Die Freeport-McMoRan Aktie (ISIN: US35671D8570, FSE: FPMB, NYSE: FCX) schloss am Donnerstag, 19. November 2026, nach den Daten von Fox Business (Stand 15:59 Uhr New Yorker Zeit) vermutlich bei 49,08 US-Dollar, ein Minus von 4,6 Prozent. Auf Wochensicht verliert der Titel rund 13 Prozent, auf Monatssicht rund 26 Prozent, und liegt damit rund 39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von etwa 80 Dollar. Der Kupferpreis notiert am Freitag bei rund 5,58 Dollar je Pfund und damit etwa 15 Prozent im Monatsminus (Trading Economics, 20. November 2026, Mittag, kein exakter Zeitstempel).
Freeport-McMoRan Aktie: Minus 26 Prozent in einem Monat, Kupferprämie von 158 Dollar und Indonesiens 70-Prozent-Ansage - Wie viel davon steckt schon im Kurs?
Die Freeport-McMoRan Aktie hat binnen eines Monats rund 26 Prozent verloren. Während der Kupferpreis fällt, bietet Freeport Indonesia Kupfer aus der Manyar-Schmelze mit 158 Dollar Aufschlag an China an. Zugleich verunsichert Indonesiens Präsident die Bergbaubranche mit einer 70-Prozent-Vorgabe für den Staat.
Doch hinter dem Kursrutsch laufen zwei gegenläufige Geschichten: Kupfer wird am physischen Markt knapp, während Anleger über den Preis und über politische Risiken in Indonesien streiten.
Der Auslöser
Warum fällt die Freeport-McMoRan Aktie? Der Kupferpreis zieht sie mit.
Der Analysedienst Trefis ordnet den Montag, 16. November, so ein: Die Aktie verlor 6,8 Prozent, während der S&P 500 um 1,9 Prozent nachgab. Südkupfer-Konkurrent Southern Copper büßte 6,2 Prozent ein, Teck 5,0 Prozent. Trefis folgert, Freeport habe sich mit den Kupferwerten bewegt und nicht aus eigenem Anlass. Zusätzlich meldete Barron's am 18. November, Kupfer falle auf Mehrmonatstiefs, weil Wetten auf KI-Rechenzentren zurückgenommen würden. Im Kern hängt die Freeport-McMoRan Aktie damit am Preis des Metalls und an der Risikostimmung.
Der Hebel ist erheblich. Nach Angaben von Trefis zur Telefonkonferenz vom 27. Oktober bringt jede Veränderung des Kupferpreises um 0,10 Dollar je Pfund rund 390 Millionen Dollar EBITDA in den Jahren 2027 und 2028. Für das vierte Quartal erwartet das Management laut derselben Quelle 17 Prozent höhere Kupferverkäufe als im dritten Quartal. Die Zahlen für das vierte Quartal sollen im Januar 2027 vorliegen.
Was steckt hinter dem Kupferaufschlag von 158 Dollar je Tonne?
Laut Reuters (über Kitco, 18. November) bietet Freeport Indonesia Kupfer aus der Manyar-Schmelze mit einem Aufschlag von 158 Dollar je Tonne auf den LME-Preis an chinesische Käufer an, für das Jahr 2027. Die Quelle beruht auf zwei nicht genannten Marktteilnehmern; Freeport äußerte sich zunächst nicht. Die Schmelze hat eine Kapazität von 480.000 Tonnen pro Jahr, erstmals wird ihr Kupferkathoden-Absatz jährlich vermarktet. Die Produktion war nach einem Erdrutsch im Grasberg-Bergwerk im September 2025 gedrosselt worden.
Der Kontext sind enge Märkte: Die Börsenbestände in China decken laut Reuters weniger als einen Tagesverbrauch, die Yangshan-Prämie sprang am Dienstag auf einen Rekord von 350 Dollar je Tonne. Die LME-Lagerbestände liegen laut Trading Economics bei rund 320.000 Tonnen nach 205.000 Tonnen im August. UBS rechnet laut einer Kitco-Meldung vom 19. November mit einem Kupferpreis von 15.500 Dollar je Tonne im Jahr 2027, eine Fremdmeinung, die keine Prognose von aktiencheck.de ist.
|Kennzahl
|Stand
|Freeport-McMoRan Aktie (USD)
|49,08 (19.11.)
|Aktie, Tag / Woche / Monat
|–4,6 % / –13,2 % / –26,0 %
|52-Wochen-Spanne (USD)
|38,85 bis 80,24
|Kupferpreis (USD je Pfund)
|5,58 (20.11., –0,9 %)
|Kupfer-Rekord (USD je Pfund)
|6,85 (September 2026)
Aktienkurs wahrscheinlich Schlusskurs 19.11. (Fox-Daten widersprüchlich). Kupfer: Kontraktpreis, kein exakter Zeitstempel.
Quelle: Fox Business, Trading Economics, 19./20.11.2026
Was bedeutet Indonesiens 70-Prozent-Vorgabe für Freeport?
Präsident Prabowo Subianto sagte laut Reuters vom 16. November, bei allen Bergbaulizenzen müssten mindestens 70 Prozent dem Staat zugutekommen, notfalls sollten Anteile staatlich kontrolliert werden. Der Präsidentenpalast präzisierte, gemeint seien die Erträge aus der Verwaltung der Lizenzen. Wie die 70 Prozent berechnet werden, blieb offen. Der Rohstoffindex der Jakarta-Börse verlor seit den Äußerungen laut Reuters 6,2 Prozent. Ein Analyst schätzt laut Reuters, dass die Nettogewinne privater Bergbauunternehmen um bis zu die Hälfte sinken könnten, die von Inhabern spezieller Bergbaulizenzen um bis zu ein Drittel. Das sind Schätzungen für die Branche, nicht für Freeport. Keine der gelesenen Quellen äußert sich konkret zu Freeports indonesischer Tochter; die Wirkung auf FCX ist daher offen.
Welche Termine sind für die Freeport-McMoRan Aktie wichtig?
Anleger beobachten den Kupferpreis, die Details zur indonesischen 70-Prozent-Vorgabe, Meldungen zum Grasberg-Hochlauf und die Berichte zum vierten Quartal im Januar 2027. Ein Blick auf weitere Meldungen zeigt: Kitco berichtete am 5. November über eine Investition von 4,5 Milliarden Dollar in das Bagdad-Projekt und am 13. November über den Kauf von 51 Prozent am Projekt Aurora West für 77 Millionen Dollar (Schlagzeilen, nicht im Detail geprüft).
Häufige Fragen zur Freeport-McMoRan Aktie
Wie hat sich die Freeport-McMoRan Aktie zuletzt entwickelt? Sie schloss laut Fox Business vermutlich bei 49,08 Dollar, rund 26 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat.
Wovon hängt die Aktie ab? Vor allem vom Kupferpreis: Laut Trefis entsprechen 0,10 Dollar je Pfund rund 390 Millionen Dollar EBITDA in den Jahren 2027 und 2028.
Was ist der Manyar-Aufschlag? Freeport Indonesia bietet Manyar-Kupfer für 2027 mit 158 Dollar je Tonne über dem LME-Preis an China an (Reuters, 18. November).
Wie wirkt sich die 70-Prozent-Vorgabe aus? Offen. Quellen nennen keine konkrete Wirkung auf Freeport.
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