Die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) könnte vor einer neuen Wachstumsära stehen. Während viele Anleger den Gesundheitskonzern aus Bad Homburg noch immer vor allem mit Krankenhäusern, Infusionslösungen und klinischer Ernährung verbinden, nimmt im Hintergrund ein Geschäftsfeld Gestalt an, das die langfristige Bewertung des Unternehmens erheblich verändern könnte: Biosimilars. Die britische Investmentbank Barclays sieht darin eine außergewöhnliche Chance und hebt in ihrer aktuellen Aktienanalyse vom 16. November 2026 das Kursziel von 58,50 auf 65 Euro an. Das Rating "overweight" bleibt unverändert. Analyst Hassan Al-Wakeel ist insbesondere von der strategischen Zusammenarbeit mit WuXi Biologics begeistert. Seine Prognose lässt aufhorchen: Bis 2035 könnte Fresenius durch das neue Geschäft zusätzliche Umsätze von 2,5 Milliarden Euro erzielen. Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 54,06 Euro, einem Tagesplus von 0,4 Prozent, ergibt sich aus dem Kursziel 65 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,2 Prozent. Ist die Fresenius-Aktie damit auf dem Weg zu einer völlig neuen Bewertung?
Fresenius Aktie: Barclays-Analyst sieht neue Chancen für den Gesundheitskonzern
Barclays erhöht Kursziel
Barclays: Kursziel 65 Euro und Rating "overweight" bestätigt
Die neue Fresenius-Aktienanalyse von Barclays sendet ein klares Signal. Analyst Hassan Al-Wakeel erhöht das Kursziel um 6,50 Euro beziehungsweise rund 11,1 Prozent auf 65 Euro und bestätigt gleichzeitig das Rating "overweight". Damit bleibt die britische Investmentbank ausgesprochen optimistisch für die weitere Entwicklung des Gesundheitskonzerns. Ausgehend vom aktuellen Börsenkurs von 54,06 Euro müsste die Fresenius-Aktie um 10,94 Euro steigen, um das neue Kursziel zu erreichen. Das entspricht einem möglichen Kursgewinn von rund 20,2 Prozent. Besonders bemerkenswert ist der Grund für die Neubewertung: Barclays sieht in der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Biotechnologieunternehmen WuXi Biologics einen strategischen Wendepunkt. Für Hassan Al-Wakeel könnte sich Fresenius dadurch langfristig zu einem der wichtigsten Anbieter im internationalen Biosimilar-Markt entwickeln. Das Kursziel 65 Euro berücksichtigt damit nicht nur die Fortschritte im bestehenden Geschäft, sondern auch die zunehmende Bedeutung einer neuen Wachstumsplattform.
WuXi Biologics: Warum Barclays von einem bahnbrechenden Deal spricht
Im Mittelpunkt der Aktienanalyse von Barclays steht die strategische Vereinbarung zwischen Fresenius und WuXi Biologics. Analyst Hassan Al-Wakeel bezeichnet die Zusammenarbeit laut veröffentlichter Zusammenfassung seiner Studie als "bahnbrechend". Dieses Wort verdeutlicht, welche Bedeutung Barclays dem Geschäft beimisst. Die Kooperation soll Fresenius dabei helfen, seine Position im internationalen Biosimilar-Markt erheblich auszubauen. Biosimilars sind biologische Arzneimittel, die einem bereits zugelassenen biologischen Referenzmedikament hinsichtlich Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit hochgradig ähnlich sind. Nach Ablauf relevanter Schutzrechte können sie eine wichtige Alternative zu etablierten Originalpräparaten darstellen. Der Markt bietet erhebliche Chancen, weil biologische Arzneimittel in zahlreichen medizinischen Bereichen eingesetzt werden und Gesundheitssysteme weltweit unter zunehmendem Kostendruck stehen. Für Fresenius eröffnet sich damit die Möglichkeit, das bestehende Pharmageschäft um zusätzliche Produkte und langfristige Umsatzquellen zu erweitern. Barclays sieht in dieser strategischen Neuausrichtung einen wesentlichen Grund für das erhöhte Kursziel 65 Euro.
