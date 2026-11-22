Volle Flughäfen in Griechenland und Lima, Stillstand in Frankfurt: Fraport wächst fast nur noch im Ausland. Das operative Ergebnis erreicht einen Rekord, der Gewinn sinkt dagegen kräftig. Die Fraport Aktie verlor am 20. November 3,43 Prozent auf 63,35 Euro. Diese Fraport Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt und was die Fraport Aktie bewegen kann.
Fraport Aktienanalyse: Rekord-EBITDA, aber Gewinn minus 29 Prozent und Frankfurt stagniert – hebt die Aktie jetzt noch einmal ab?
Fraport verdient operativ so viel wie nie, unter dem Strich aber deutlich weniger. Die Fraport Aktie fiel am 20. November um 3,43 Prozent auf 63,35 Euro und liegt 11 Prozent unter dem Vorjahr. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
- ISIN
- DE0005773303
- WKN
- 577330
- Handelssymbol
- FRA (Xetra)
- US-Handelssymbol
- FPRUY (OTC, ADR)
- Branche
- Flughafenbetrieb
- Sitz
- Frankfurt am Main
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Fraport Aktienanalyse: Die ersten neun Monate
Fraport steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 3,8 Prozent auf 3,47 Milliarden Euro. Das EBITDA wuchs um 2,0 Prozent auf den Höchstwert von 1,178 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis fiel dagegen um 28,8 Prozent auf 314,5 Millionen Euro, der Gewinn je Aktie von 4,30 auf 2,95 Euro. Höhere Abschreibungen und Finanzierungskosten belasten.
Ausland
Der Anteil des internationalen Geschäfts am Konzern-EBITDA stieg von 43 auf 48 Prozent.
Frankfurt
Am Heimatflughafen zählte Fraport nach neun Monaten 47,5 Millionen Fluggäste, 0,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Oktober blieb die Zahl mit rund 6,0 Millionen nahezu unverändert.
Konzern
An allen Konzernflughäfen zählte Fraport rund 146 Millionen Passagiere, 1,7 Prozent mehr und erstmals mehr als vor der Pandemie.
Cashflow
Der freie Cashflow verdoppelte sich nahezu auf rund 93 Millionen Euro, weil große Investitionen auslaufen.
Fraport: Kennzahlen nach neun Monaten
Mio. €
- EBITDA
- Konzernergebnis
Quelle: Fraport, Quartalsmitteilungen 9M 2025 und 9M 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|EBITDA
|Konzernergebnis
|9M 2025
|1.154
|441,5
|9M 2026
|1.178
|314,5
Fraport bestätigte die Prognose für 2026: Das EBITDA soll auf bis zu 1,5 Milliarden Euro steigen, nach 1,44 Milliarden Euro im Vorjahr. Für das Konzernergebnis erwartet der Vorstand 300 bis 400 Millionen Euro. Details zu einem Sparprogramm will Fraport mit den Jahreszahlen im März vorlegen.
Bewertung
Was die Fraport Aktie einpreist
Mit einem KGV von 19,08 und einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Milliarden Euro ist die Fraport Aktie nicht teuer, wenn das Auslandsgeschäft weiter wächst. Die Dividendenrendite liegt bei 1,58 Prozent. Belastend wirken die hohe Verschuldung, die Ende 2026 unter rund 8,2 Milliarden Euro liegen soll, und die Schwäche am Standort Frankfurt.
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