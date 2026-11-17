Die freenet Aktie gehört am Dienstagvormittag zu den TecDAX Gewinnern, wenn auch in bescheidenem Ausmaß: Um 9:45 Uhr notierte das Papier bei 24,60 Euro, ein Plus von 10 Cent oder 0,41 Prozent gegenüber dem Vortagesniveau von 24,50 Euro (Kursdaten laut finanzen.net). Der TecDAX lag zur gleichen Zeit mit 0,62 Prozent im Minus bei 4.042,76 Punkten. Spektakulär ist das nicht, und eine neue Meldung des Büdelsdorfer Konzerns gibt es am Morgen auch nicht. Bemerkenswert ist eher, dass die Aktie in einem Umfeld steht, in dem Chipwerte, Software und Rüstung Federn lassen. Die freenet Aktie (ISIN DE000A0Z2ZZ5, Ticker FNTN) gehört damit zu den wenigen Titeln im Index, die überhaupt zulegen.