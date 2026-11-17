Frankreich erlebt heute seinen zweiten landesweiten Streik im öffentlichen Dienst binnen zwei Wochen – und diesmal sind alle großen Gewerkschaften dabei. Für Anleger ist der Frankreich Streik mehr als eine Verkehrsmeldung: Die zehnjährige französische Staatsanleihe rentierte am Montag mit 4,93 Prozent, 155 Basispunkte über der Bundesanleihe und mehr als Italien, während der Leitindex CAC 40 mit 8.352 Punkten (−0,20 Prozent) eine Serie von fünf Gewinntagen beendete.
Frankreich Streik: Alle großen Gewerkschaften legen den öffentlichen Dienst lahm – wird der Protest zur Belastung für CAC 40 und Staatsanleihen?
Am 17. November rufen CGT, CFDT und weitere Gewerkschaften in Frankreich zum Streik- und Protesttag. Es geht um Löhne im öffentlichen Dienst und den Sparhaushalt 2027 – mitten in einer heiklen Phase: Die zehnjährige OAT rentiert mit 4,93 Prozent deutlich über Italien, S&P entscheidet am 27. November über die Bonität.
Der Streiktag
Wer streikt in Frankreich – und warum?
Zum Ausstand im öffentlichen Dienst rufen CGT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC und FA-FP auf; am 13. November schloss sich nach Gesprächen beim Premierminister auch die gemäßigte CFDT an. Die CGT sowie UNSA, FSU und Solidaires hatten am 9. November dazu aufgerufen, die Mobilisierung „auszuweiten und zu verallgemeinern“ – also auch Beschäftigte der Privatwirtschaft einzubeziehen. Nach eigenen Angaben brachte die CGT am 5. November 1,6 Millionen Menschen auf die Straße; diese Zahl ist eine Gewerkschaftsangabe.
Im Zentrum stehen die Löhne: Die Gewerkschaften verlangen eine Anhebung des Punktwerts, nach dem Beamte bezahlt werden. Nach Regierungsangaben verdienen 1,35 Millionen der 5,8 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst ungefähr den Mindestlohn. Hinzu kommt Kritik am Haushalt 2027: Die CGT bemängelt, dass eingefrorene Sozialleistungen und Renten die Kaufkraft von „22 Millionen Haushalten“ schmälern. Die CFDT-Vertreterin für den öffentlichen Dienst, Laure Revel, nannte das Angebot der Regierung „unzureichend, wenn nicht inexistent“.
Die Regierung
Was bietet Premier Lecornu den Gewerkschaften an?
Premierminister Sébastien Lecornu lehnt eine allgemeine Erhöhung des Punktwerts erneut ab, setzt aber auf gezielte Maßnahmen: Der Mindestlohn Smic steigt um 1,6 Prozent bereits zum 1. Dezember, einen Monat früher als üblich. Die Steuerbefreiung für Überstunden wird von 7.500 auf 10.000 Euro angehoben, die Gewinnbeteiligung ausgeweitet. Zudem hat Lecornu einen Monat Gespräche in fünf Arbeitsgruppen eröffnet, darunter Sofortmaßnahmen für Geringverdiener; sie werden am 11. Dezember fortgesetzt. Die Regierung betont, dass das Paket das Defizitziel von 5 Prozent der Wirtschaftsleistung für 2027 nicht gefährde. Bildungs- und Innenministerium kündigten an, Schulblockaden von Schülern disziplinarisch zu ahnden.
Bahn
SNCF erwartet überwiegend normalen Verkehr: TGV und Intercités fahren, rund 100 von 1.000 Regionalzügen fallen aus, vor allem in Auvergne-Rhône-Alpes und Okzitanien.
Paris
Ab 11 Uhr schließen auf Anordnung der Polizeipräfektur 17 Metrostationen; der Demonstrationszug startet um 14 Uhr an der Place de la Nation, die Polizei rechnet mit 40.000 bis 80.000 Teilnehmern.
Luftverkehr
Ein landesweiter Streik der Flugsicherung war bis zuletzt nicht angekündigt; die CGT-Transport plant aber vom 16. bis 20. November eine Aktionswoche mit Flughäfen.
Haushalt 2027
Droht Frankreich eine neue Regierungskrise?
