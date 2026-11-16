Fresenius Aktie DAX Gewinner: Mehrjahreshoch nach dem FMC-Teilverkauf – wie weit trägt der Umbau?

Die Fresenius Aktie setzt ihren Höhenflug fort und zählt am Montagmittag zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex: Um 12:10 Uhr notiert das Papier des Gesundheitskonzerns aus Bad Homburg (Kürzel: FRE, ISIN: DE000FRE5EN2) auf Xetra bei 54,27 Euro, ein Plus von 1,21 Prozent. Damit ist Fresenius der viertgrößte DAX Gewinner am Mittag, während der DAX selbst leicht um 0,12 Prozent nachgibt. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht, im Hintergrund wird aber heute der Verkauf eines weiteren Pakets an der früheren Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) abgewickelt.