Hassan Al-Wakeel sieht Fresenius auf Augenhöhe mit Sandoz
Besonders interessant ist der Vergleich, den Analyst Hassan Al-Wakeel in seiner Fresenius-Aktienanalyse zieht. Nach Einschätzung von Barclays könnte sich Fresenius durch die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics langfristig neben Sandoz als einer der führenden Anbieter von Biosimilars etablieren. Sandoz gehört zu den bekanntesten Unternehmen dieses Marktes und verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung und Vermarktung entsprechender Medikamente. Dass Barclays Fresenius in diesem Zusammenhang nennt, unterstreicht die strategische Dimension der Kooperation. Für Anleger bedeutet dies allerdings nicht, dass Fresenius bereits heute dieselbe Marktposition besitzt. Vielmehr beschreibt Hassan Al-Wakeel eine langfristige Entwicklungsmöglichkeit, deren Realisierung von erfolgreichen Produkteinführungen, regulatorischen Zulassungen und einer überzeugenden kommerziellen Umsetzung abhängt. Sollte Fresenius diese Herausforderungen bewältigen, könnte das Unternehmen sein Profil als internationaler Gesundheitskonzern erheblich stärken. Genau diese Perspektive unterstützt das Rating "overweight" von Barclays.
2,5 Milliarden Euro zusätzlicher Umsatz bis 2035?
Die spektakulärste Zahl der aktuellen Fresenius-Aktienanalyse stammt aus dem langfristigen Basisszenario von Barclays. Analyst Hassan Al-Wakeel sieht durch die strategische Entwicklung im Biosimilar-Geschäft bis zum Jahr 2035 ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 2,5 Milliarden Euro. Diese Größenordnung könnte für Fresenius wirtschaftlich äußerst bedeutsam werden. Entscheidend ist dabei nicht allein das mögliche Umsatzvolumen, sondern vor allem die Profitabilität der zusätzlichen Geschäfte. Barclays verweist ausdrücklich darauf, dass der steigende Ergebnisbeitrag dieses attraktiven Geschäftsfelds in der bisherigen Bewertung noch nicht ausreichend berücksichtigt sei. Damit liefert Hassan Al-Wakeel eine zentrale Begründung für die Anhebung auf das Kursziel 65 Euro. Allerdings sollten Anleger die zeitliche Dimension beachten: Das Jahr 2035 liegt noch weit entfernt. Die genannten 2,5 Milliarden Euro sind keine bereits gesicherten Einnahmen, sondern Bestandteil eines langfristigen Analystenszenarios. Ob dieses Potenzial tatsächlich erreicht wird, hängt von zahlreichen wirtschaftlichen und regulatorischen Faktoren ab.
Warum Biosimilars für Fresenius besonders attraktiv sein könnten
Das Biosimilar-Geschäft verbindet mehrere Eigenschaften, die für einen Gesundheitskonzern wie Fresenius interessant sind. Einerseits steigt der Bedarf an wirksamen Medikamenten zur Behandlung komplexer Erkrankungen. Andererseits suchen Krankenversicherungen, Krankenhäuser und staatliche Gesundheitssysteme nach Möglichkeiten, die Arzneimittelausgaben zu begrenzen. Biosimilars können dazu beitragen, den Wettbewerb bei biologischen Arzneimitteln zu erhöhen. Für Fresenius bietet dieser Markt die Chance, seine vorhandenen Kompetenzen im Pharmageschäft zu nutzen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Besonders wichtig ist dabei die Skalierbarkeit: Gelingt es, mehrere erfolgreiche Produkte international zu vermarkten, könnten Umsatz und Ergebnis langfristig deutlich wachsen. Allerdings erfordert das Geschäft erhebliche Investitionen in Entwicklung, Zulassung, Produktion und Vertrieb. Hinzu kommt ein intensiver Wettbewerb. Barclays und Analyst Hassan Al-Wakeel beurteilen die langfristigen Perspektiven dennoch positiv. Das bestätigte Rating "overweight" zeigt, dass die Investmentbank die Chancen höher gewichtet als die damit verbundenen Unsicherheiten.
