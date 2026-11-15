freenet Aktienanalyse: 8 Prozent Dividendenrendite, neuer Telefónica-Pakt – Comeback der Dividendenperle?

Für Dividendenjäger ist freenet einer der spannendsten Werte im MDAX. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter aus Büdelsdorf garantiert bis 2028 mindestens 2 Euro je Aktie und hat sich gerade mit Telefónica auf eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt. Die freenet-Aktie gewann in dieser Woche 4,71 Prozent und schloss am Freitag bei 24,44 Euro. Diese freenet Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die hohe Ausschüttung ist und was die freenet Aktienprognose bestimmt.