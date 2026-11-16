Die freenet Aktie zählt zum Wochenstart zu den TecDAX Gewinnern. Um 9:14 Uhr notiert das Papier des Büdelsdorfer Mobilfunk- und TV-Anbieters auf Xetra bei 24,76 Euro, ein Plus von 1,31 Prozent. Damit nähert sich die Aktie der Zone zwischen 25,00 und 25,44 Euro, in der die 200-Tage-Linie verläuft – der wichtigsten Chartmarke für alle, die auf eine Trendwende setzen. Lange war freenet das Sorgenkind unter den deutschen Dividendenwerten. Doch innerhalb weniger Wochen hat sich die Nachrichtenlage grundlegend gedreht. Und zum Wochenstart kommt ein Faktor hinzu, der freenet in die Karten spielt: die Flucht der Anleger aus Chipwerten in defensive Titel.
freenet Aktie: TecDAX Gewinner – 8 Prozent Dividende, Telefónica-Deal und Rückkauf: fällt jetzt die 200-Tage-Linie?
Die freenet Aktie gehört zum Wochenstart zu den TecDAX Gewinnern: Plus 1,31 Prozent auf 24,76 Euro. Nach dem Telefónica-Durchbruch, einem Cashflow über den Erwartungen und einem neuen Aktienrückkauf über 75 Millionen Euro arbeitet sich der Mobilfunk- und TV-Anbieter an die wichtigste Chartmarke des Jahres heran. Was hinter dem Kursanstieg steckt und was Analysten erwarten.
Die Kurstreiber
Telefónica, Cashflow, Rückkauf: drei Weichen in zwei Wochen
Was die freenet Aktie bewegt, sind weniger einzelne Tagesmeldungen als eine Serie von Entscheidungen, die die größten Unsicherheiten des Jahres beseitigen.
Durchbruch mit Telefónica
Am 10. November haben freenet und Telefónica Deutschland ein detailliertes Eckpunktepapier für eine langfristige Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit unterzeichnet. Die bisherige Vereinbarung belastet das Ergebnis 2026 mit rund 50 Millionen Euro – die neue soll für weitere zehn Jahre bessere Konditionen bringen. Positive Effekte sind in der Prognose noch nicht enthalten.
Cashflow über den Erwartungen
Nach neun Monaten erzielte freenet einen bereinigten Free Cashflow von 233,3 Millionen Euro, ein Plus von 2,7 Prozent. Genau an dieser Kennzahl richtet der Konzern seine Dividende aus. Für das Gesamtjahr rechnet das Management eher mit dem oberen Ende der Spanne von 270 bis 300 Millionen Euro.
Aktienrückkauf über 75 Millionen Euro
freenet will im laufenden und kommenden Geschäftsjahr eigene Aktien für bis zu 75 Millionen Euro zurückkaufen und einziehen. Finanziert wird das teilweise aus dem Verkauf der Ceconomy-Beteiligung, aus dem rund 150 Millionen Euro zufließen.
waipu.tv komplett im Konzern
freenet hat die restlichen Anteile am Streamingdienst waipu.tv übernommen. Der Dienst gewann seit Jahresbeginn 116.000 Abonnenten hinzu und steigerte das bereinigte EBITDA um gut 20 Prozent.
Ganz ungetrübt ist das Bild nicht. Der Umsatz stieg nach neun Monaten zwar um 25,2 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro, das liegt aber fast vollständig an der Übernahme von mobilezone Deutschland. Das bereinigte EBITDA sank um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro, im Mobilfunk sogar um 10,6 Prozent. Für 2026 bestätigte freenet die Prognose eines bereinigten EBITDA von 500 bis 530 Millionen Euro, erwartet aber eher das untere Ende der Spanne. Für Dividendenanleger zählt jedoch vor allem der Cashflow – und der überzeugt.
Die Marken
Der Showdown an der 200-Tage-Linie: Trendwende oder Bärenmarktrally?
Charttechnisch steht die freenet Aktie vor der wichtigsten Hürde seit dem Absturz im Februar. Damals war die Aktie von knapp 34 Euro an einem Tag um fast 9 Prozent eingebrochen, im Herbst fiel sie bis auf 21,66 Euro. Seitdem hat sie rund 14 Prozent aufgeholt. Jetzt wartet die Zone zwischen 25,00 und 25,44 Euro, in der auch die 200-Tage-Linie verläuft. Ein Ausbruch darüber würde aus charttechnischer Sicht den Abwärtstrend seit Februar beenden und Raum in Richtung 28 Euro öffnen. Nach unten bilden die Bereiche um 23,25 Euro und 22,20 Euro Unterstützungen. Nach der zügigen Erholung gilt die Aktie kurzfristig als heißgelaufen, eine Verschnaufpause vor dem Ausbruchsversuch wäre nicht ungewöhnlich.
Die Analysten
Kursziele von 24 bis 31,80 Euro: die Profis sind gespalten
Bei den Analysten gehen die Meinungen zur freenet Aktie auseinander. Berenberg bestätigte nach den Zahlen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 31,80 Euro und nannte das dritte Quartal solide. Die Deutsche Bank sieht 29 Euro und verweist auf die besseren Telefónica-Konditionen. Zurückhaltender ist die UBS: Analyst Polo Tang hält die Aktie für preiswert, die längerfristigen Aussichten aber für fraglich, und bleibt bei „Neutral“ mit 24,50 Euro. Am unteren Ende steht Goldman Sachs mit 24 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur freenet Aktie
Warum ist die freenet Aktie heute TecDAX Gewinner?
Die Aktie setzt ihre Erholung nach dem Telefónica-Durchbruch, den Neunmonatszahlen mit starkem Cashflow und dem neuen Aktienrückkauf fort. Zudem sind defensive Dividendenwerte gefragt, während Chipwerte unter Druck stehen.
Wie hoch ist die Dividende der freenet Aktie?
Für 2026 bis 2028 garantiert freenet mindestens 2,00 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs sind das rund 8,1 Prozent Rendite.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 24 Euro (Goldman Sachs) über 24,50 Euro (UBS) und 29 Euro (Deutsche Bank) bis 31,80 Euro (Berenberg).
Welche Chartmarke ist entscheidend?
Die Zone zwischen 25,00 und 25,44 Euro mit der 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch darüber würde den Abwärtstrend seit Februar beenden.
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