Starke Quartalszahlen liefern zusätzliche Argumente
Die positive Einschätzung von Barclays trifft auf einen Konzern, der bereits operative Fortschritte vorweisen kann. Im dritten Quartal 2026 steigerte Fresenius den Konzernumsatz auf 5,803 Milliarden Euro. Organisch entsprach dies einem Wachstum von 5 Prozent. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen erreichte 638 Millionen Euro und verbesserte sich währungsbereinigt um 10 Prozent. Noch deutlicher fiel der Anstieg beim Kern-Konzernergebnis aus, das auf 403 Millionen Euro zulegte. Das Kern-Ergebnis je Aktie erhöhte sich währungsbereinigt um 14 Prozent auf 0,72 Euro. Diese Zahlen zeigen, dass Fresenius seine operative Entwicklung auch unabhängig von den langfristigen Biosimilar-Perspektiven verbessert. Besonders wichtig ist die Kombination aus Umsatzwachstum und steigender Profitabilität. Sie deutet darauf hin, dass die laufende Transformation des Gesundheitskonzerns zunehmend wirtschaftliche Ergebnisse liefert. Für die Bewertung der Fresenius-Aktie bildet dieses operative Fundament eine wichtige Grundlage.
Fresenius Kabi: Der Wachstumsmotor gewinnt an Bedeutung
Eine zentrale Rolle spielt Fresenius Kabi. Der Geschäftsbereich umfasst unter anderem klinische Ernährung, Infusionstherapien, intravenös verabreichte Arzneimittel und Biopharma-Produkte. Im dritten Quartal 2026 erzielte Fresenius Kabi einen Umsatz von 2,304 Milliarden Euro. Das organische Wachstum lag bei 6 Prozent. Die operative Entwicklung zeigt, dass der Geschäftsbereich bereits heute wichtige Beiträge zum Konzernergebnis liefert. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Fresenius bei Kabi weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge soll das obere Ende der prognostizierten Spanne von 16,5 bis 17,0 Prozent erreichen. Die geplante Ausweitung des Biosimilar-Geschäfts könnte diese Entwicklung langfristig ergänzen. Genau hier setzt die Aktienanalyse von Barclays an: Hassan Al-Wakeel sieht im Ausbau des Biopharma-Geschäfts die Möglichkeit, zusätzliche profitable Wachstumsquellen zu erschließen. Das Kursziel 65 Euro spiegelt damit auch die Erwartung wider, dass Fresenius Kabi langfristig an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnt.
Fresenius Helios: Das Krankenhausgeschäft bleibt ein Stabilitätsanker
Neben dem Pharmageschäft ist Fresenius mit Helios einer der bedeutenden Krankenhausbetreiber Europas. Im dritten Quartal 2026 erzielte Fresenius Helios einen Umsatz von 3,405 Milliarden Euro und ein organisches Wachstum von 5 Prozent. Damit liefert der Krankenhausbereich weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität des Konzerns. Krankenhäuser profitieren grundsätzlich von einer langfristig hohen Nachfrage nach medizinischer Versorgung. Gleichzeitig stehen sie unter erheblichem Kostendruck, etwa durch steigende Personalausgaben, Energiepreise und regulatorische Veränderungen. Für Fresenius besteht die Herausforderung darin, die Versorgungsqualität zu sichern und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit seiner Einrichtungen zu verbessern. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management bei Helios eine EBIT-Marge zwischen 10,0 und 10,5 Prozent. Die operative Entwicklung des Krankenhausgeschäfts bleibt damit ein wichtiger Faktor für die Fresenius-Aktie, auch wenn Barclays in seiner aktuellen Aktienanalyse besonders die Chancen im Biosimilar-Segment hervorhebt.
Fresenius hebt die Erwartungen an die Profitabilität an
Ein weiterer positiver Faktor ist der verbesserte Ausblick des Managements. Fresenius erwartet für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin ein organisches Umsatzwachstum zwischen 4 und 7 Prozent. Beim währungsbereinigten Kern-Ergebnis je Aktie rechnet das Unternehmen inzwischen mit einer Entwicklung in der oberen Hälfte der bisherigen Wachstumsspanne von 10 bis 15 Prozent. Gleichzeitig soll die operative Konzernmarge über 11,5 Prozent liegen. Diese Prognosen verdeutlichen, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität Wirkung zeigen. Für Anleger ist dies von besonderer Bedeutung, weil steigende Margen langfristig einen erheblichen Einfluss auf den Unternehmenswert haben können. Die Aktienanalyse von Barclays verbindet die bestehenden operativen Fortschritte mit den zusätzlichen Perspektiven des Biosimilar-Geschäfts. Analyst Hassan Al-Wakeel sieht insbesondere in der langfristigen Ertragskraft dieses Bereichs einen Faktor, der nach seiner Einschätzung bislang nicht ausreichend in der Bewertung der Fresenius-Aktie berücksichtigt wird.
