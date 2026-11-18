Frankreichs Staatsanleihen bleiben der Risikofall im Euroraum, doch die Lage hat sich in den vergangenen Wochen etwas entspannt: Die Rendite der zehnjährigen OAT sank von 4,95 Prozent am 16. November auf 4,87 Prozent am 18. November. Der Abstand zur zehnjährigen Bundesanleihe, die am Morgen bei 3,35 Prozent notierte, beträgt je nach Quelle rund 150 bis 156 Basispunkte.
Frankreich-Anleihen: OAT-Rendite bei 4,87 Prozent, Aufschlag auf Bundesanleihen rund 150 Basispunkte – was entscheidet der 27. November?
Die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihe (OAT) liegt am 18. November laut Trading Economics bei 4,87 Prozent und damit rund 150 Basispunkte über der Bundesanleihe. Am 27. November überprüft S&P das Rating, parallel beginnen die Haushaltsberatungen. Was Anleger an den Frankreich-Anleihen jetzt beobachten.
Die Abweichung der Spreads ergibt sich aus unterschiedlichen Anbietern und Stichtagen: Am 17. November schloss der Aufschlag laut Ideal Investisseur bei 156,3 Basispunkten, nach einer Rechnung auf Basis von Trading Economics ergäbe sich am 18. November ein Wert von etwa 149 Basispunkten. Ein Spread ist der Renditeabstand zu einer Referenz, hier der Bundesanleihe. Er gilt als Gradmesser dafür, wie viel zusätzliche Verzinsung Anleger für das höhere Risiko verlangen. 1 Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten.
Laut dpa-AFX (18.11.2026, 10:33 Uhr) sanken die Renditen französischer Anleihen am Mittwoch erneut. Händler führten das auf die am Dienstag vorgestellten Rentenpläne der Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen zurück. Welche Inhalte das im Einzelnen sind, geht aus der Meldung nicht hervor.
Rendite, Spread, Rating
Warum zahlt Frankreich mehr als Italien und Spanien?
Frankreichs Zehnjährige rentiert mit 4,87 Prozent über der italienischen mit 4,44 Prozent (Trading Economics, 18.11.2026). Der Spread Italiens lag am 17. November bei 105 Basispunkten (ANSA, 18:14 Uhr). Die Gründe liegen laut den ausgewerteten Quellen in Haushalt und Politik: Das Defizit lag 2025 bei 5,1 Prozent der Wirtschaftsleistung, ING erwartet für 2026 rund 5,4 Prozent. Das Ziel für 2027 beträgt 5,0 Prozent, ohne Gegenmaßnahmen drohen nach ING-Berechnung rund 6,5 Prozent. Die Schuldenquote soll von rund 119 Prozent (2026) auf 121,7 Prozent (2027) steigen, die Zinslast 2027 erreicht etwa 91 Milliarden Euro.
|Termin/Agentur
|Stand
|Bedeutung
|Moody's
|Aa3, Ausblick negativ (bestätigt 23.10.2026)
|Bonität Frankreichs
|Fitch
|A+, Ausblick Ende Oktober 2026 auf negativ gesenkt
|außerplanmäßige Änderung
|S&P
|A+, Überprüfung am 27.11.2026
|nächster Rating-Termin
|Haushalt 2027
|Beratungen Ende November bis Mitte Dezember
|sonst droht Sondergesetz zum Jahresende
|EZB-Zinsentscheid
|17.12.2026
|laut Trading Economics 91 % Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Bp
|Präsidentschaftswahl
|April 2027
|politische Unsicherheit
Ratings nach Zusammenstellung auf aktiencheck.de vom 18.11.2026, nicht bei den Agenturen selbst geprüft.
Quelle: aktiencheck.de, Trading Economics
Wie stabil ist die Lage vor dem Haushaltsstreit?
Premierminister Sébastien Lecornu führt eine Minderheitsregierung, der Haushalt 2027 muss durch eine zersplitterte Nationalversammlung. Als Risiko nennt die Redaktion die von aktiencheck.de zitierte Einschätzung von Talay Insight: eine verschobene Budgetabstimmung oder ein Misstrauensvotum. Frankreich steht zudem seit Juli 2024 im EU-Defizitverfahren. Die Inflation lag im Oktober bei 3,4 Prozent nach 3,1 Prozent im September (Trading Economics), die Arbeitslosenquote im September bei 8,2 Prozent.
Der Spread hatte laut aktiencheck.de Anfang September bei rund 86 Basispunkten gelegen, am 2. Oktober bei 131 Basispunkten und am 22. Oktober mit 174,6 Basispunkten sein Jahreshoch erreicht. Der Zwölfmonatsdurchschnitt lag bei 79,2 Basispunkten. Am Aufschlag lässt sich damit ablesen, wie weit der Markt von der Ruhe vergangener Jahre entfernt ist.
Was bedeutet das für Sparer, Anleger und Unternehmen?
Ein höherer Aufschlag verteuert die Finanzierung Frankreichs und kann auf die Refinanzierung französischer Banken und Unternehmen ausstrahlen. Für Anleger gilt die OAT als Euro-Alternative zur Bundesanleihe mit höherer Rendite, aber auch höherem Risiko. Die Wechselwirkung mit Aktien läuft meist über Banken und über die Stimmung am Euro-Anleihemarkt.
Welche Fragen stellen Leser zu Frankreich-Anleihen?
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihe? Am 18. November lag sie laut Trading Economics bei 4,87 Prozent.
Warum rentieren Frankreich-Anleihen höher als Bundesanleihen? Wegen höherer Verschuldung, Defizit und politischer Risiken verlangen Anleger einen Aufschlag, der aktuell bei rund 150 bis 156 Basispunkten liegt.
Wann entscheidet S&P über Frankreichs Rating? Die Überprüfung ist für den 27. November 2026 angesetzt (Quelle: aktiencheck.de-Zusammenstellung).
Was sind die Risiken bei Frankreich-Anleihen? Zinsänderungs-, Rating- und Liquiditätsrisiken sowie politische Unsicherheit.
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