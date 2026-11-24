Am Montag jagten Anleger Technologiewerten hinterher. Am Dienstagmorgen sieht die Rangliste im DAX völlig anders aus: Fresenius Medical Care, Fresenius, Siemens Healthineers. Drei Gesundheitswerte auf den ersten drei Plätzen. Die Fresenius Aktie (ISIN: DE000FRE5EN2, FSE: FRE) notiert bei 52,13 Euro, ein Plus von 0,19 Euro oder 0,37 Prozent.
Fresenius Aktie: 524 Millionen Euro in der Kasse – jetzt sucht der DAX wieder Sicherheit
Die Fresenius Aktie legt zum Handelsstart am Dienstag um 0,37 Prozent auf 52,13 Euro zu und gehört zu den stärksten DAX-Werten. Auf den ersten drei Plätzen stehen nur Gesundheitsaktien. Der Konzern hat gerade ein weiteres Paket seiner Dialysetochter versilbert.
Der Markt
Nach der Rally kommt die Gegenbewegung
Der DAX war am Montag um 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte gestiegen, nachdem Nvidia seinen Chef Jensen Huang zurückgeholt hatte. Für den Dienstag erwarteten Händler einen kaum veränderten Start, am Vormittag steht der Ifo-Geschäftsklimaindex an. In solchen Phasen wandert Geld oft zurück in defensive Titel. Unsere Lesart: Genau das zeigt die Gewinnerliste vom Morgen. Die Bewegungen sind allerdings klein, die Fresenius Aktie gewinnt weniger als ein halbes Prozent.
Das Unternehmen
Der Umbau füllt die Kasse
Fresenius hat am 12. November 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care zu 39,00 Euro je Stück verkauft und damit brutto rund 524 Millionen Euro eingenommen. Die Beteiligung an der Dialysetochter sank auf rund 20 Prozent. Seit der Entflechtung hat der Konzern nach eigenen Angaben insgesamt rund 2,3 Milliarden Euro aus solchen Verkäufen erlöst. Für das laufende Jahr hatte Fresenius ein Wachstum des Kernergebnisses je Aktie von 5 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt.
Einordnung der Redaktion: Die Fresenius Aktie ist am Dienstagmorgen weniger wegen einer eigenen Nachricht gefragt als wegen ihres Charakters. Wer nach dem Kurssprung vom Montag Gewinne bei zyklischen Werten sichert, parkt das Geld gern in Gesundheitstiteln. Für eine belastbare Aussage ist die Bewegung zu klein. Sie zeigt aber, dass der Markt der Huang-Rally am zweiten Tag nicht mehr blind folgt.
FAQ
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie
Warum steigt die Fresenius Aktie heute?
Eine neue Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Gesundheitswerte führen am Morgen die Gewinnerliste im DAX an.
Wie viel hält Fresenius noch an Fresenius Medical Care?
Rund 20 Prozent des Grundkapitals.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fresenius Aktie?
ISIN DE0005785604, WKN 578560. Handelssymbol an deutschen Börsen: FRE. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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