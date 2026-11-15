Für Dividendenjäger ist freenet einer der spannendsten Werte im MDAX. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter aus Büdelsdorf garantiert bis 2028 mindestens 2 Euro je Aktie und hat sich gerade mit Telefónica auf eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt. Die freenet-Aktie gewann in dieser Woche 4,71 Prozent und schloss am Freitag bei 24,44 Euro. Diese freenet Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die hohe Ausschüttung ist und was die freenet Aktienprognose bestimmt.
freenet Aktienanalyse: 8 Prozent Dividendenrendite, neuer Telefónica-Pakt – Comeback der Dividendenperle?
freenet garantiert bis 2028 mindestens 2 Euro Dividende je Aktie, hat sich mit Telefónica auf eine langfristige Zusammenarbeit verständigt und wächst mit waipu.tv. Die freenet-Aktie gehört zu den MDAX-Gewinnern der Woche, liegt auf Jahressicht aber noch deutlich im Minus. Unsere freenet Aktienanalyse zeigt, wie sicher die Dividende ist und was die freenet Aktienprognose bestimmt.
FNTNFNTN
Steckbrief
- Unternehmen
- freenet AG
- Sitz
- Büdelsdorf
- Ticker
- FNTN (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 24,44 Euro
- Börsenwert
- rund 2,9 Milliarden Euro
- KGV
- rund 12
- Dividende für 2025
- 2,07 Euro je Aktie
- Marken
- mobilcom-debitel, klarmobil, waipu.tv
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Mobilfunk ohne eigenes Netz, TV als Wachstumsmotor
Die freenet Aktie lebt von einem einfachen Versprechen: verlässlich hohe Ausschüttungen.
freenet verkauft Mobilfunkverträge über die Netze der großen Betreiber und betreibt mit waipu.tv einen der größten Internet-TV-Dienste Deutschlands. Mit dem Zukauf von mobilezone Deutschland hat der Konzern sein Vertriebsnetz erweitert. Zuletzt sorgte eine wichtige Nachricht für Erleichterung: freenet und Telefónica haben die wirtschaftlichen Eckpunkte einer langfristigen Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit vereinbart, ein detailliertes Term Sheet wurde am 10. November unterzeichnet.
Die Zahlen
Umsatz zugekauft, Ergebnis unter Druck
Für jede freenet Aktienanalyse zählt nicht der Umsatz, sondern der freie Mittelzufluss – er finanziert die Dividende.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz vor allem durch die Übernahme von mobilezone Deutschland um 25,2 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro. Operatives Ergebnis und Gewinn gingen dagegen zurück. Für das Gesamtjahr rechnet freenet mit einem negativen Sondereffekt von rund 50 Millionen Euro, der nach Unternehmensangaben bereits in der Prognose berücksichtigt ist. Im Mobilfunk erwartet freenet ein bereinigtes EBITDA von 390 bis 420 Millionen Euro, im Internet-TV von 45 bis 55 Millionen Euro.
freenet: Dividende je Aktie
Euro
Quelle: freenet; 2026 garantierte Mindestdividende
Daten als Tabelle
|Jahr
|Dividende
|2023
|1,77
|2024
|1,97
|2025
|2,07
|2026 (mindestens)
|2
Der Ausblick
Prognose bestätigt, Dividende garantiert
Der Vorstand hält an der Prognose für 2026 fest: ein bereinigtes EBITDA von 500 bis 530 Millionen Euro und ein bereinigter Free Cashflow von 270 bis 300 Millionen Euro. Für die Jahre 2026 bis 2028 garantiert freenet eine Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie – oder alternativ 80 Prozent des bereinigten Free Cashflows. Für 2025 hatte freenet 2,07 Euro gezahlt, die fünfte Erhöhung in Folge.
Die Bewertung
Rund 8 Prozent Rendite: Chance oder Warnsignal?
Mit einer Dividendenrendite von rund 8 Prozent gehört die freenet Aktie zu den ertragsstärksten Werten im MDAX. Das KGV liegt bei rund 12. Eine so hohe Rendite zeigt aber auch, dass der Markt an der langfristigen Wachstumsfähigkeit zweifelt. Die Mindestdividende gibt bis 2028 Planungssicherheit.
Die Analysten
Gespaltene Meinungen
Die Analysten sind uneins. Die Kursziele reichen von 23 bis 33 Euro, der Median liegt bei rund 26,75 Euro. Berenberg sah die Aktie zu Jahresbeginn mit „Buy“ und 36 Euro, die UBS empfahl dagegen den Verkauf. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
freenet Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Telefónica-Deal schafft Klarheit
Der Vertrag wird unterzeichnet, waipu.tv wächst weiter. Dann könnte die Aktie Richtung 28 Euro steigen.
Szenario 2: Dividendenwert seitwärts
Stabile Zahlen, garantierte Ausschüttung. Die Aktie pendelt zwischen 22 und 27 Euro.
Szenario 3: Cashflow enttäuscht
Der Free Cashflow sinkt, Zweifel an der Dividende nach 2028 wachsen. Dann droht ein Rückfall unter 22 Euro.
Häufige Fragen zur freenet Aktienanalyse
Wie hoch ist die Dividende der freenet Aktie?
Für 2025 zahlte freenet 2,07 Euro. Für 2026 bis 2028 sind mindestens 2,00 Euro je Aktie garantiert.
Was erwartet freenet für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA von 500 bis 530 Millionen Euro und einen bereinigten Free Cashflow von 270 bis 300 Millionen Euro.
Was ist waipu.tv?
Der Internet-TV-Dienst von freenet und einer der Wachstumstreiber des Konzerns.
Warum ist der Telefónica-Deal wichtig?
Weil freenet über das Netz von Telefónica Mobilfunk anbietet und eine langfristige Vereinbarung Planungssicherheit schafft.
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