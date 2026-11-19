Die Frankreich-Anleihen stehen wieder im Mittelpunkt des Euro-Rentenmarkts: Die zehnjährige OAT rentierte laut Trading Economics am 19. November 2026 bei rund 4,89 Prozent und damit gut 1,4 Prozentpunkte über der zehnjährigen Bundesanleihe. Auslöser der neuen Diskussion ist eine Aussage von Emmanuel Moulin, dem Gouverneur der Banque de France: Er sagte laut dpa-AFX dem Sender CNBC, Frankreich müsse seine hohe Verschuldung und sein Defizit selbst in den Griff bekommen, ein Eingreifen der EZB sei derzeit nicht angebracht.
Frankreich-Anleihen: OAT bei 4,89 Prozent, Moulin schließt EZB-Hilfe vorerst aus - Wer stützt Paris, wenn der Markt zweifelt?
Die zehnjährige französische Staatsanleihe rentiert bei rund 4,89 Prozent, etwa 1,49 Prozentpunkte über der Bundesanleihe. Banque-de-France-Gouverneur Moulin sagt, Paris müsse Schulden und Defizit selbst in den Griff bekommen. Was das für Frankreich-Anleihen, Euro-Staatsanleihen und die EZB bedeutet.
Rendite und Spread
Wie weit liegt die Rendite französischer Staatsanleihen über der Bundesanleihe?
Die OAT (Obligation assimilable du Trésor) ist die französische Staatsanleihe. Ihr Abstand zur Bundesanleihe, der Spread, gilt als Gradmesser für das Vertrauen der Investoren in Paris: Je größer der Abstand, desto mehr Risikoaufschlag verlangt der Markt. Trading Economics nennt für die OAT 4,889 Prozent und für die Bundesanleihe 3,3953 Prozent. Daraus ergibt sich ein Spread von rund 149 Basispunkten (eigene Rechnung; die dpa-AFX-Meldung vom Vormittag nennt für Bunds 3,37 Prozent, der Wert ist also je nach Zeitpunkt etwas anders).
Seit Jahresbeginn ist die OAT-Rendite um rund 130 Basispunkte gestiegen. Im Oktober erreichte sie mit 5,1 Prozent den höchsten Stand seit 24 Jahren. Im Monatsvergleich hat sie rund 3 bis 4 Basispunkte nachgegeben. Laut dpa-AFX hatte sich die Lage an den Tagen vor dem 19. November entspannt, am Donnerstag zogen die französischen Renditen aber wieder an.
|Größe
|Frankreich
|Deutschland
|Rendite zehnjährige Staatsanleihe
|4,889%
|3,3953%
|Spread zur Bundesanleihe
|rund 149 Basispunkte
|–
|Veränderung zum Vortag
|+0,02 Prozentpunkte
|+0,021 Prozentpunkte
|Inflation (Oktober)
|3,4%
|–
|Veränderung zum Vorjahr
|+1,40 Prozentpunkte
|–
Spread ist eine eigene Rechnung der Redaktion aus zwei Seitenwerten; die Seite weist ihn nicht aus.
Quelle: Trading Economics, Stand 19.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Das große Bild
Warum lehnt die Banque de France ein Eingreifen der EZB ab?
Moulin zieht eine klare Linie: Die Verantwortung für Schulden und Defizit liegt bei der Regierung in Paris, und die Inflation im Euroraum liegt mit rund 4 Prozent doppelt so hoch wie das Ziel von 2 Prozent.
Hintergrund ist die Zwickmühle der EZB. Sie will im Dezember die Leitzinsen anheben, die Märkte sehen laut LSEG mit 91 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung um 25 Basispunkte am 17. Dezember. Dass der Gouverneur der französischen Notenbank ein Eingreifen derzeit für unangebracht hält, ist ein Signal an die Märkte: Die Anpassung muss aus Paris kommen. Der Ölpreis treibt dabei laut Moulin die Inflation weiter an.
Für den Haushalt verschärft sich der Druck, weil Zinsen auf Staatsschulden mit steigenden Renditen teurer werden. Trading Economics nennt als Belastung Inflationssorgen, Zinserhöhungserwartungen und die Unsicherheit, ob die Regierung das Defizit vor der Präsidentschaftswahl 2027 in den Griff bekommt. Die Fed soll laut Seite mindestens drei Zinserhöhungen bis April 2027 eingepreist haben, für die EZB sind zwei weitere Viertelpunkt-Schritte im Preis, die meisten Ökonomen erwarten aber ein Ende des Zyklus nach Dezember.
Für Sparer und Anleger im Euroraum ist die Entwicklung relevant, weil Staatsanleihen in Fonds, Versicherungen und Banken eine große Rolle spielen. Steigen die Renditen, fallen die Kurse bestehender Papiere. Zudem wirkt der Spread auf andere Euro-Staatsanleihen: Wenn Paris mehr zahlen muss, verändert sich die Rangfolge im Euroraum.
Was Anleger beobachten
Welche Termine entscheiden über den Spread?
Wichtig sind der EU-Gipfel in der kommenden Woche, bei dem laut Trading Economics auch über die Nachfolge von EZB-Präsidentin Lagarde gesprochen werden soll, die Fed-Sitzung am 9. Dezember und die EZB-Entscheidung am 17. Dezember. Dazu kommen die Inflationszahlen: Die französische Inflation stieg im Oktober laut Trading Economics auf 3,4 Prozent nach 3,1 Prozent im Vormonat. Beobachten lässt sich außerdem, wie sich die Renditeabstände zu Italien und Spanien verhalten, denn sie zeigen, ob die Märkte Frankreich isoliert oder als Teil eines breiteren Trends bewerten.
Häufige Fragen
Frankreich-Anleihen: Fragen und Antworten
Wie hoch ist die Rendite französischer Staatsanleihen? Laut Trading Economics lag die Rendite der zehnjährigen OAT am 19. November 2026 bei rund 4,89 Prozent; eine Uhrzeit nennt die Quelle nicht.
Was ist der Spread zwischen OAT und Bundesanleihe? Der Spread ist der Renditeabstand, derzeit rund 149 Basispunkte (eigene Rechnung). Er misst den Risikoaufschlag, den der Markt für Frankreich gegenüber Deutschland verlangt.
Was hat Moulin gesagt? Der Gouverneur der Banque de France sagte laut dpa-AFX bei CNBC, Frankreich müsse seine Schulden und sein Defizit selbst in den Griff bekommen; ein EZB-Eingreifen sei derzeit nicht angebracht.
Wann entscheidet die EZB über die Leitzinsen? Am 17. Dezember 2026. Die Märkte sehen laut LSEG mit 91 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung um 25 Basispunkte.
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