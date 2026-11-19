Warum fällt die Fresenius Aktie heute?

Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Anleger schichten aus defensiven Werten in Technologieaktien um, zudem belastet der Kursrutsch der US-Krankenversicherer die Stimmung im Gesundheitssektor.

Welche Prognose hat Fresenius für 2026?

Das währungsbereinigte Kernergebnis je Aktie soll in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent wachsen, die operative Marge über 11,5 Prozent liegen.

Wie viel hält Fresenius noch an Fresenius Medical Care?

Nach dem jüngsten Verkauf von 13,4 Millionen Aktien rund 20 Prozent.