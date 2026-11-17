Die freenet Aktie gehört am Dienstagvormittag zu den TecDAX Gewinnern, wenn auch in bescheidenem Ausmaß: Um 9:45 Uhr notierte das Papier bei 24,60 Euro, ein Plus von 10 Cent oder 0,41 Prozent gegenüber dem Vortagesniveau von 24,50 Euro (Kursdaten laut finanzen.net). Der TecDAX lag zur gleichen Zeit mit 0,62 Prozent im Minus bei 4.042,76 Punkten. Spektakulär ist das nicht, und eine neue Meldung des Büdelsdorfer Konzerns gibt es am Morgen auch nicht. Bemerkenswert ist eher, dass die Aktie in einem Umfeld steht, in dem Chipwerte, Software und Rüstung Federn lassen. Die freenet Aktie (ISIN DE000A0Z2ZZ5, Ticker FNTN) gehört damit zu den wenigen Titeln im Index, die überhaupt zulegen.
freenet Aktie: TecDAX Gewinner – Dividendenwert hält sich im schwachen Markt, reicht die Kraft für die 25-Euro-Zone?
Die freenet Aktie zählt am Dienstagvormittag zu den TecDAX Gewinnern, allerdings nur mit einem kleinen Plus von 0,41 Prozent auf 24,60 Euro. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Während Chip- und Rüstungswerte vor den Nvidia-Zahlen nachgeben, hält sich der Mobilfunk- und TV-Anbieter dank Mindestdividende von 2 Euro, solidem Cashflow und Telefónica-Einigung stabil.
Der Hintergrund
Kein Auslöser, aber ein Profil: warum freenet im Abwärtssog stabil bleibt
An Tagen wie diesem zählt weniger die Nachricht als das Geschäftsmodell. Und das ist bei freenet so wenig von Halbleitern abhängig wie kaum ein anderes im TecDAX.
Der Handelstag steht im Zeichen der Nvidia-Zahlen, die der KI-Chipkonzern am Abend vorlegt. Schon am Montag hatte die Nasdaq kräftig verloren, im TecDAX geben heute Infineon, AIXTRON und SAP nach, bei den Rüstungswerten OHB und Hensoldt drücken die Friedensgespräche auf die Kurse. Gefragt sind dagegen Titel mit planbaren Erlösen: Neben freenet liegen auch Deutsche Telekom und United Internet im Plus. Nach Einschätzung der Redaktion ist das kleine Plus der freenet Aktie deshalb vor allem Ausdruck einer defensiven Umschichtung, kein eigenständiges Kaufsignal. Am Montag hatte die Aktie früh noch deutlich höher gestanden, einen Teil dieser Gewinne aber im Tagesverlauf wieder abgegeben.
Die Zahlen
Cashflow stark, Ergebnis schwächer: die zwei Seiten der Neunmonatsbilanz
Die Neunmonatszahlen vom 11. November zeigen ein gemischtes Bild. Der Umsatz stieg um 25,2 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro, getrieben vor allem durch die Integration von mobilezone Deutschland. Das bereinigte EBITDA sank dagegen um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro, im Mobilfunk um 10,6 Prozent. Belastet hat vor allem die bestehende Vereinbarung mit Telefónica Deutschland, die nach neun Monaten rund 32 Millionen Euro kostete und im Gesamtjahr etwa 50 Millionen Euro kosten dürfte. Für Dividendenanleger zählt jedoch eine andere Kennzahl: Der bereinigte Free Cashflow legte um 2,7 Prozent auf 233,3 Millionen Euro zu. Die Prognose von 500 bis 530 Millionen Euro bereinigtem EBITDA und 270 bis 300 Millionen Euro Free Cashflow hat freenet bestätigt.
waipu.tv als Wachstumsmotor
Der IPTV-Dienst gewann seit Jahresbeginn 116.000 Abonnenten auf 1,871 Millionen, das bereinigte Segment-EBITDA stieg um 20,3 Prozent auf 29,5 Millionen Euro. Mitte Oktober übernahm freenet die restlichen rund 25 Prozent für anfänglich etwa 76 Millionen Euro.
Telefónica-Einigung in Sicht
Am 10. November unterzeichneten beide Seiten ein Eckpunktepapier für eine weitere zehnjährige Partnerschaft. Der endgültige Vertrag steht noch aus.
Aktienrückkauf bis 75 Millionen Euro
Anfang November beschloss freenet Rückkäufe über die Börse in den Jahren 2026 und/oder 2027, die Aktien sollen eingezogen werden. Finanziert wird teilweise aus dem Verkauf der Ceconomy-Beteiligung.
Sinkender Umsatz je Kunde
Der Postpaid-ARPU fiel um 5,1 Prozent auf 16,60 Euro, obwohl die Zahl der Postpaid-Kunden um 104.000 auf 8,345 Millionen wuchs.
Der wichtigste Anker der freenet Aktie bleibt die Ausschüttung. Für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 sagt der Konzern eine Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie zu, ergeben 80 Prozent des bereinigten Free Cashflows mehr, wird dieser Betrag gezahlt. Für 2025 flossen 2,07 Euro. Auf Basis des heutigen Kurses entspricht die Mindestdividende einer Rendite von rund 8,1 Prozent.
Die Marken
freenet Aktie vor der Zone um 25 Euro: Einschätzung der Redaktion
Charttechnisch hat sich an der Ausgangslage seit dem Wochenbeginn wenig geändert. Die freenet Aktie arbeitet sich an die Zone zwischen 25,00 und 25,44 Euro heran, in der nach unseren früheren Analysen die 200-Tage-Linie verläuft. Am Montag reichte der frühe Schwung nicht, das Vortagesniveau lag zuletzt bei 24,50 Euro. Ein nachhaltiger Sprung über die Zone wäre aus Sicht der Redaktion ein Signal, dass sich die Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 21,66 Euro zu einem Trendwechsel ausweitet. Bis zum Februar-Hoch von 33,92 Euro bleibt ein weiter Weg. Nach unten liegen Unterstützungen um 23,25 und 22,20 Euro. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Kursprognose.
Die Analysten
Von Neutral bis Buy: die Spanne der Kursziele
Bei den Analysten fällt das Bild gemischt aus. Die Deutsche Bank bestätigte am 16. November ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 29 Euro, Analystin Olivia Pulvermacher verweist auf Kundenzuwächse und strategische Fortschritte. Die UBS bleibt nach der Studie vom 11. November bei „Neutral“ und 24,50 Euro: Analyst Polo Tang hält die Aktie für günstig, die langfristigen Aussichten aber für fraglich. Berenberg hatte im August „Buy“ mit einem Ziel von 31,80 Euro bestätigt. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur freenet Aktie
Warum ist die freenet Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie profitiert nach Einschätzung der Redaktion davon, dass Anleger vor den Nvidia-Zahlen Chip- und Rüstungswerte meiden und defensive Dividendenwerte bevorzugen. Das Plus von 0,41 Prozent ist entsprechend klein.
Wie hoch ist die Dividende der freenet Aktie?
Für 2026 bis 2028 sagt freenet mindestens 2,00 Euro je Aktie zu. Beim Kurs von 24,60 Euro entspricht das rund 8,1 Prozent.
Welche Rolle spielt waipu.tv?
Der Streamingdienst ist das wachstumsstärkste Segment: 1,871 Millionen Abonnenten und ein um 20,3 Prozent höheres bereinigtes EBITDA nach neun Monaten.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die genannten Häuser liegen zwischen 24,50 Euro (UBS, Neutral) und 31,80 Euro (Berenberg, Buy), die Deutsche Bank sieht 29 Euro.
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