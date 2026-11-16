freenet Aktie: TecDAX Gewinner – 8 Prozent Dividende, Telefónica-Deal und Rückkauf: fällt jetzt die 200-Tage-Linie?

Die freenet Aktie zählt zum Wochenstart zu den TecDAX Gewinnern. Um 9:14 Uhr notiert das Papier des Büdelsdorfer Mobilfunk- und TV-Anbieters auf Xetra bei 24,76 Euro, ein Plus von 1,31 Prozent. Damit nähert sich die Aktie der Zone zwischen 25,00 und 25,44 Euro, in der die 200-Tage-Linie verläuft – der wichtigsten Chartmarke für alle, die auf eine Trendwende setzen. Lange war freenet das Sorgenkind unter den deutschen Dividendenwerten. Doch innerhalb weniger Wochen hat sich die Nachrichtenlage grundlegend gedreht. Und zum Wochenstart kommt ein Faktor hinzu, der freenet in die Karten spielt: die Flucht der Anleger aus Chipwerten in defensive Titel.