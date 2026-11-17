Die Rangordnung am europäischen Anleihemarkt hat sich verschoben: Französische Staatsanleihen (OAT) mit zehn Jahren Laufzeit rentierten am Montag laut Trading Economics bei 4,95 Prozent, ein Plus von 3,1 Basispunkten. Damit zahlt Frankreich rund 157 Basispunkte mehr als Deutschland – und knapp einen halben Prozentpunkt mehr als Italien, dessen zehnjährige BTP bei 4,47 Prozent schloss. Haushaltssorgen vor der Präsidentschaftswahl 2027 und die Aussicht auf steigende EZB-Leitzinsen halten den Risikoaufschlag hoch.
Vor einem Jahr wäre diese Konstellation kaum vorstellbar gewesen. Die OAT-Rendite ist binnen zwölf Monaten um 1,50 Prozentpunkte gestiegen, die italienische nur um 1,02 Prozentpunkte. Der Markt behandelt Paris inzwischen riskanter als Rom.