Der Streik fällt in die entscheidenden Wochen der Haushaltsberatungen. Die Nationalversammlung hat den Einnahmenteil des Finanzgesetzes am 4. November mit 458 zu 0 Stimmen abgelehnt. Der Sozialversicherungshaushalt liegt bis 18. November im Senat, das Finanzgesetz vom 20. November bis 9. Dezember. Kommt keine Einigung zustande, könnte die Regierung den Haushalt per Verordnung in Kraft setzen – rechtlich möglich ab 26. November für den Sozialhaushalt und ab 17. Dezember für das Finanzgesetz.
Sozialisten-Chef Olivier Faure warnte am 16. November, in diesem Fall werde es „zwangsläufig“ ein Misstrauensvotum geben. Die Regierung verweist darauf, dass Frankreich ohne Haushalt und Konsolidierung seine Glaubwürdigkeit an den Finanzmärkten riskiere; die Gewerkschaften halten dagegen, dass die Lasten einseitig bei Beschäftigten und Rentnern lägen. Eine Bewertung dieser politischen Streitfrage nimmt aktiencheck.de nicht vor.
Das große Bild
Was bedeutet der Frankreich Streik für Staatsanleihen und Aktien?
Der Rentenmarkt hat die politische Unsicherheit längst eingepreist. Am 22. Oktober erreichte die zehnjährige OAT-Rendite mit rund 5,14 Prozent den höchsten Stand seit 2002, der Abstand zur Bundesanleihe weitete sich zeitweise auf 174 Basispunkte. Inzwischen liegt er bei 155 Basispunkten. Bemerkenswert: Italien zahlte am 12. November mit 4,35 Prozent für zehnjährige Anleihen rund 55 bis 60 Basispunkte weniger als Frankreich – eine Umkehr der früheren Rangfolge in der Eurozone.
|Ratingagentur
|Note
|Ausblick / nächster Schritt
|Fitch
|A+
|negativ seit 30.10., nächste Prüfung bis Ende Februar 2027
|Moody's
|Aa3
|negativ, bestätigt am 23.10. unter Budget-Vorbehalt
|S&P
|A+
|Entscheidung am 27.11.2026
Quelle: netpublic.fr, renseignementeconomique.fr; Stand 16.11.2026
Für Aktien ist der direkte Effekt eines eintägigen Streiks erfahrungsgemäß begrenzt. Spürbarer ist der indirekte Kanal über höhere Finanzierungskosten: Steigende Renditen verteuern Kredite für Unternehmen und belasten tendenziell zinssensible Sektoren wie Banken mit großen Staatsanleihebeständen, Immobilienwerte und Versorger. Am Montag ließ sich am Pariser Markt kein klarer Streikeffekt erkennen – TotalEnergies gab 0,26 Prozent auf 81,96 Euro nach, Accor legte rund 2 Prozent zu. Diese Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion.
Termine
Worauf Anleger bei Frankreich jetzt achten sollten
Heute: Teilnehmerzahlen des Streiktags; Demonstration in Paris ab 14 Uhr.
18. November: Ende der Senatsberatung zum Sozialversicherungshaushalt.
20. November bis 9. Dezember: Finanzgesetz 2027 im Senat.
27. November: Ratingentscheidung von S&P.
11. Dezember: Fortsetzung der Lohngespräche mit den Gewerkschaften.
FAQ zum Frankreich Streik
Ist der 17. November ein Generalstreik in Frankreich? Formal ist es ein landesweiter Streiktag im öffentlichen Dienst, zu dem alle großen Gewerkschaften aufrufen. Ein Teil der Gewerkschaften will ihn auf die Privatwirtschaft ausweiten.
Fallen in Frankreich heute Züge und Flüge aus? Laut SNCF fahren TGV und Intercités weitgehend normal, rund 100 von 1.000 Regionalzügen fallen aus. Ein landesweiter Fluglotsenstreik war nicht angekündigt.
Warum ist der Frankreich Streik für Anleger relevant? Er verschärft den politischen Druck auf den Sparhaushalt 2027. Davon hängen Defizitziel, Ratingentscheidungen und damit die Renditen französischer Staatsanleihen ab.
Wann entscheidet S&P über Frankreichs Rating? Am 27. November 2026.
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