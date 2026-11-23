Wie viel Risiko steckt in französischen Staatsanleihen, und was würde eine weitere Herabstufung der Ratings bedeuten? Die zehnjährige OAT rentierte laut Fitch Ende Oktober mit 4,9 Prozent, nach 4,1 Prozent zur Zeit der Fitch-Überprüfung im August; ein Plus von 141 Basispunkten seit Jahresbeginn. Auch aktuell bleibt Frankreich unter Druck: Am 19. November stiegen die französischen Renditen laut dpa-AFX deutlich, nachdem Banque-de-France-Gouverneur Emmanuel Moulin eine Hilfe der EZB vorerst ausgeschlossen hatte.
Frankreich-Rating: Moody's Aa3 mit negativem Ausblick, Fitch sieht 174 Basispunkte Aufschlag auf den Bund - Was kostet eine weitere Herabstufung?
Die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihe lag laut Fitch Ende Oktober bei 4,9 Prozent, der Aufschlag auf den Bund erreichte kurz 174 Basispunkte. Wir zeigen, wo die Ratings Frankreichs stehen, was Fitch zu Zinslast und Schulden sagt und welche Termine offen sind.
Die Ratings
Wo stehen die Ratings Frankreichs?
Drei Agenturen bewerten Frankreich: Moody's, S&P und Fitch. Die Quellenlage zu den Ausblicken ist uneinheitlich, deshalb nennen wir jeweils die Quelle.
Laut Yahoo Finance, die einen Investing.com-Text vom 17. Oktober 2026 nachdruckt, steht Moody's bei Aa3 mit negativem Ausblick, S&P bei A+ und Fitch bei A+, bei beiden mit stabilem Ausblick. Für Moody's war die planmäßige Überprüfung für den 23. Oktober 2026 angesetzt; ein Ergebnis ist in den uns vorliegenden Quellen nur sekundär belegt. Hungarian Conservative berichtet am 5. November, Fitch habe den Ausblick für Frankreichs A+ zuletzt von stabil auf negativ geändert; das Datum nennt der Artikel nicht, und es widerspricht dem Stand vom 17. Oktober. Das ist ungeklärt.
|Agentur
|Rating
|Ausblick
|Moody's
|Aa3
|negativ
|S&P
|A+
|stabil
|Fitch
|A+
|stabil (17.10.) bzw. negativ (05.11.)
Stand der Quellen 17.10. bzw. 05.11.2026; Fitch-Ausblick widersprüchlich, Termine für S&P und Fitch im Nov./Dez. nicht bestätigt. Offizielle Seite der Agence France Trésor war nicht abrufbar.
Quelle: Yahoo Finance/Investing.com (17.10.2026), Hungarian Conservative (05.11.2026)
Was kostet der Renditeanstieg den Staat?
Nach Angaben von Fitch, wiedergegeben am 5. November, stieg die Rendite der französischen Zehnjährigen im Jahr bis Ende Oktober um 141 Basispunkte, ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Das ist der stärkste Anstieg unter den genannten Ländern: Belgien plus 103, Italien plus 98 und Großbritannien plus 82 Basispunkte. Frankreich und Italien gelten Fitch zufolge als am stärksten exponiert; die Lage unterscheide sich aber von der Eurokrise 2010 bis 2012, unter anderem wegen größerer Bankenpuffer und eines besseren Instrumentariums. Der Spread, also der Renditeaufschlag gegenüber der Bundesanleihe, erreichte kurz 174 Basispunkte.
Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, wächst die Zinslast Frankreichs laut Fitch um rund 0,2 Prozent des BIP im ersten und 0,3 Prozent im zweiten Jahr. Die Staatsschuldenquote sieht Fitch Ende 2026 bei 119 Prozent des BIP, die Italiens bei 138 Prozent.
|Land
|Anstieg in Basispunkten
|Frankreich
|+141
|Belgien
|+103
|Italien
|+98
|Großbritannien
|+82
Fitch-Angaben, berichtet am 05.11.2026.
Quelle: Fitch Ratings via Hungarian Conservative
Was sagen UBS und die Notenbank?
UBS schrieb am 16. Oktober, eine weitere Herabstufung Frankreichs gefährde die Bonität der EU nicht automatisch; wesentlich werde es laut UBS erst bei Baa3 (Moody's) oder BBB (S&P) für Frankreich (Yahoo Finance, 17. Oktober). Die EU selbst wird demnach von Moody's mit Aaa, von Fitch mit AAA und von S&P mit AA+ bewertet, jeweils stabil.
Moulin sagte am 19. November laut dpa-AFX, es sei Sache Frankreichs, Schulden und Defizit unter Kontrolle zu bringen, und eine Intervention der EZB sei derzeit nicht angebracht. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Freitag bei 3,30 Prozent (dpa-AFX, 17:25 Uhr). Nach dpa-AFX fielen die deutschen Renditen stärker als die französischen, weil Frankreich unter hoher Verschuldung und politischer Instabilität leide.
Ratings stehen auf dem Prüfstand
Moody's führt den negativen Ausblick; bei Fitch ist der Stand widersprüchlich belegt. Feste Termine für S&P und Fitch im November oder Dezember konnten wir nicht bestätigen.
Spread als Stimmungsbarometer
174 Basispunkte Aufschlag auf den Bund nennt Fitch als ein Niveau, das an die Eurokrise erinnert. Dass Anleger mehr Rendite für Frankreich verlangen, zeigt die Sorge um Haushalt und Politik.
Ausländische Gläubiger
Der Anteil ausländischer Halter an OATs liegt laut aktien.news (Stand September) über 50 Prozent; das macht den Markt von der Stimmung internationaler Investoren abhängig.
Was ist als Nächstes wichtig für Frankreich-Anleihen?
Beobachten lassen sich Meldungen der Ratingagenturen, die Haushaltsberatungen in Paris, die Rendite der Bundesanleihe als Referenz und das EZB-Protokoll am Donnerstag. Die Hinweise liefern Orientierung, keine Prognose oder Ratingerwartung von aktiencheck.de.
FAQ: Rating Frankreich
Welche Ratings hat Frankreich? Laut Yahoo Finance (17. Oktober 2026) Moody's Aa3 negativ, S&P A+ stabil, Fitch A+ stabil; Hungarian Conservative berichtet am 5. November von einem negativen Fitch-Ausblick.
Wie hoch war der Aufschlag auf den Bund? Fitch nennt kurzzeitig 174 Basispunkte.
Wie hoch ist die Rendite der französischen Zehnjährigen? Laut Fitch 4,9 Prozent Ende Oktober 2026.
Was ist ein Spread? Der Renditeabstand zwischen zwei Anleihen, hier zwischen der französischen OAT und der Bundesanleihe.
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