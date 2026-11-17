Zum Ausstand im öffentlichen Dienst rufen CGT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC und FA-FP auf; am 13. November schloss sich nach Gesprächen beim Premierminister auch die gemäßigte CFDT an. Die CGT sowie UNSA, FSU und Solidaires hatten am 9. November dazu aufgerufen, die Mobilisierung „auszuweiten und zu verallgemeinern“ – also auch Beschäftigte der Privatwirtschaft einzubeziehen. Nach eigenen Angaben brachte die CGT am 5. November 1,6 Millionen Menschen auf die Straße; diese Zahl ist eine Gewerkschaftsangabe.

Im Zentrum stehen die Löhne: Die Gewerkschaften verlangen eine Anhebung des Punktwerts, nach dem Beamte bezahlt werden. Nach Regierungsangaben verdienen 1,35 Millionen der 5,8 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst ungefähr den Mindestlohn. Hinzu kommt Kritik am Haushalt 2027: Die CGT bemängelt, dass eingefrorene Sozialleistungen und Renten die Kaufkraft von „22 Millionen Haushalten“ schmälern. Die CFDT-Vertreterin für den öffentlichen Dienst, Laure Revel, nannte das Angebot der Regierung „unzureichend, wenn nicht inexistent“.