Die freenet-Aktie (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) könnte vor einer spannenden Neubewertung stehen! Während der Telekommunikationskonzern mit steigenden Kundenzahlen, einem wachsenden Streaminggeschäft und einem robusten freien Cashflow überzeugt, sorgt Deutsche Bank Research mit einer positiven Aktienanalyse für Aufmerksamkeit. Analystin Olivia Pulvermacher bestätigt in ihrer am 16. November 2026 veröffentlichten Einschätzung das Rating "buy" und hält am unveränderten Kursziel 29 Euro fest. Besonders interessant: Die freenet-Aktie notiert aktuell bei 24,52 Euro auf Xetra und gewinnt 0,3 Prozent. Bis zum Kursziel 29 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 18,3 Prozent. Deutsche Bank Research bewertet insbesondere die jüngsten Kundenzuwächse und strategischen Entwicklungen positiv. Doch hinter den starken Wachstumszahlen verbergen sich auch Herausforderungen. Während der Umsatz kräftig steigt, steht das operative Ergebnis unter Druck. Für Anleger stellt sich deshalb die entscheidende Frage: Ist die freenet-Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen eine unterschätzte Gelegenheit, oder könnten steigende Kosten die erhoffte Kurserholung ausbremsen?
freenet Aktie: Warum Deutsche Bank trotz Risiken optimistisch bleibt
Startet jetzt das Comeback?
freenet-Aktienanalyse: Deutsche Bank Research bestätigt Rating "buy"
Die aktuelle freenet-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 16. November 2026 enthält eine klare Botschaft. Analystin Olivia Pulvermacher bestätigt das Rating "buy" und hält am unveränderten Kursziel 29 Euro fest. Anlass der Einschätzung sind die jüngsten Quartalszahlen des Telekommunikationsunternehmens. Nach der veröffentlichten Zusammenfassung beurteilt Olivia Pulvermacher insbesondere die Kundenzuwächse und strategischen Entwicklungen als beruhigend. Diese Einschätzung ist bemerkenswert, weil die operative Ergebnisentwicklung zuletzt nicht ausschließlich positiv ausfiel. Deutsche Bank Research sieht offenbar genügend Fortschritte bei der Kundenbasis und der langfristigen Geschäftsausrichtung, um an der Kaufempfehlung festzuhalten. Das Rating "buy" signalisiert Zuversicht, während das Kursziel 29 Euro gegenüber dem aktuellen Aktienkurs weiteres Potenzial erkennen lässt. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass sich aus einer positiven Analystenbewertung keine Garantie für steigende Kurse ableiten lässt.
freenet-Aktie bei 24,52 Euro: 18,3 Prozent bis zum Kursziel
Die Bewertungslücke ist deutlich. Zwischen dem aktuellen Xetra-Kurs von 24,52 Euro und dem Kursziel 29 Euro von Deutsche Bank Research liegen 4,48 Euro je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 18,3 Prozent. Für Anleger ist diese Größenordnung interessant, insbesondere angesichts der stabilen Kundenbasis und der Cashflow-Orientierung des Unternehmens. Allerdings beruhen Analystenkursziele auf Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Sollten die operativen Ergebnisse schwächer ausfallen oder zusätzliche Kosten entstehen, könnte sich die Bewertung verändern. Deutsche Bank Research-Analystin Olivia Pulvermacher bleibt dennoch optimistisch. Das bestätigte Rating "buy" zeigt, dass die Bank die jüngsten Entwicklungen insgesamt positiv einordnet. Entscheidend wird sein, ob freenet ihre steigende Kundenzahl in nachhaltiges Ergebniswachstum umwandeln kann.
