Der Analysedienst Trefis ordnet den Montag, 16. November, so ein: Die Aktie verlor 6,8 Prozent, während der S&P 500 um 1,9 Prozent nachgab. Südkupfer-Konkurrent Southern Copper büßte 6,2 Prozent ein, Teck 5,0 Prozent. Trefis folgert, Freeport habe sich mit den Kupferwerten bewegt und nicht aus eigenem Anlass. Zusätzlich meldete Barron's am 18. November, Kupfer falle auf Mehrmonatstiefs, weil Wetten auf KI-Rechenzentren zurückgenommen würden. Im Kern hängt die Freeport-McMoRan Aktie damit am Preis des Metalls und an der Risikostimmung.

Der Hebel ist erheblich. Nach Angaben von Trefis zur Telefonkonferenz vom 27. Oktober bringt jede Veränderung des Kupferpreises um 0,10 Dollar je Pfund rund 390 Millionen Dollar EBITDA in den Jahren 2027 und 2028. Für das vierte Quartal erwartet das Management laut derselben Quelle 17 Prozent höhere Kupferverkäufe als im dritten Quartal. Die Zahlen für das vierte Quartal sollen im Januar 2027 vorliegen.