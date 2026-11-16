freenet Aktie: Warum Deutsche Bank trotz Risiken optimistisch bleibt

Die freenet-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 16. November 2026 liefert eine grundsätzlich positive Einschätzung. Analystin Olivia Pulvermacher bestätigt das Rating "buy" und hält am unveränderten Kursziel 29 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 24,52 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 18,3 Prozent. Im Mittelpunkt der Analystenbewertung stehen die Kundenzuwächse und strategischen Entwicklungen des Unternehmens. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern dafür wichtige Argumente. freenet steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 25,2 Prozent auf rund 2,29 Milliarden Euro. Gleichzeitig wuchs die Kundenbasis auf 10,216 Millionen. Besonders erfreulich entwickelte sich waipu.tv mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 20,3 Prozent. Allerdings sank das bereinigte Konzern-EBITDA um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro. Die operative Profitabilität bleibt damit eine zentrale Herausforderung. Positiv ist dagegen der bereinigte Free Cashflow von 233,3 Millionen Euro. Für Anleger wird entscheidend sein, ob freenet die bestätigte Jahresprognose erreicht und die Ergebnisbelastungen im Mobilfunkgeschäft überwinden kann. Deutsche Bank Research-Analystin Olivia Pulvermacher bleibt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 29 Euro optimistisch. Die freenet-Aktie bietet damit rechnerisches Kurspotenzial, muss die positive Investmentthese jedoch durch eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität bestätigen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.