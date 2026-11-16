Während Anleger in Frankfurt am Montag Chipwerte abstießen, griffen sie bei einem Konzern zu, der lange als Sorgenkind galt. Die Fresenius-Aktie (Xetra: FRE, ISIN DE000FRE5EN2) kletterte im Handelsverlauf bis auf 54,64 Euro – den höchsten Stand seit rund acht Jahren. Zum Schluss blieb ein kleines Plus von etwa einem halben Prozent, während der DAX 0,57 Prozent auf 26.598,64 Punkte verlor. Das ist mehr als ein Tagesausschlag: Seit dem Jahrestief im Juni hat die Aktie mehr als 50 Prozent zugelegt.
Fresenius-Aktie: Mehrjahreshoch mitten im Tech-Beben – wie weit trägt der Sen-Umbau?
Die Fresenius-Aktie erreicht mit 54,64 Euro den höchsten Stand seit Jahren, während der DAX fällt. FMC-Verkauf, angehobene Prognose und Kursziele bis 62 Euro treiben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresenius SE & Co. KGaA
- ISIN
- DE000FRE5EN2
- Börse
- Xetra (FRE)
- Schlusskurs 13.11.
- 53,62 €
- 52-Wochen-Spanne
- 35,11 – 54,64 €
- Börsenwert
- rund 30,2 Mrd. €
Stand: 16.11.2026, Xetra; Schlusskurs Freitag laut finanzen.net, Tageshoch laut onvista
Der Tag
Warum steigt die Fresenius-Aktie, wenn der DAX fällt?
Unternehmensnachrichten gab es am Montag keine. Der Rückenwind kommt aus zwei Richtungen: aus der Umschichtung am Markt und aus einer Geschichte, die seit Monaten aufgeht.
Der Montag war geprägt von der „Technologie-Kater“-Stimmung, wie Marktexperte Stephen Innes es laut dpa-AFX nannte. Siemens, Siemens Energy und Infineon verloren zwischen 1,3 und 2,5 Prozent, die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend lastete auf allem, was mit KI zu tun hat. In solchen Phasen suchen Investoren Werte mit planbaren Erträgen. Ein Gesundheitskonzern mit Kliniken und Infusionslösungen passt in dieses Muster.
Doch das allein erklärt die Rally nicht. Die Fresenius-Aktie lag schon vor dem Montag rund ein Viertel über dem Stand von Mitte Oktober. Dahinter steht ein Umbau, der Schritt für Schritt Ergebnisse liefert.
Der Befreiungsschlag
Was bringt der FMC-Teilverkauf für die Fresenius-Aktie?
In der vergangenen Woche trennte sich Fresenius über Nacht von 13,4 Millionen Aktien der früheren Dialysetochter Fresenius Medical Care, rund 5 Prozent des Kapitals. Der Preis lag bei 39,00 Euro je Aktie, 4,4 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs. Der Erlös beträgt rund 524 Mio. Euro, der Anteil sinkt von etwa 25 auf etwa 20 Prozent.
Wir setzen Kapital frei, um in unsere Wachstumsplattformen zu investieren.
Seit der Entkonsolidierung von FMC hat Fresenius laut Börsen-Zeitung insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro aus Verkäufen von FMC-Aktien erlöst, zuletzt 300 Mio. Euro im August. Das Geld senkt die Schulden und finanziert Zukäufe: Fresenius plant, die restlichen 45 Prozent an der Biosimilar-Tochter mAbxience zu übernehmen. Anfang November hatte zudem eine Entwicklungskooperation mit WuXi Biologics die Aktie an die DAX-Spitze getrieben.
Die Zahlen
Wie gut waren die Quartalszahlen von Fresenius?
Am 4. November legte Fresenius ein Quartal vor, das die Erwartungen übertraf. Der Umsatz stieg um 6 Prozent auf 5,80 Mrd. Euro, organisch um 5 Prozent. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten kletterte währungsbereinigt um 10 Prozent auf 638 Mio. Euro, die Marge verbesserte sich auf 11,0 Prozent. Der Core-Gewinn je Aktie stieg auf 0,72 Euro, Analysten hatten laut stock3 nur 0,69 Euro erwartet.
|Bereich
|Umsatz
|Organisches Wachstum
|EBIT-Marge
|Fresenius Kabi
|2.304 Mio. €
|+6 %
|17,0 %
|Fresenius Helios
|3.405 Mio. €
|+5 %
|8,6 %
|Konzern
|5.803 Mio. €
|+5 %
|11,0 %
Quelle: Fresenius, Quartalsmitteilung vom 4.11.2026
Besonders stark lief das Geschäft mit Biopharmazeutika bei Kabi, das organisch um 29 Prozent wuchs. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital erreichte mit 7,0 Prozent einen Rekord. Daraufhin hob Fresenius die Jahresziele an: Beim Core-Gewinn je Aktie erwartet der Konzern nun ein Wachstum in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent, die Konzernmarge soll über 11,5 Prozent liegen.
Fresenius hat erneut ein starkes Quartal erzielt.
Die Analysten
Welches Kursziel nennen Analysten für die Fresenius-Aktie?
Nach den Zahlen legten mehrere Banken nach. Die Übersicht bei finanzen.net zeigt:
|Bank
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Jefferies
|10.11.
|Buy
|62,00 €
|Barclays
|09.11.
|Overweight
|58,50 €
|Deutsche Bank
|09.11.
|Buy
|58,00 €
|JPMorgan
|05.11.
|Overweight
|55,20 €
|Berenberg
|23.10.
|Buy
|54,00 €
Einschätzungen der genannten Banken, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: finanzen.net, Stand 16.11.2026
Das durchschnittliche Kursziel aus neun Analysen liegt laut finanzen.net bei 55,96 Euro – nur noch rund 4 Prozent über dem aktuellen Kurs. Einige Ziele hat die Aktie damit bereits erreicht.
Ertrag
Was ist mit der Dividende der Fresenius-Aktie?
Für das Geschäftsjahr 2025 zahlte Fresenius 1,05 Euro je Aktie nach 1,00 Euro im Vorjahr. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von knapp 2 Prozent. Über die Ausschüttung für 2026 entscheidet der Konzern mit den Jahreszahlen am 24. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Fresenius-Aktie
Warum steigt die Fresenius-Aktie? Wegen angehobener Jahresziele nach starken Quartalszahlen, des Teilverkaufs von FMC-Aktien und einer Umschichtung von Tech- in defensive Werte.
Wie hoch ist der Anteil an Fresenius Medical Care noch? Nach dem jüngsten Verkauf rund 20 Prozent.
Hat sich die ISIN der Fresenius-Aktie geändert? Ja. Nach der Umstellung auf Namensaktien gilt seit 13. August 2026 die ISIN DE000FRE5EN2, das Kürzel FRE bleibt.
Wann legt Fresenius die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 kommen am 24. Februar 2027.
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