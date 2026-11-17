Im Mittelpunkt steht die Haushaltspolitik. Die französische Staatsverschuldung liegt laut Adalytica bei rund 119 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Regierung muss den Haushalt 2027 durch ein zersplittertes Parlament bringen; Marktbeobachter verweisen laut Talay Insight auf das Risiko einer verschobenen Budgetabstimmung oder eines Misstrauensvotums. Vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr nennt Trading Economics fiskalische Sorgen als zentralen Belastungsfaktor. Zusätzliche Unruhe brachte Mitte November die Spekulation über einen möglichen vorzeitigen Abschied von EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Italien dagegen profitiert vom Ruf größerer Haushaltsdisziplin und von Leistungsbilanzüberschüssen. Doch auch Rom ist nicht frei von Risiken: Trading Economics verweist auf fiskalische Sorgen vor den Wahlen 2027 und Widerstand der Industrie gegen geplante Steuererhöhungen.

Hinzu kommt das Zinsumfeld. Die Terminmärkte preisen laut Trading Economics für Dezember eine EZB-Zinserhöhung ein und für 2027 weitere Schritte. Die Inflation in Frankreich stieg im Oktober auf 3,4 Prozent. Steigende Leitzinsen treffen hoch verschuldete Staaten doppelt: über teurere Neuverschuldung und über höhere Risikoaufschläge.