Nach Angaben von Fitch, wiedergegeben am 5. November, stieg die Rendite der französischen Zehnjährigen im Jahr bis Ende Oktober um 141 Basispunkte, ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Das ist der stärkste Anstieg unter den genannten Ländern: Belgien plus 103, Italien plus 98 und Großbritannien plus 82 Basispunkte. Frankreich und Italien gelten Fitch zufolge als am stärksten exponiert; die Lage unterscheide sich aber von der Eurokrise 2010 bis 2012, unter anderem wegen größerer Bankenpuffer und eines besseren Instrumentariums. Der Spread, also der Renditeaufschlag gegenüber der Bundesanleihe, erreichte kurz 174 Basispunkte.

Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, wächst die Zinslast Frankreichs laut Fitch um rund 0,2 Prozent des BIP im ersten und 0,3 Prozent im zweiten Jahr. Die Staatsschuldenquote sieht Fitch Ende 2026 bei 119 Prozent des BIP, die Italiens bei 138 Prozent.