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Fraport Aktienanalyse: Rekord-EBITDA, aber Gewinn minus 29 Prozent und Frankfurt stagniert – hebt die Aktie jetzt noch einmal ab?

aktiencheck.de Redaktion 22.11.2026, 13:17 3 Min.

Fraport verdient operativ so viel wie nie, unter dem Strich aber deutlich weniger. Die Fraport Aktie fiel am 20. November um 3,43 Prozent auf 63,35 Euro und liegt 11 Prozent unter dem Vorjahr. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.

Schlusskurs der Fraport Aktie am 20.11.2026 (-3,43 %) 63,35 € Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 19,08 Dividendenrendite (1,00 € je Aktie) 1,58 % Marktkapitalisierung 5,9 Mrd. € Kursentwicklung auf ein Jahr -11 % EBITDA nach neun Monaten (+2,0 %, Rekord) 1,178 Mrd. € Steckbrief Unternehmen Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ISIN DE0005773303 WKN 577330 Handelssymbol FRA (Xetra) US-Handelssymbol FPRUY (OTC, ADR) Branche Flughafenbetrieb Sitz Frankfurt am Main Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra Volle Flughäfen in Griechenland und Lima, Stillstand in Frankfurt: Fraport wächst fast nur noch im Ausland. Das operative Ergebnis erreicht einen Rekord, der Gewinn sinkt dagegen kräftig. Die Fraport Aktie verlor am 20. November 3,43 Prozent auf 63,35 Euro. Diese Fraport Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt und was die Fraport Aktie bewegen kann. Die Zahlen Fraport Aktienanalyse: Die ersten neun Monate Fraport steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 3,8 Prozent auf 3,47 Milliarden Euro. Das EBITDA wuchs um 2,0 Prozent auf den Höchstwert von 1,178 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis fiel dagegen um 28,8 Prozent auf 314,5 Millionen Euro, der Gewinn je Aktie von 4,30 auf 2,95 Euro. Höhere Abschreibungen und Finanzierungskosten belasten. 01 Ausland Der Anteil des internationalen Geschäfts am Konzern-EBITDA stieg von 43 auf 48 Prozent. 02 Frankfurt Am Heimatflughafen zählte Fraport nach neun Monaten 47,5 Millionen Fluggäste, 0,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Oktober blieb die Zahl mit rund 6,0 Millionen nahezu unverändert. 03 Konzern An allen Konzernflughäfen zählte Fraport rund 146 Millionen Passagiere, 1,7 Prozent mehr und erstmals mehr als vor der Pandemie. 04 Cashflow Der freie Cashflow verdoppelte sich nahezu auf rund 93 Millionen Euro, weil große Investitionen auslaufen. Fraport: Kennzahlen nach neun Monaten Mio. € EBITDA

EBITDA Konzernergebnis 0 500 1.000 1.500 1.154 441,5 1.178 314,5 9M 2025 9M 2026 Quelle : Fraport, Quartalsmitteilungen 9M 2025 und 9M 2026 Daten als Tabelle Zeitraum EBITDA Konzernergebnis 9M 2025 1.154 441,5 9M 2026 1.178 314,5 Fraport bestätigte die Prognose für 2026: Das EBITDA soll auf bis zu 1,5 Milliarden Euro steigen, nach 1,44 Milliarden Euro im Vorjahr. Für das Konzernergebnis erwartet der Vorstand 300 bis 400 Millionen Euro. Details zu einem Sparprogramm will Fraport mit den Jahreszahlen im März vorlegen. Bewertung Was die Fraport Aktie einpreist Mit einem KGV von 19,08 und einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Milliarden Euro ist die Fraport Aktie nicht teuer, wenn das Auslandsgeschäft weiter wächst. Die Dividendenrendite liegt bei 1,58 Prozent. Belastend wirken die hohe Verschuldung, die Ende 2026 unter rund 8,2 Milliarden Euro liegen soll, und die Schwäche am Standort Frankfurt. Was gegen die Aktie sprechen kann Die Passagierzahlen in Frankfurt stagnieren seit Monaten.

Hohe Schulden und Zinskosten drücken den Gewinn.

Der Gewinn je Aktie sank nach neun Monaten um fast ein Drittel.

Streiks, Kerosinversorgung und geopolitische Krisen können den Luftverkehr treffen. 04.11.2026 Zahlen neun Monate Prognose bestätigt 12.11.2026 Verkehrszahlen Oktober Frankfurt rund 6,0 Mio. Fluggäste 20.11.2026Jetzt Schlusskurs 63,35 € (-3,43 %) März 2027 Jahreszahlen 2026 Details zum Sparprogramm Fazit der Fraport Aktienanalyse Fraport wächst im Ausland und liefert ein Rekord-EBITDA, doch Frankfurt tritt auf der Stelle und die Schulden drücken den Gewinn. Die Fraport Aktie braucht wieder Wachstum am Heimatflughafen oder sichtbare Erfolge beim Sparprogramm. Dies ist eine redaktionelle Einordnung und keine Anlageempfehlung.

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