freenet steigert Umsatz um 25 Prozent – doch der Gewinn steht unter Druck
Die Neunmonatszahlen von freenet zeigen ein differenziertes Bild. In den ersten neun Monaten 2026 erhöhte sich der Konzernumsatz um 25,2 Prozent auf 2,290 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war die Integration von mobilezone Deutschland. Allerdings entwickelte sich die Profitabilität schwächer. Das bereinigte EBITDA sank um 5,7 Prozent von 395,1 auf 372,5 Millionen Euro. Damit zeigt sich, dass ein kräftiges Umsatzwachstum nicht automatisch zu höheren operativen Gewinnen führt. Die Integration neuer Geschäftsaktivitäten kann zusätzliche Erlöse bringen, zugleich aber die Kostenstruktur verändern. Für die freenet-Aktie ist deshalb entscheidend, wie sich Umsatzwachstum und Profitabilität in den kommenden Quartalen entwickeln. Die positive Aktienanalyse von Deutsche Bank Research verdeutlicht, dass Olivia Pulvermacher trotz des Ergebnisrückgangs die strategische Entwicklung und die Kundengewinne als wichtige positive Faktoren bewertet.
freenet gewinnt 220.000 Kunden – Deutsche Bank Research bleibt zuversichtlich
Ein besonders wichtiger Faktor für die positive Einschätzung ist das Kundenwachstum. Zum 30. September 2026 verfügte freenet über insgesamt rund 10,216 Millionen Kunden. Gegenüber dem Jahresende 2025 entspricht dies einem Zuwachs von rund 220.000 beziehungsweise 2,2 Prozent. Die Zahl der Postpaid-Kunden stieg um 104.000 auf 8,345 Millionen. Hinzu kamen 544.000 Postpaid-Verträge im Reselling-Geschäft. Diese Entwicklung ist für freenet von großer Bedeutung, weil langfristige Mobilfunkverträge regelmäßig wiederkehrende Umsätze ermöglichen können. Gleichzeitig entstehen Möglichkeiten, zusätzliche Dienstleistungen an bestehende Kunden zu verkaufen. Allerdings ist nicht allein die Zahl der Kunden entscheidend. Ebenso wichtig sind die durchschnittlichen Erlöse pro Kunde und die Kosten der Kundenbetreuung. Deutsche Bank Research-Analystin Olivia Pulvermacher hebt die Kundenzuwächse ausdrücklich als positiven Bestandteil ihrer Aktienanalyse hervor. Das unveränderte Rating "buy" und das Kursziel 29 Euro unterstreichen diese Einschätzung.
waipu.tv wächst weiter: Streaminggeschäft wird immer wichtiger
Besonders interessant ist die Entwicklung von waipu.tv. Die Zahl der Abonnenten erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2026 um rund 116.000 auf 1,871 Millionen. Das entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent gegenüber dem Jahresende 2025. Gleichzeitig verbesserte sich die Profitabilität des IPTV-Segments deutlich. Das bereinigte EBITDA stieg um 20,3 Prozent auf 29,5 Millionen Euro. Der Segmentumsatz erhöhte sich dagegen lediglich um 0,4 Prozent auf 161,1 Millionen Euro. Diese Zahlen zeigen, dass waipu.tv seine Ertragskraft trotz vergleichsweise stabiler Umsätze verbessern konnte. Für die langfristige Entwicklung der freenet-Aktie könnte dies wichtig werden. Streaming- und IPTV-Dienstleistungen ermöglichen zusätzliche wiederkehrende Einnahmen und können die Abhängigkeit vom klassischen Mobilfunkgeschäft reduzieren. Allerdings ist der Wettbewerb intensiv. Internationale Streamingplattformen, Kabelnetzbetreiber und andere TV-Anbieter kämpfen um die Aufmerksamkeit der Kunden. Für freenet wird deshalb entscheidend sein, das Wachstum von waipu.tv profitabel fortzusetzen.
