Fresenius-Aktie: Mehrjahreshoch mitten im Tech-Beben – wie weit trägt der Sen-Umbau?

Der Montag war geprägt von der „Technologie-Kater“-Stimmung, wie Marktexperte Stephen Innes es laut dpa-AFX nannte. Siemens, Siemens Energy und Infineon verloren zwischen 1,3 und 2,5 Prozent, die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend lastete auf allem, was mit KI zu tun hat. In solchen Phasen suchen Investoren Werte mit planbaren Erträgen. Ein Gesundheitskonzern mit Kliniken und Infusionslösungen passt in dieses Muster.

Doch das allein erklärt die Rally nicht. Die Fresenius-Aktie lag schon vor dem Montag rund ein Viertel über dem Stand von Mitte Oktober. Dahinter steht ein Umbau, der Schritt für Schritt Ergebnisse liefert.