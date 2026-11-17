Die Fresenius-Aktienanalyse der DZ BANK vom 17. November 2026 liefert ein deutlich positives Signal. Analyst Sven Kürten erhöht den fairen Wert von 58 auf 65 Euro und bestätigt das Rating "kaufen". Ausschlaggebend sind insbesondere die langfristigen Chancen durch die Partnerschaft mit WuXi Biologics und die veränderte Beteiligung an Fresenius Medical Care. Die Kooperation könnte das Biosimilar-Portfolio erheblich erweitern und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten nach 2030 eröffnen. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Geschäftszahlen, dass Fresenius bereits heute Fortschritte erzielt. Ein organisches Umsatzwachstum von 5 Prozent, ein um 10 Prozent gestiegenes operatives Ergebnis und die verbesserte Gewinnprognose unterstreichen die wirtschaftliche Entwicklung. Besonders das dynamische Biopharma-Geschäft könnte langfristig an Bedeutung gewinnen. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 53,82 Euro sieht die DZ BANK mit dem fairen Wert 65 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,8 Prozent. Entscheidend wird sein, ob Fresenius seine operative Ertragskraft weiter verbessert und die langfristigen Wachstumschancen erfolgreich in zusätzliche Gewinne umwandelt. Für Anleger bleibt die Fresenius-Aktie damit ein interessanter Gesundheitswert mit attraktiven Perspektiven, aber auch Risiken, die sorgfältig berücksichtigt werden sollten.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.