freenet und Telefónica: Neue Partnerschaft soll Risiken reduzieren
Ein strategisch wichtiger Schritt betrifft die Zusammenarbeit mit Telefónica Deutschland. Beide Unternehmen haben die Grundlage für eine weitere zehnjährige Partnerschaft geschaffen. Die langfristige Zusammenarbeit ist für freenet besonders relevant, weil der Konzern als Mobilfunkanbieter auf leistungsfähige Netzinfrastrukturen angewiesen ist. Verbesserte Vertragsbedingungen können die Planbarkeit des Geschäfts unterstützen und wirtschaftliche Unsicherheiten reduzieren. Bereits am 11. November hatte Deutsche Bank Research in einer separaten Einschätzung darauf hingewiesen, dass verbesserte Vertragsbedingungen mit Telefónica Deutschland Bedenken hinsichtlich der Gewinnentwicklung vermindern könnten. Dieser frühere Kommentar stammte von Analyst Lars Vom-Cleff. Die aktuelle Aktienanalyse vom 16. November stammt dagegen von Olivia Pulvermacher. Sie hebt insbesondere die Kundenzuwächse und strategischen Fortschritte hervor. Für die freenet-Aktie ist die langfristige Partnerschaft ein wichtiger Faktor, weil sie die Grundlage für das weitere Mobilfunkgeschäft stärkt.
freenet-Mobilfunkgeschäft: Warum das EBITDA deutlich zurückgeht
Die operative Entwicklung im Mobilfunksegment zeigt allerdings auch erhebliche Herausforderungen. Das bereinigte EBITDA sank in den ersten neun Monaten 2026 um 10,6 Prozent auf 286,3 Millionen Euro. Ein wesentlicher Grund war eine zusätzliche Belastung aus einer bestehenden kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber. Dieser Effekt belief sich im Neunmonatszeitraum auf rund 32 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Vorstand eine Belastung von ungefähr 50 Millionen Euro. Nach Unternehmensangaben ist dieser Effekt bereits vollständig in der Jahresprognose berücksichtigt und verändert die langfristige Ertragskraft des zugrunde liegenden Mobilfunkgeschäfts nicht. Für Anleger ist diese Einordnung wichtig. Sollte es sich tatsächlich um eine vorübergehende Belastung handeln, könnte sich die Profitabilität in den kommenden Jahren wieder verbessern. Allerdings muss freenet diese Erwartung durch entsprechende Geschäftsergebnisse bestätigen. Das Kursziel 29 Euro von Deutsche Bank Research setzt voraus, dass sich die operative Entwicklung insgesamt positiv gestaltet.
freenet überzeugt mit 233 Millionen Euro freiem Cashflow
Ein besonders wichtiger Pluspunkt ist die Cashflow-Entwicklung. In den ersten neun Monaten 2026 erwirtschaftete freenet einen bereinigten Free Cashflow von 233,3 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig verbesserte sich die Cash Conversion von 57,5 auf 62,7 Prozent. Diese Kennzahl verdeutlicht, welcher Anteil des bereinigten EBITDA in freien Cashflow umgewandelt wird. Für Anleger ist dies besonders relevant, weil der freie Cashflow die finanzielle Grundlage für Dividenden, Investitionen und den Schuldenabbau bildet. Ein Unternehmen kann hohe Umsätze und Gewinne ausweisen, ohne entsprechend viel liquide Mittel zu erwirtschaften. Bei freenet zeigt sich dagegen eine robuste Mittelzuflussentwicklung, obwohl das bereinigte EBITDA zurückging. Für die langfristige Bewertung der freenet-Aktie bleibt entscheidend, ob das Unternehmen diese Cashflow-Stärke bewahren kann.
freenet bestätigt Jahresprognose 2026
Trotz der Ergebnisbelastungen hält freenet an der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Der Vorstand erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 530 Millionen Euro. Der bereinigte Free Cashflow soll zwischen 270 und 300 Millionen Euro liegen. Für das Mobilfunksegment wird ein bereinigtes EBITDA von 390 bis 420 Millionen Euro erwartet. Im IPTV-Geschäft liegt die Prognose bei 45 bis 55 Millionen Euro. Für den Bereich Sonstige und Holding rechnet das Unternehmen mit 65 bis 75 Millionen Euro. Die bestätigte Prognose ist ein wichtiges Stabilitätssignal. Sie zeigt, dass das Management die bisherigen Ziele trotz der Belastungen im Mobilfunkgeschäft weiterhin für erreichbar hält. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass der Konzern im Schlussquartal noch einen erheblichen Ergebnisbeitrag erwirtschaften muss. Für die freenet-Aktie dürfte deshalb entscheidend sein, ob das Unternehmen seine Prognosen tatsächlich erfüllt und welche Perspektiven sich für 2027 ergeben.
freenet-Aktie: Welche Risiken könnten die Erholung bremsen?
