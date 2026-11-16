Die Fresenius Aktie setzt ihren Höhenflug fort und zählt am Montagmittag zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex: Um 12:10 Uhr notiert das Papier des Gesundheitskonzerns aus Bad Homburg (Kürzel: FRE, ISIN: DE000FRE5EN2) auf Xetra bei 54,27 Euro, ein Plus von 1,21 Prozent. Damit ist Fresenius der viertgrößte DAX Gewinner am Mittag, während der DAX selbst leicht um 0,12 Prozent nachgibt. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht, im Hintergrund wird aber heute der Verkauf eines weiteren Pakets an der früheren Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) abgewickelt.
Fresenius Aktie DAX Gewinner: Mehrjahreshoch nach dem FMC-Teilverkauf – wie weit trägt der Umbau?
Die Fresenius Aktie gehört am Montagmittag zu den größten DAX Gewinnern: Um 12:10 Uhr steigt sie auf Xetra um 1,21 Prozent auf 54,27 Euro und klettert damit über das bisherige 52-Wochen-Hoch. Heute wird die Platzierung von 13,4 Millionen FMC-Aktien abgewickelt, die Fresenius rund 524 Millionen Euro einbringt.
DAX Gewinner am Mittag
Warum steigt die Fresenius Aktie heute?
Einen neuen Auslöser vom Montag nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Der Anstieg reiht sich vielmehr in einen kräftigen Aufwärtstrend ein, für den es mehrere Gründe gibt:
FMC-Platzierung wird abgewickelt
Fresenius hatte am Abend des 11. November rund 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39,00 Euro bei Investoren platziert. Der Bruttoerlös beläuft sich auf rund 524 Millionen Euro, die Abwicklung erfolgt am heutigen Montag. Der Anteil an FMC sinkt dadurch von rund 25 auf etwa 20 Prozent; für die restlichen Aktien gilt eine Haltefrist von 90 Tagen.
Geld für die Wachstumsplattformen
Den Nettoerlös will Fresenius in seine Wachstumsplattformen stecken. Finanzchefin Sara Hennicken sprach von einem disziplinierten Management der FMC-Beteiligung. Aus dem Verkauf erwartet der Konzern einen Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich, der im vierten Quartal als Sondereffekt verbucht wird.
Defensive Werte gefragt
Am Montag schichten Anleger aus Technologiewerten in defensive Titel um. Gesundheitswerte wie Fresenius profitieren davon. (Einordnung, kein belegter Einzelauslöser)
Einordnung
Wie weit ist die Fresenius Aktie schon gelaufen?
Die Zahlen zeigen, wie viel Vertrauen der Markt in den Konzernumbau inzwischen setzt. Auf Monatssicht hat die Fresenius Aktie laut boerse.de rund 25 Prozent zugelegt, in der vergangenen Woche gut 3 Prozent. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 9,5 Prozent zu Buche – ein Hinweis darauf, dass die Aktie im ersten Halbjahr deutlich zurückgefallen war. Ihr 52-Wochen-Tief markierte sie am 1. Juni bei 35,68 Euro.
Bemerkenswert: Das bisherige 52-Wochen-Hoch lag laut boerse.de bei 53,54 Euro vom vergangenen Freitag. Mit dem heutigen Kurs von 54,27 Euro notiert die Aktie darüber und damit auf dem höchsten Stand seit mehreren Jahren. Charttechnisch fehlt oberhalb solcher Hochs eine klare Widerstandszone; nach unten bildet das alte Hoch um 53,50 Euro nun die erste Unterstützung.
Strategisch hat sich Fresenius in den vergangenen Jahren auf die Krankenhaustochter Helios und das Pharmageschäft Kabi konzentriert und die Beteiligung an FMC schrittweise reduziert. Jede weitere Platzierung schafft finanziellen Spielraum, verringert aber auch den Einfluss auf das Dialysegeschäft.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Rheinmetall
|794,10 €
|+3,74 %
|2
|MTU Aero Engines
|356,80 €
|+1,48 %
|3
|Daimler Truck
|43,24 €
|+1,36 %
|4
|Fresenius SE
|54,27 €
|+1,21 %
|5
|Deutsche Telekom
|26,89 €
|+1,09 %
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr.
Quelle: finanzen.at, gegengeprüft mit finanzen.net (12:09 Uhr)
Wann legt Fresenius die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen für 2026 stehen laut Finanzkalender am 24. Februar 2027 an. Die letzte Hauptversammlung fand am 22. Mai 2026 statt, die Dividende von 1,05 Euro je Aktie wurde am 25. Mai abgetrennt.
FAQ zur Fresenius Aktie
Warum steigt die Fresenius Aktie heute? Eine neue Nachricht gibt es nicht. Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort; heute wird zudem die Platzierung von 13,4 Millionen FMC-Aktien mit rund 524 Millionen Euro Bruttoerlös abgewickelt.
Wie stark ist die Fresenius Aktie heute gestiegen? Um 12:10 Uhr notierte sie auf Xetra bei 54,27 Euro, ein Plus von 1,21 Prozent.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Fresenius Aktie? Das Kürzel ist FRE, die ISIN lautet DE000FRE5EN2.
Wie viel hält Fresenius noch an FMC? Nach der Platzierung rund 20 Prozent, zuvor waren es etwa 25 Prozent.
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