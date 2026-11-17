Für deutsche Anleger ist die Debatte aus einem weiteren Grund relevant: Auch in Deutschland wird seit Jahren darüber gestritten, wie weit Unterstützung für die Ukraine gehen darf. Bereits im Februar 2024 hatte ein abgehörtes Gespräch von Bundeswehr-Offizieren für Aufsehen gesorgt, in dem von britischen Soldaten vor Ort die Rede war. Je stärker Moskau einzelne Länder öffentlich adressiert, desto größer wird der politische Druck in den Hauptstädten – und desto unsicherer wird die Planung für Verteidigungshaushalte und Aufträge.