative Marge am oberen Ende der Spanne von 16,5 bis 17,0 Prozent. Bei Fresenius Helios liegt die erwartete Marge zwischen 10,0 und 10,5 Prozent. Die DZ BANK berücksichtigt in ihrer Aktienanalyse die Ergebnisse des dritten Quartals. Analyst Sven Kürten verbindet die operative Entwicklung mit den langfristigen Wachstumschancen im Biopharma-Geschäft.
Die Transformation von Fresenius trägt zunehmend Früchte
Unter Vorstandschef Michael Sen hat Fresenius seine strategische Ausrichtung grundlegend verändert. Im Mittelpunkt steht die Konzentration auf Fresenius Kabi und Fresenius Helios sowie die Verbesserung der Profitabilität. Das Transformationsprogramm FutureFresenius soll die Unternehmensstruktur vereinfachen, die Kapitalrendite verbessern und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten erschließen. Die jüngsten Quartalszahlen liefern Hinweise darauf, dass diese Strategie zunehmend wirtschaftliche Ergebnisse hervorbringt. Besonders wichtig ist die Entwicklung der operativen Margen. Steigende Umsätze allein reichen nicht aus, wenn gleichzeitig die Kosten überproportional wachsen. Fresenius arbeitet deshalb daran, die vorhandenen Geschäftsbereiche effizienter zu organisieren und Investitionen gezielt auf attraktive Wachstumsfelder auszurichten. Die Partnerschaft mit WuXi fügt sich in diese Strategie ein, weil sie das Biopharma-Geschäft langfristig erweitern könnte. Die DZ BANK sieht darin eine zusätzliche Perspektive, die über die kurzfristige Entwicklung der Krankenhaus- und Pharmageschäfte hinausgeht.
Die größten Risiken für die Fresenius-Aktie
Trotz des bestätigten Ratings "kaufen" bestehen erhebliche Unsicherheiten. Erstens hängt der Erfolg neuer Biosimilars von regulatorischen Zulassungen, erfolgreichen Markteinführungen und einer wirtschaftlich attraktiven Vermarktung ab. Zweitens könnte ein intensiver Wettbewerb die erzielbaren Preise und Gewinnmargen belasten. Drittens steht das Krankenhausgeschäft weiterhin unter Kostendruck. Insbesondere steigende Personalaufwendungen und regulatorische Veränderungen können die Profitabilität beeinträchtigen. Viertens könnte die Umsetzung der Konzerntransformation länger dauern oder höhere Kosten verursachen als erwartet. Hinzu kommen Währungsrisiken und allgemeine Unsicherheiten im internationalen Gesundheitsmarkt. Besonders wichtig ist der langfristige Zeithorizont der WuXi-Partnerschaft. Analyst Sven Kürten erwartet zusätzliche Wachstumschancen nach 2030. Bis dahin können sich Marktbedingungen, Wettbewerb und regulatorische Anforderungen erheblich verändern. Der faire Wert 65 Euro der DZ BANK ist deshalb eine Bewertungsschätzung und keine garantierte zukünftige Kursmarke.
Fresenius-Aktie bei 53,82 Euro: Wie attraktiv ist das Kurspotenzial?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 53,82 Euro und einem Tagesminus von 0,1 Prozent liegt der von der DZ BANK ermittelte faire Wert 65 Euro rund 20,8 Prozent über dem Börsenkurs. Die Differenz beträgt 11,18 Euro je Aktie. Für Anleger ist dieses Potenzial interessant, weil es auf einer Kombination aus operativen Fortschritten und langfristigen Wachstumserwartungen beruht. Allerdings sollte der faire Wert nicht mit einer sicheren Rendite verwechselt werden. Er beschreibt die Bewertungseinschätzung von Analyst Sven Kürten unter bestimmten Annahmen. Sollte Fresenius seine Gewinnprognosen erfüllen, die Margen weiter verbessern und das Biosimilar-Geschäft erfolgreich ausbauen, könnte dies die Bewertung unterstützen. Umgekehrt drohen Rückschläge, wenn die wirtschaftliche Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Das Rating "kaufen" der DZ BANK signalisiert eine positive Einschätzung, ersetzt jedoch keine eigenständige Prüfung der Chancen und Risiken.
Fazit: DZ BANK sieht Fresenius auf einem attraktiven Wachstumspfad
Die Fresenius-Aktienanalyse der DZ BANK vom 17. November 2026 liefert ein deutlich positives Signal. Analyst Sven Kürten erhöht den fairen Wert von 58 auf 65 Euro und bestätigt das Rating "kaufen". Ausschlaggebend sind insbesondere die langfristigen Chancen durch die Partnerschaft mit WuXi Biologics und die veränderte Beteiligung an Fresenius Medical Care. Die Kooperation könnte das Biosimilar-Portfolio erheblich erweitern und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten nach 2030 eröffnen. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Geschäftszahlen, dass Fresenius bereits heute Fortschritte erzielt. Ein organisches Umsatzwachstum von 5 Prozent, ein um 10 Prozent gestiegenes operatives Ergebnis und die verbesserte Gewinnprognose unterstreichen die wirtschaftliche Entwicklung. Besonders das dynamische Biopharma-Geschäft könnte langfristig an Bedeutung gewinnen. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 53,82 Euro sieht die DZ BANK mit dem fairen Wert 65 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,8 Prozent. Entscheidend wird sein, ob Fresenius seine operative Ertragskraft weiter verbessert und die langfristigen Wachstumschancen erfolgreich in zusätzliche Gewinne umwandelt. Für Anleger bleibt die Fresenius-Aktie damit ein interessanter Gesundheitswert mit attraktiven Perspektiven, aber auch Risiken, die sorgfältig berücksichtigt werden sollten.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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