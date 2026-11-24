Der DAX war am Montag um 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte gestiegen, nachdem Nvidia seinen Chef Jensen Huang zurückgeholt hatte. Für den Dienstag erwarteten Händler einen kaum veränderten Start, am Vormittag steht der Ifo-Geschäftsklimaindex an. In solchen Phasen wandert Geld oft zurück in defensive Titel. Unsere Lesart: Genau das zeigt die Gewinnerliste vom Morgen. Die Bewegungen sind allerdings klein, die Fresenius Aktie gewinnt weniger als ein halbes Prozent.