Die Fresenius-Aktienanalyse von Barclays vom 16. November 2026 liefert eine bemerkenswerte Perspektive auf den Gesundheitskonzern. Analyst Hassan Al-Wakeel hebt das Kursziel von 58,50 auf 65 Euro an und bestätigt das Rating "overweight". Ausschlaggebend ist insbesondere die strategische Zusammenarbeit mit WuXi Biologics, die Fresenius langfristig zu einem bedeutenden Anbieter im internationalen Biosimilar-Markt machen könnte. Das von Barclays erwartete zusätzliche Umsatzpotenzial von 2,5 Milliarden Euro bis 2035 verdeutlicht die wirtschaftliche Dimension dieser Entwicklung. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Quartalszahlen, dass Fresenius bereits heute operative Fortschritte erzielt und seine Profitabilität verbessert. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr ausschließlich, ob der Konzern seine Transformation erfolgreich fortsetzen kann, sondern wie groß die zusätzlichen Ertragsmöglichkeiten im Biopharma-Geschäft tatsächlich werden. Mit dem Kursziel 65 Euro sieht Barclays gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial. Ob dieses Potenzial ausgeschöpft wird, hängt von der weiteren operativen Entwicklung und der erfolgreichen Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie ab. Für Anleger bleibt Fresenius damit ein spannender Gesundheitswert, dessen Zukunft zunehmend auch von der Entwicklung innovativer Arzneimittel geprägt werden könnte.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.