freenet Aktie: Neue Short-Attacke von JPMorgan!

Die Kombination aus steigenden Aktienkursen und bestehenden Netto-Leerverkaufspositionen kann für institutionelle Investoren unangenehm werden. Leerverkäufer profitieren grundsätzlich davon, wenn der Kurs einer Aktie fällt. Steigt der Kurs dagegen deutlich, können Verluste entstehen. Um eine Short-Position zu schließen, müssen zuvor leerverkaufte Aktien grundsätzlich zurückgekauft werden. Dadurch entsteht zusätzliche Nachfrage, die einen bereits laufenden Kursanstieg unter bestimmten Umständen verstärken kann. Dieser Mechanismus ist als Short Squeeze bekannt. Bei freenet könnte die zuletzt gemeldete Positionierung mehrerer Hedgefonds deshalb für zusätzliche Spannung sorgen. Capital Fund Management hält 1,32 Prozent short, JPMorgan 0,51 Prozent und AQR Capital Management 0,50 Prozent. Sollten sich die Kurse weiter positiv entwickeln, könnten einzelne Investoren ihre Positionen überprüfen und gegebenenfalls reduzieren. Daraus könnte zusätzliche Kaufnachfrage entstehen. Allerdings wäre es verfrüht, bereits von einem bevorstehenden Short Squeeze zu sprechen. Dafür müssten weitere Faktoren berücksichtigt werden, darunter die tatsächlich aktuelle Shortquote, die Kosten der Aktienleihe, die Handelsliquidität und die Bereitschaft der Leerverkäufer, ihre Positionen zu schließen. Die entscheidende Frage lautet: Können die Käufer den Aufwärtsschwung fortsetzen und damit einzelne Shortseller zu Rückkäufen bewegen? Ein solcher Effekt ist möglich, aber keineswegs garantiert. Die neu gemeldete Position von JPMorgan zeigt vielmehr, dass zumindest ein institutioneller Investor weiterhin bereit ist, ein Short-Engagement oberhalb der Veröffentlichungsschwelle einzugehen.