Welche Risiken bedrohen das Kursziel 65 Euro?
Trotz des bestätigten Ratings "overweight" sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Das langfristige Biosimilar-Potenzial hängt von erfolgreichen Produktentwicklungen, behördlichen Zulassungen und einer wirtschaftlich attraktiven Vermarktung ab. Verzögerungen oder Rückschläge könnten die erwarteten Umsatzbeiträge erheblich verändern. Auch der Wettbewerb dürfte intensiv bleiben, weil mehrere internationale Pharmaunternehmen um Marktanteile kämpfen. Hinzu kommen mögliche Preissenkungen im Gesundheitswesen und regulatorische Unsicherheiten. Für Fresenius bestehen darüber hinaus Risiken im Krankenhausgeschäft, insbesondere durch steigende Personal- und Betriebskosten. Auch die Umsetzung der Konzerntransformation verlangt weiterhin Managementkapazitäten und finanzielle Mittel. Besonders wichtig ist die lange Zeitspanne bis 2035, auf die sich das zusätzliche Umsatzpotenzial von 2,5 Milliarden Euro bezieht. Je weiter eine Prognose in die Zukunft reicht, desto größer wird ihre Unsicherheit. Das Kursziel 65 Euro von Barclays ist deshalb als Analystenschätzung und nicht als garantierte zukünftige Kursmarke zu verstehen.
Was bedeutet die Barclays-Aktienanalyse für Anleger?
Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 54,06 Euro und einem Tagesplus von 0,4 Prozent ergibt sich aus dem Kursziel 65 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,2 Prozent. Diese Differenz macht die Fresenius-Aktie für Anleger interessant, die auf eine Fortsetzung der operativen Verbesserung und den erfolgreichen Ausbau des Biopharma-Geschäfts setzen. Allerdings ist zwischen kurzfristigen Ergebnistreibern und langfristigen Wachstumsszenarien zu unterscheiden. Die aktuellen Quartalszahlen liefern bereits messbare Fortschritte, während die von Barclays erwarteten zusätzlichen Umsätze im Biosimilar-Geschäft erst über mehrere Jahre entstehen könnten. Analyst Hassan Al-Wakeel sieht in der Kooperation mit WuXi Biologics einen strategischen Wendepunkt. Das Rating "overweight" signalisiert seine positive Einschätzung der Aktie. Dennoch sollten Anleger berücksichtigen, dass selbst attraktive Wachstumsprognosen durch regulatorische Hürden, steigende Kosten oder einen intensiveren Wettbewerb beeinträchtigt werden können.
Fazit: Fresenius könnte vor einer neuen Wachstumsphase stehen
Die Fresenius-Aktienanalyse von Barclays vom 16. November 2026 liefert eine bemerkenswerte Perspektive auf den Gesundheitskonzern. Analyst Hassan Al-Wakeel hebt das Kursziel von 58,50 auf 65 Euro an und bestätigt das Rating "overweight". Ausschlaggebend ist insbesondere die strategische Zusammenarbeit mit WuXi Biologics, die Fresenius langfristig zu einem bedeutenden Anbieter im internationalen Biosimilar-Markt machen könnte. Das von Barclays erwartete zusätzliche Umsatzpotenzial von 2,5 Milliarden Euro bis 2035 verdeutlicht die wirtschaftliche Dimension dieser Entwicklung. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Quartalszahlen, dass Fresenius bereits heute operative Fortschritte erzielt und seine Profitabilität verbessert. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr ausschließlich, ob der Konzern seine Transformation erfolgreich fortsetzen kann, sondern wie groß die zusätzlichen Ertragsmöglichkeiten im Biopharma-Geschäft tatsächlich werden. Mit dem Kursziel 65 Euro sieht Barclays gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial. Ob dieses Potenzial ausgeschöpft wird, hängt von der weiteren operativen Entwicklung und der erfolgreichen Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie ab. Für Anleger bleibt Fresenius damit ein spannender Gesundheitswert, dessen Zukunft zunehmend auch von der Entwicklung innovativer Arzneimittel geprägt werden könnte.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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