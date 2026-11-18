Premierminister Sébastien Lecornu führt eine Minderheitsregierung, der Haushalt 2027 muss durch eine zersplitterte Nationalversammlung. Als Risiko nennt die Redaktion die von aktiencheck.de zitierte Einschätzung von Talay Insight: eine verschobene Budgetabstimmung oder ein Misstrauensvotum. Frankreich steht zudem seit Juli 2024 im EU-Defizitverfahren. Die Inflation lag im Oktober bei 3,4 Prozent nach 3,1 Prozent im September (Trading Economics), die Arbeitslosenquote im September bei 8,2 Prozent.

Der Spread hatte laut aktiencheck.de Anfang September bei rund 86 Basispunkten gelegen, am 2. Oktober bei 131 Basispunkten und am 22. Oktober mit 174,6 Basispunkten sein Jahreshoch erreicht. Der Zwölfmonatsdurchschnitt lag bei 79,2 Basispunkten. Am Aufschlag lässt sich damit ablesen, wie weit der Markt von der Ruhe vergangener Jahre entfernt ist.