Trotz der positiven Aktienanalyse von Deutsche Bank Research bestehen mehrere Risiken. Erstens könnte die Profitabilität des Mobilfunkgeschäfts länger unter Druck bleiben als erwartet. Zweitens ist die Abhängigkeit von Netzbetreibern ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Veränderungen bei Vertragsbedingungen und Vorleistungskosten können die Ergebnisse beeinflussen. Drittens bleibt der Wettbewerb im deutschen Mobilfunkmarkt intensiv. Aggressive Tarifangebote könnten die durchschnittlichen Erlöse je Kunde belasten. Viertens muss waipu.tv sein Wachstum in einem umkämpften Streamingmarkt fortsetzen. Hinzu kommen Integrationsrisiken im Zusammenhang mit übernommenen Geschäftsaktivitäten. Auch die Entwicklung des freien Cashflows verdient Aufmerksamkeit, da sie für die finanzielle Flexibilität und mögliche Ausschüttungen wichtig ist. Das Kursziel 29 Euro von Deutsche Bank Research ist deshalb eine Analystenprognose und keine Garantie für Kursgewinne. Anleger sollten die Chancen stets im Zusammenhang mit den bestehenden Risiken betrachten.
freenet-Aktie: Was könnte den nächsten Kursschub auslösen?
Mehrere Entwicklungen könnten die freenet-Aktie unterstützen. Besonders wichtig wäre eine Stabilisierung der operativen Gewinne im Mobilfunkgeschäft. Sollte sich die Belastung aus der bestehenden Netzbetreibervereinbarung wie angekündigt als vorübergehend erweisen, könnte dies die zukünftige Profitabilität verbessern. Auch weiteres Kundenwachstum wäre positiv. Die steigende Zahl der Postpaid-Kunden schafft eine Grundlage für wiederkehrende Umsätze. Hinzu kommen die Fortschritte bei waipu.tv. Sollte das IPTV-Geschäft seine Profitabilität weiter steigern, könnte es einen wachsenden Beitrag zum Konzernergebnis leisten. Schließlich bleibt die Cashflow-Entwicklung ein wichtiger Faktor. Deutsche Bank Research-Analystin Olivia Pulvermacher bewertet die jüngsten Kundenzuwächse und strategischen Fortschritte positiv. Das bestätigte Rating "buy" und das Kursziel 29 Euro zeigen, dass die Investmentbank der freenet-Aktie weiterhin Potenzial zutraut.
freenet-Aktienanalyse: Fazit – Deutsche Bank Research bleibt bei 29 Euro
Die freenet-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 16. November 2026 liefert eine grundsätzlich positive Einschätzung. Analystin Olivia Pulvermacher bestätigt das Rating "buy" und hält am unveränderten Kursziel 29 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 24,52 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 18,3 Prozent. Im Mittelpunkt der Analystenbewertung stehen die Kundenzuwächse und strategischen Entwicklungen des Unternehmens. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern dafür wichtige Argumente. freenet steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 25,2 Prozent auf rund 2,29 Milliarden Euro. Gleichzeitig wuchs die Kundenbasis auf 10,216 Millionen. Besonders erfreulich entwickelte sich waipu.tv mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 20,3 Prozent. Allerdings sank das bereinigte Konzern-EBITDA um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro. Die operative Profitabilität bleibt damit eine zentrale Herausforderung. Positiv ist dagegen der bereinigte Free Cashflow von 233,3 Millionen Euro. Für Anleger wird entscheidend sein, ob freenet die bestätigte Jahresprognose erreicht und die Ergebnisbelastungen im Mobilfunkgeschäft überwinden kann. Deutsche Bank Research-Analystin Olivia Pulvermacher bleibt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 29 Euro optimistisch. Die freenet-Aktie bietet damit rechnerisches Kurspotenzial, muss die positive Investmentthese jedoch durch eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität bestätigen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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