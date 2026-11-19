Hintergrund ist die Zwickmühle der EZB. Sie will im Dezember die Leitzinsen anheben, die Märkte sehen laut LSEG mit 91 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung um 25 Basispunkte am 17. Dezember. Dass der Gouverneur der französischen Notenbank ein Eingreifen derzeit für unangebracht hält, ist ein Signal an die Märkte: Die Anpassung muss aus Paris kommen. Der Ölpreis treibt dabei laut Moulin die Inflation weiter an.

Für den Haushalt verschärft sich der Druck, weil Zinsen auf Staatsschulden mit steigenden Renditen teurer werden. Trading Economics nennt als Belastung Inflationssorgen, Zinserhöhungserwartungen und die Unsicherheit, ob die Regierung das Defizit vor der Präsidentschaftswahl 2027 in den Griff bekommt. Die Fed soll laut Seite mindestens drei Zinserhöhungen bis April 2027 eingepreist haben, für die EZB sind zwei weitere Viertelpunkt-Schritte im Preis, die meisten Ökonomen erwarten aber ein Ende des Zyklus nach Dezember.

Für Sparer und Anleger im Euroraum ist die Entwicklung relevant, weil Staatsanleihen in Fonds, Versicherungen und Banken eine große Rolle spielen. Steigen die Renditen, fallen die Kurse bestehender Papiere. Zudem wirkt der Spread auf andere Euro-Staatsanleihen: Wenn Paris mehr zahlen muss, verändert sich die Rangfolge im Euroraum.